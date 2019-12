FLIEGL: Stabilne i pomysłowe

Plac budowy czy kopalnia to często nieutwardzony teren z licznymi przeszkodami. Kierowca wywrotki codziennie musi mierzyć się z jazdą w grząskim terenie i wyładunkiem na niestabilnej nawierzchni. Niekiedy wiąże się to z pewnym ryzykiem. Niestety, w przypadku wywrotek budowlanych czy kopalnianych takich sytuacji nie można uniknąć. Można jednak je w znacznej mierze wyeliminować. Konstruktorzy firmy Fliegl znaleźli na to receptę w postaci prostego, pneumatyczno-mechanicznego systemu o nazwie DRIVE ON.

Podnoszenie skrzyni na nierównym lub zbyt pochyłym terenie grozi wywróceniem pojazdu, a w ślad za tym licznymi, negatywnymi następstwami, wśród których wystarczy wymienić uszkodzenie kosztownych pojazdów, cudzego majątku, uszczerbek na zdrowiu kierowcy, a w drastycznych przypadkach nawet śmierć kierowcy lub innych osób, które mogą znajdować się w pobliżu rozładowywanej wywrotki. Takie sytuacje są szczególnie niebezpiecznie, jeśli pojazd pracuje w zaludnionych miejscach, na przykład przy budowie osiedli mieszkalnych. Drugi problem to w przypadku zestawów złożonych z ciągnika siodłowego i naczepy jego ograniczona trakcja, powodująca problemy z ruszaniem na luźnej nawierzchni. Producenci pojazdów mają wprawdzie w ofertach dodatkowe, hydrostatyczne napędy przednich osi ciągników, jednak jest to rozwiązanie, które dla użytkownika wiąże się z koniecznością wysupłania w czasie zakupu od 5 do 8 tysięcy euro więcej niż za standardowy ciągnik siodłowy.

Siła w prostocie

Taki napęd waży ok 300 kg, co ujemnie odbija się na ładowności pojazdu. Poza tym jest to dosyć skomplikowany zespół wysokociśnieniowych urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych, których montaż wymaga ingerencji w układy samochodu. Wymaga też regularnego serwisowania i dużej ilości oleju. Inżynierowie Fliegla opracowali o wiele prostszy układ. Do tego znacznie lżejszy – jego masa to zaledwie 26 kg! Na dodatek jest on montowany nie na ciągniku siodłowym, ale w naczepie.

Na czym polega jego działanie? Otóż kierowca przed rozładunkiem naczepy wywrotki musi tylko uruchomić DRIVE ON przy pomocy pokrętła ulokowanego na tablicy układu hamulcowego naczepy. Po chwili rozkładają się niewielkie, stalowe podpory przymocowane do ostatniej osi naczepy. Po rozłożeniu zapierają się o ramę naczepy, powodując usztywnienie zawieszenia i odciążenie jego pneumatycznych miechów. Powoduje to reakcję polegającą na tym, że w czasie podnoszenia wywrotki i przesuwania się ładunku rama naczepy dociska nie tylko jej tył, ale także siodło ciągnika, czego konsekwencją jest zwiększenie nacisku na oś napędową, która w takiej sytuacji jest zwykle mocno odciążana. Dzięki temu cały zestaw jest o wiele bardziej stabilny. Obciążenie na siodło zwiększa o 2,8 tony nacisk na tylną oś napędową ciągnika, co odpowiada mniej więcej 10,7% masy naczepy.

Podparcie ostatniej osi naczepy pomaga także w czasie ruszania na nieutwardzonym podłożu zarówno załadowanym, jak i opróżnionym zestawem, poprzez zniwelowanie niekorzystnego rozłożenia nacisków na poszczególne osie. DRIVE ON spełnia podobną funkcję, jak dodatkowe, hydrostatyczne napędy osi, jest jednak od nich znacznie lżejszy, prostszy konstrukcyjnie i tańszy w eksploatacji, nie ograniczając przy tym ładowności. Przy ruszaniu z włączonym DRIVE ON nacisk na siodło wzrasta nawet o 6,7 t, czyli równowartość 25,8% masy naczepy. System przydaje się także w czasie współpracy naczepy z rozściełaczem asfaltu, ponieważ zapobiega opuszczeniu krawędzi skrzyni wywrotki, przez co nie ma zagrożenia jej kontaktem z rozściełaczem.

DRIVE ON gwarantuje większą stabilność naczepy, bezpieczeństwo pracy i pozwala zaoszczędzić czas i koszty wyciągania „zakopanego” zestawu w trudnych warunkach terenowych oraz wydatki związane z dodatkowymi, drogimi systemami napędu osi w ciągnikach siodłowych. Fliegl stosuje to urządzenie we wszystkich swoich wywrotkach zarówno stalowych, jak i aluminiowych. Nie trzeba chyba dodawać, że DRIVE ON jest o wiele tańszy niż hydraulicznie napędzane osie w ciągnikach…

Stalowa sprężystość

Wszystkie wywrotki Fliegla budowane są na stalowej ramie z otworami nadającymi jej sprężystości i niezwykłej wytrzymałości. Przy okazji przyczyniają się do obniżenia masy własnej naczepy. Otwory nie są wycinane, ale przetłaczane w opracowanej i opatentowanej przez firmę technologii. To rozwiązanie ogranicza do minimum zmiany strukturalne w stali wywołane wysoką temperaturą, więc zachowuje ona założone przez konstruktorów parametry. Ramy Fliegla swoją dużą wytrzymałość zawdzięczają również rodzajowi materiału użytego do ich budowy – to wysokowytrzymała stal drobnoziarnista, podobna do tych stosowanych w przemyśle zbrojeniowym.

Kolejną innowacją stosowaną przez producenta z Turyngii jest Curved Chassis. To też rozwiązanie opatentowane przez Fliegla: zaokrąglony przód ramy zwiększa jej wytrzymałość i elastyczność przez optymalne połączenie sił działających pionowo z równomiernym ich odprowadzaniem do płyty sprzęgu siodłowego. Taka rama nie ma kanciastych powierzchni, a odpowiednio podgięta jej dolna część znacznie ułatwia sprzęganie z ciągnikiem i zapobiega uszkodzeniom pojazdów. Zastosowanie Curved Chassis pozwala uzyskać wysokość 180 mm szyi naczepy przez co ma ona także niższą krawędź załadunkową.

Większa wydajność, mniej paliwa Jednym z najnowszych rozwiązań technicznych niemieckiego producenta jest Fliegl SwapTrain. To pomysł na wykorzystanie w transporcie zestawu o długości 25,25 m, który przekonał do siebie jury konkursu Europejskiej Nagrody Transportowej za Zrównoważony Rozwój 2020, organizowanego co dwa lata przez wydawnictwo Huss Verlag. W kategorii Concept Trucks koncepcja tego wydajnego pojazdu zdobyła pierwsze miejsce. Jurorom spodobał się pomysł na to, jak zaoszczędzić wiele litrów oleju napędowego i zmniejszenie o wiele kilogramów emisji CO2 bez konieczności wydawania milionów euro na skomplikowane technologie i rozwój silników w celu uzyskania minimalnych rezultatów. Fliegl pokazuje, jak to działa wykorzystując najprostszą fizykę!

Zestaw Fliegl SwapTrain składający się z podwozia ciężarowego, wózka z siodłem i naczepy przewozi jednym kursem trzy nadwozia wymienne o długości 7,45 m. Co to daje? Otóż o 50% większą wydajność, o 30% mniejsze zużycie paliwa i o 30% mniejszą emisję CO2. – Nagroda ta ma na celu wzmocnienie pozycji firm transportowych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej w zaangażowaniu w zrównoważone działania i lepsze zakotwiczenie zasad zrównoważonego rozwoju, pokazując, że odpowiedzialne i zrównoważone działania nie tylko pomagają rozwiązywać problemy społeczne i środowiskowe w skali globalnej, ale także zwiększyć rentowność i konkurencyjność firm – powiedział Bert Brandenburger, dyrektor zarządzający Huss Verlag.

(rum)

Fot. Fliegl