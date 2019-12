MERCEDES-BENZ: Actros na piątkę

Rola elektroniki w dzisiejszym świecie jest już dominująca. Nie może zatem dziwić fakt, że nowy Mercedes Actros różni się od swego poprzednika przede wszystkim elektronicznymi systemami. Lepszymi, bardziej wydajnymi i coraz wymyślniejszymi. W środku złotej, polskiej jesieni, mieliśmy możliwość testowania ciągnika siodłowego Actros 5 generacji. Auto wraz z naczepą typu mega firmy Schmitz Cargobull pokazały się z jak najlepszej strony.

W nowym Actrosie układ napędowy pozostał jednak „stary”. Widać inżynierowie Mercedesa doszli do wniosku, że jeśli produkt jest dobry i ma dobrą opinię, nie należy na siłę niczego zmieniać. Dlatego pod kabiną pracował silnik OM 471 II generacji, który zadebiutował w lipcu 2015 roku. Jego sześć cylindrów generuje 480 KM

(przy 1600 obr./min) i 2300 Nm maksymalnego momentu obrotowego dostępnego przy 1122 obr./min. W silniku tym wykorzystano dwa montowane w głowicy wałki rozrządu, układ wtryskowy Common Rail wraz z układem zwiększającym ciśnienie wtrysku X-Pulse oraz turbosprężarką z asymetryczną obudową. W efekcie, także dzięki skrzyni PowerShift 3 generacji (z trybem pracy Economy i Power), tylnemu mostowi o zmniejszonych oporach pracy i przełożeniu 2,412, nowe Actrosy potrafią spalić w trasie 22-23 litry ON na 100 km. Oczywiście stosując zasady ecodrivingu. Mistrzowie schodzą poniżej 20 litrów na 100 km (trasa autostradowa).

Typowe jest także zawieszenie: dwupiórowe resory z przodu i cztery poduszki z tyłu. Niby nic szczególnego, a jednak zestrojenie zawieszenia wraz z bardzo dobrze zestrojonym układem kierowniczym pokazują swoją klasę także na gorszych drogach. Zestaw posłusznie reaguje na ruchy kierownicy i całkiem nieźle zachowuje się w koleinach (których na szczęście jest już coraz mniej).

Samochód przeznaczony został do pracy na dalekich trasach, na co wskazuje rezygnacja z koła zapasowego na rzecz dodatkowego zbiornika paliwa. Zbiornik główny o pojemności 720 litrów i pomocniczy, 430-litrowy, sprawiają, że realny zasięg zestawu dochodzi do 5 tys. km. Ciągnik nie jest jednak lekki – gotowy do jazdy waży 8300 kg. Widać wszystko ma swoją wagę.

Kabina à la dom

Niemal największa w ofercie sypialna kabina BigSpace o szerokości 250 cm i wysokości wnętrza 199 cm oferuje nie tylko płaską podłogę, lecz przede wszystkim przestrzeń. Kierowca ma gdzie odpocząć czy przyrządzić posiłek. Sporo jest miejsca na bagaże, są przestronne schowki na nadszybiu i pod leżanką, tylko… lodówka jakby trochę mała. Na tygodniowy „rejs” może nie wystarczyć. Należałoby wybrać opcję chłodziarki pełnowymiarowej. Praktyczne półki po obu stronach kabiny pomieszczą różnorodne drobiazgi, a liczne gniazdka zasilające naładują tablet, telefon czy zasilą telewizor. Szkoda jednak, że zabrakło gniazda za fotelem kierowcy. Nie najlepszym rozwiązaniem jest także w kabinie Actrosa wybór jako standardu USB typu „C”. Mało kto korzysta z takich wtyczek. Typ „A” jest dziś najbardziej popularny. I nawet szybszy transfer danych przez złącze „C” nie zrekompensuje problemu dodatkowych przejściówek plączących się po kabinie.

Mercedes-Benz Actros 5 1848 LS 4×2 Rodzaj pojazdu Ciągnik 4×2 Rozstaw osi [mm] 3700 Obciążenie osi przedniej [kg] 7500 Obciążenie osi tylnej [kg] 31.10.500 Dopuszczalna masa całkowita [kg] 18.000 Masa własna – gotowy do

drogi [kg] 8320 Dopuszczalna ładowność [kg] 9698 Nacisk na oś przednią [kg] 5683 Nacisk na oś tylną [kg] 2619 Kabina: Długa L, Big Space, szer 2,5 m; wysokość 1,99 m; płaska podłoga, zawieszenie pneumatyczne Silnik: 2 generacja OM 471, Rzędowy, 6-cylindrowy, wysokoprężny z wtryskiem Common Rail z układem X-Pulse, turbodoładowanie z chłodzeniem międzystopniowym, Euro 6 (SCR). Pojemność skokowa [dm3] 12,8 Moc maksymalna 350 kW (476 KM) przy 1600 obr./min Maksymalny moment obrotowy

przy obrotach 2300 przy 1122 obr./min Skrzynia biegów: G 281-12/14.93-1.0, 12-biegowa, zautomatyzowana PowerShift 3, sprzęgło jednotarczowe, program economy i power Przełożenie tylnej osi: i=2,412 Zawieszenie: Przód Dwupiórowy resor paraboliczny,

stabilizator, amortyzator Tył Cztery poduszki powietrzne Układ hamulcowy: Pneumatyczny, dwuobwodowy, na wszystkich kołach hamulce tarczowe, EPB z ABS i ASR Pojemność zbiornika paliwa/Ad Blue [dm3] 720 + 430 / 75 Ogumienie 315/70R 22,5 Systemy wspomagające Predictive Powertrain Control, system stabilizacji toru jazdy, asystent utrzymywania pojazdu

na zadanym pasie jazdy, tempomat z regulacją odstępu, Active Drive Assist, asystent wspomagania koncentracji, asystent rozpoznawania znaków drogowych, Active Brake Assist 5 generacji

Sen w kabinie Actrosa przychodzi szybko, wszak koje są szerokie i wystarczająco miękkie. Niestety, jest on zwykle krótki. Oto zaczyna grzmieć i sapać… ogrzewanie wodne zamontowane pod podłogą, w okolicach nóg kierowcy. Wydech spalin umiejscowiono na tylnej ścianie przy zawieszeniu kabiny. Chyba na złość światu. W środku nocy ogrzewanie jest irytująco głośne. Pomiar w okolicach głowy śpiącego kierowcy wskazał 43 dB podczas pracy zwykłej i 48 dB przy pełnej mocy ogrzewania.







Ekran przed kierowcą może wyglądać różnie i dopasowuje się do aktualnie włączonych funkcji. Służy nie tylko do obserwacji „zegarów”, ale także pokazuje np. odległość od poprzedzającego pojazdu i jego prędkość, znaki drogowe i kierunek jazdy, a także wskazania termometru, średnie zużycie paliwa, czas jazdy, itp., a w razie potrzeby również różne alerty, np. z systemu ADA.

Mimo to kabinę Actrosa należy ocenić bardzo wysoko. Widać wysoką jakość materiałów wykończeniowych. Nikt nie szedł tu na skróty. Jest po niemiecku solidnie.

Elektronika, elektronika…

Gdy wykończeni snem wstajemy odpocząć za kółkiem, witają nas ekrany jak ze sterowni Star Treka. 12-calowy monitor centralny, zastępujący starą deskę wygląda po prostu elegancko i nie razi przesadzoną ekstrawagancją. Jego zadaniem jest dostarczać kierowcy wszelkich informacji o stanie silnika i samochodu, czasie pracy, prędkości, obrotach silnika, a przede wszystkim o działających aktualnie systemach wspomagających pracę.

Najciekawszą zmianę wyglądu monitora głównego Mercedes funduje nam, gdy włączamy tempomat. Prędkościomierz i obrotomierz zmniejszają się i w postaci kresek poziomych wyświetlają się na dole monitora. W centralnym zaś miejscu z bezwzględną, elektroniczną konsekwencją wyświetlają nieustannie swoje komunikaty: tempomat, prędkościomierz, radar czy system rozpoznawania znaków.

W dawnym miejscu zestawów wyłączników i radia znajdziemy mniejszy nieco, dotykowy monitor pomocniczy. Dla „szybkiej nawigacji” zamontowano pod nim kilka wyłączników mechanicznych o wyraźnym skoku przycisku (dobre wyczucie włączania podczas prowadzenia). Dzięki nim błyskawicznie wejdziemy w aplikacje obsługujące nawigację, telefon, radio czy system ADA. Obydwa wyświetlacze mają gładką, szklaną powierzchnię, która znakomicie przyciąga kurz i „przyjmuje” każdy odcisk palca. Dlatego kierowca musi mieć pod ręką miękką szmatkę do ich usuwania. Z drugiej strony – utrzymanie porządku na tradycyjnej, pełnej zakamarków desce rozdzielczej było jeszcze trudniejsze…

Najwięcej emocji budzą jednak dwa monitory na słupkach A, zastępujące lusterka. To elementy systemu MirrorCam. Malkontenci będą krytykować to rozwiązanie: niska rozdzielczość (fakt, mogłaby być lepsza), wysokie koszty naprawy, a raczej wymiany (to prawda, 3500 zł netto to sporo. To równowartość dwóch kompletnych lusterek kupionych i zamontowanych w serwisie). Jednak znajdą się także zwolennicy nowinek, którym spodoba się mocny wysięgnik z kamerą szerokokątną, pokazującą zawsze osie naczepy, nawet podczas jazdy na rondzie. Obróbka cyfrowa sprawia, że obraz na monitorze podąża śladem osi naczepy, którą kierowca zawsze zobaczy bez zbędnego wyginania karku i wykręcania szyi.

Moc wrażeń

Najważniejsze jest nastawienie kierowcy. Jeśli jest otwarty i ciekawy nowinek, niewątpliwie innowacyjne systemy Mercedesa pomogą mu w pracy. MirrorCam pomoże podczas cofania czy wyprzedzania, pokazując linie pomocnicze lub przechodząc w tryb wyświetlania szerokokątnego. Układ ADA, czyli Active Drive Assist (Aktywny Asystent Kierowania), utrzyma auto na zadanym pasie jazdy. Trzeba jednak wspomnieć, że na wąskich drogach z kiepsko namalowanymi liniami lub podczas jazdy po jasnym betonie lub na śniegu, system pogubi się. Musi bowiem widzieć wyraźnie linie krańcowe pasa ruchu. Zabawne jest to, że system ADA należy traktować jako wstęp do pojazdów autonomicznych, lecz póki co Mercedes dużymi literami i bardzo wyraźnie mówi: system ADA nie zwalnia kierowcy z czujności, myślenia i odpowiedzialności karnej. Jednym słowem nie jest on dla, hmm… mało roztropnych.

Nawet nowa funkcja aktywnego tempomatu, budząca zrozumiały opór kierowców jeżdżących „prawie” zgodnie z przepisami, znajdzie swoich entuzjastów, bowiem system „widząc” dobierze samodzielnie prędkość zestawu do warunków drogowych. Pokonanie ronda z prędkością 18 km/h i powrót do zadanych 85 km/h to żaden wyczyn dla systemu, który robi to z palcem w procesorze, redukując przy tym biegi.

Będąc jednak uczciwym należy powiedzieć wyraźnie: jeśli system działa, a w szczerym polu jest ograniczenie do 50 km/h – ciężarówka zwolni i utrzyma przepisową prędkość ku najpierw zdziwieniu, potem irytacji, a na koniec złości lub agresji innych kierowców (sprawdzone!).

Dane techniczne naczepy Schmitz Cargobull SCS 24/L – 13.62 Mega – VARIOS – zabudowa firanka, model: 669956 Długość (mm) 13.620 Szerokość (mm) 2480 Wysokość (mm) 4009 Wysokość wnętrza ustawiona

na max (mm) 3050 Masa własna (kg) 6457 DMC – dop/techn (kg) 36.000/39.000 Ładowność – dop/techn (kg) 29.502/32.502 Wysokość sprzęgu (mm) 989 Wysokość zwieszenia

do jazdy (mm) Dwupołożeniowa: 215 oraz 260 Rama Rama skręcana MODULOS, ocynkowana ogniowo Zabudowa Firanka, plandeka wzmocniona 880 g/m²,

dach przesuwny i unoszony Varios, drzwi dwuskrzydłowe, aluminiowe,

18 par punktów mocowań,

otwory w ramie zewnętrznej

do mocowania ładunku Podłoga Podłoga za sklejki 28 mm, nośność 7,1 t. 400 mm blachy trudnościeralnej przy tylnych drzwiach Układ hamulcowy Dwuobwodowy, pneumatyczny, EBS 2S/2M z programem stabilizacji, hamulce tarczowe, średnica 430 mm Osie 3 x oś Rotos SCB (Schmitz Cargobull), nośność 9 t., zawieszenie pneumatyczne + amortyzator Koła 385/55R22.5, felgi aluminiowe stalowe

Wprowadzając na rynek nowego Actrosa, Mercedes pokazał kawał dobrej roboty. Liczba zmodernizowanych i nowych systemów jest długa, co pokazuje, jakie jeszcze rezerwy tkwią w elektronice. Silnik i układ napędowy pozostał jakby z boku. Wszyscy wiedzą, że jest dobry i do czasu nowych ekologicznych norm Euro zapewne niewiele się zmieni. Zaś w systemach elektronicznych tkwi olbrzymi, niewyobrażalny jeszcze dziś potencjał.

Wydaje się np., że system ADA to wstęp do pojazdów autonomicznych. Bowiem, przy niedoborach kierowców na rynku pracy, firmy mają olbrzymią motywację, aby dążyć do zwiększenia efektywności, m.in. poprzez rezygnację z kosztownej pracy kierowcy.

Mega z logo słonia

Elementem równie ważnym co samochód w transportowej układance są naczepy. Im lżejsza, sztywniejsza, pojemniejsza i tańsza – tym lepsza. Jednym z ciekawych i popularnych rozwiązań są naczepy typu mega z fabryki Schmitza. Prezentowana na siodle testowego Actrosa to sztandarowy produkt marki ze słoniem w logotypie wśród oferowanych firanek.

Naczepa jest lekka, waży bowiem niecałe 6,5 tony. Przy takiej masie własnej może przewozić ładunki ważące aż 29,5 tony. Co ciekawe, ładowność techniczna jest o 3 tony wyższa. Za sztywność naczepy odpowiada rama. Od wielu lat Schmitz produkuje ramy skręcano-nitowane nazwane Modulos. Dzięki takiej technologii minimalizuje się spawanie, ułatwia proces logistyki fabryki i serwisów. Montaż ramy z modułowych elementów pozwala także na szybką i tanią naprawę powypadkową, co jest ważne dla wielu przewoźników. Aby zapewnić możliwe dużą trwałość pojazdów, Schmitz wszystkie elementy ramy poddaje procesowi ogniowego cynkowania, oferując użytkownikom 10-letnią gwarancję na perforację stali.

Niemiecki producent lubi mieć wszystko własne. Dlatego w naczepach znajdziemy jego osie ROTOS (z gwarancją do 1 mln km), czy rozsuwany i podnoszony do ponad 3 metrów dach VARIOS. Konstruktorzy wymyślili jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie: dwie wysokości zawieszenia, dzięki którym naczepa pojedzie z LowDeckiem lub normalnym ciągnikiem z siodłem o wysokości 1150 mm.

Dla kierowcy ważna jest jednak również obsługa naczepy. A tu naczepę Schmitz Cargobull można tylko pochwalić. Składanie i rozkładanie dachu zajmuje chwilę i jest wręcz intuicyjne. Zadziwia lekka praca rolek, zarówno dachowych, jak i tych przy plandece. Nośność podłogi na poziomie ponad 7 ton też robi dobre wrażenie, podobnie jak liczba punktów mocowania ładunku. Oprócz standardowych 18 par uchwytów, pasy można zapiąć w otworach na krawędziach ramy. Do typowych zastosowań więcej ich nie potrzeba. Jest jeszcze drobiazg (ale niezwykle ważny podczas załadunku), który kierowcy szczególnie chwalą: wysuwane stopnie połączone z niedużym podestem. Patent godny nagrody. Serio. Wraz z uchwytem z parcianego paska mocowanego do tylnego słupka, stanowią rozwiązanie wręcz idealne. Niektórzy powiedzą, że to drobiazg. Czyżby? Kilkukrotne wdrapywanie się na naczepę podczas załadunku i mocowania przekona każdego niedowiarka. Za to należy się piątka! Albo nawet szóstka wg obowiązującej w dzisiejszych szkołach skali ocen.

Początek cyberrewolucji?

Wprowadzając na rynek nowego Actrosa, Mercedes mocno namieszał. Z jednej strony po raz kolejny wprowadził do oferty jako pierwszy rozwiązania przełomowe (przypomnę ABS, SCR czy skrzynia zautomatyzowana w standardzie – to też jego pionierskie rozwiązania). Z drugiej strony narzucił konkurentom pewien kierunek działania. Intensywne prace nad systemami bezpieczeństwa, coraz mocniej rozbudowaną telematyką, transmisjami danych i systemami wspomagającymi zarządzanie flotą oraz obniżeniem kosztów eksploatacji pojazdów, wyznaczają cele wskazane przez Mercedesa. Wszak pojazdy autonomiczne to dopiero początek cyberrewolucji.

Tekst i fot.

Jarosław Pisera