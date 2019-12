IVECO: Przebojowe Daily

Nowa wersja włoskiego przeboju w segmencie samochodów dostawczych nazywa się Daily. Trzymając się muzycznej nomenklatury można powiedzieć wręcz, że ten model IVECO to prawdziwy evergreen. A do tego z każdą generacją coraz lepszy. Nowy Daily stanowi znaczący postęp w obszarze jazdy autonomicznej i bezpieczeństwa. Przenosi łączność z siecią na nowy poziom, otwierając przed użytkownikiem świat wysoce spersonalizowanych usług, precyzyjnie dostosowanych do rzeczywistego sposobu wykorzystania pojazdu. Użytkownik dostaje nie tylko samochód, ale kompletne rozwiązanie, które zmienia sposób realizacji zadań w transporcie drogowym. I chociaż wciąż jest zbudowany na ramie – co dla wielu jest jego ogromną zaletą, to jest też dynamiczny, silny i potrafi się komunikować z systemami telematycznymi.

Najnowszy IVECO Daily spełnia normy emisji Euro 6D/Temp, zapewniając zarówno ekologię, jak i większą moc oraz oszczędność paliwa. Na przestrzeni

40 lat jego kolejne generacje zyskały uznanie ze względu na swoją wyjątkowość. Nowy model korzysta z tego dziedzictwa, zapewniając moc i ekologię w połączeniu z efektywnością w zużyciu paliwa i niski całkowity koszt posiadania (TCO), co przekłada się na wymierne korzyści dla użytkownika. Podnosi poprzeczkę w zakresie łączności z siecią, otwierając świat nowych usług i zapewniając ich kompleksowy pakiet ściśle dostosowany do sposobu użytkowania. Ponadto jest wyposażony w zaawansowany system wspomagania kierowcy ADAS oraz ulepszone funkcje bezpieczeństwa, zapewniając przy tym komfort prowadzenia. Mieliśmy okazję sprawdzić, jak jeździ się tymi samochodami i co potrafią ich systemy na specjalnym pokazie zorganizowanym przez IVECO Poland. Ponieważ gama Daily obejmuje kilkaset możliwych konfiguracji, tym razem skupimy się na wersjach przeznaczonych do pracy na szosach i ulicach. W następnym numerze opiszemy samochody przeznaczone do pracy poza utwardzonymi szlakami. Nie tylko rama… Daily jest rozpoznawalny także ze względu na swój design, który stał się częścią jego tożsamości. Co najważniejsze, każdy element wzornictwa Daily ma jasny cel: od nowych kół z lekkich stopów przyczyniających się do optymalizacji ładowności, po światła LED, które poprawiają bezpieczeństwo i umożliwiają obniżenie kosztów, gdyż nie wymagają wymiany przez cały okres eksploatacji pojazdu. Nowa atrapa została poszerzona w celu usprawnienia chłodzenia przy jednoczesnej ochronie silnika i chłodnicy. Jest ona również niezwykle wytrzymała dzięki wykorzystaniu tłoczenia na gorąco w procesie produkcji. Elementy designu przyczyniają się również do niskiego całkowitego kosztu posiadania (TCO) nowego Daily: nowy zderzak jest podzielony na 3 sekcje, tak że w przypadku drobnych stłuczek, które zdarzają się częściej w warunkach miejskich, zamiast całego zderzaka trzeba wymienić tylko uszkodzony element. Znacznie ogranicza to koszty napraw, zwłaszcza że zgodnie ze statystykami IVECO ten rodzaj uszkodzeń stanowi 90% przypadków.

Najpopularniejsze furgony są oferowane aż w 9 wersjach wielkości. Największy nie ustępuje gabarytami pojazdom z cięższych segmentów i ma ładownię o kubaturze niemal 20 m3!

IVECO Daily od 40 lat budowane jest na ramie podłużnicowej, która jest podstawą wszystkich wersji tego samochodu. Dla wielu użytkowników to najważniejszy argument za kupnem tego samochodu.

Wydajny i oszczędny

Samochód może być wyposażony w jeden z dwóch silników: Pierwszy to F1A o pojemności 2,3 litra i mocy od 116 do 156 KM – jest dostępny w wersji z homologacją Light Duty i Heavy Duty. Drugi, wysokowydajny silnik F1C o pojemności 3 litrów, jest dostępny w trzech wersjach o mocy od 160 do 210 KM zasilanych olejem napędowym, jak również wersji na sprężony gaz ziemny (Natural Power). Nowy Daily spełnia normy emisji Euro 6-d/Temp (WLTP & RDE) i Euro VI-D, co zapewnia mu pozycję lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Auto wyróżnia się oszczędnością paliwa, która jest możliwa dzięki wielu funkcjom, w tym systemowi Start&Stop, który jest teraz standardowo dostępny we wszystkich modelach z silnikiem F1A o pojemności 2,3 l, w tym w modelu Daily Hi-Matic z automatyczną skrzynią biegów. Nowa, sterowana elektronicznie turbosprężarka o zmiennej geometrii jest nie tylko bardziej elastyczna, ale również bardziej wydajna. Ponadto, opony klasy A Super Eco Low Rolling, zaprojektowane specjalnie dla Daily i nowy alternator 220A (12V), dodatkowo przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa. Nowa, większa miska olejowa, zaprojektowana z myślą o podróżach na długich dystansach, pozwala na wydłużenie przebiegu między przeglądami do 60.000 km.

Wyposażenie to w połączeniu z udoskonaleniami technicznymi zapewnia nawet do 10% oszczędności paliwa. Daily jest również wyposażony w nowy system monitorowania ciśnienia w oponach w czasie rzeczywistym, tak aby zawsze pozostawało ono na optymalnym poziomie, co dodatkowo poprawia wydajność zużycia paliwa i bezpieczeństwo. Jest to jedyny pojazd w swojej klasie, który ma tę funkcję zarówno w modelach z kołami pojedynczymi, jak i bliźniaczymi.

W najnowszym Daily wnętrze kabiny spełnia wszystkie standardy nowoczesności i komfortu pracy kierowcy. Poza tym kokpit jest ładny i praktyczny. Na środkowej konsoli znalazł się nawet włącznik elektrycznego hamulca postojowego.

Na szczycie deski rozdzielczej ulokowano półkę na smartfona z przeciwślizgową powierzchnią. Pełni ona też funkcję indukcyjnej, bezprzewodowej ładowarki.

Kolorowy ekran to dla wielu niezbędne dziś centrum rozrywki, ale także narzędzie ułatwiające pracę, bo zawiera nawigację, obsługuje telefon i funkcje telematyczne. Poniżej elektronicznie sterowana klimatyzacja i lewarek automatycznej skrzyni biegów Hi-Matic.

Wygodnie i „na bogato”

Układ kierowniczy został zaprojektowany w taki sposób, aby kierowca mógł dokonywać zarówno osiowej, jak i kątowej regulacji kierownicy i ustawić idealną pozycję do jazdy. Mniejsza niż w poprzedniku, spłaszczona u dołu i pokryta skórą kierownica wielofunkcyjna zawiera wiele przycisków sterujących w zasięgu palców i pozostawia więcej miejsca na nogi, co zwiększa ogólny komfort. Daily jest również wyposażony w nowy, układ elektrycznego wspomagania kierownicy, który precyzyjnie reaguje na sygnały wejściowe, tłumi wibracje i kompensuje znoszenie i zaburzenia równowagi kół, zapewniając płynną jazdę oraz poczucie stabilności i kontroli.

Deska rozdzielcza zawiera kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości, zarządzany przyjaznym dla użytkownika, intuicyjnym interfejsem, umożliwiającym korzystanie z wszystkich kluczowych ustawień i funkcji pojazdu. Zapewnia komfortowe warunki jazdy, podobne jak w samochodzie osobowym. Nowy system informacyjno-rozrywkowy Hi-Connect z funkcją rozpoznawania głosu umożliwia połączenie z urządzeniem mobilnym przez Apple Car Play oraz Android Auto i w pełni bezpieczne korzystanie z aplikacji podczas jazdy. Ma 7-calowy ekran, radio DAB, kamerę cofania, system nawigacji dla samochodów osobowych i ciężarowych Tom Tom i system oceny stylu jazdy IVECO, który generuje wskazówki w czasie rzeczywistym.





Dzięki rozbudowanej elektronice i „usieciowieniu” dostawczego IVECO pracownik serwisu może nie tylko wykonywać zdalnie diagnostykę, ale konfigurować ustawienia wielu systemów na życzenie właściciela. Służy do tego specjalne oprzyrządowanie (laptop, urządzenie do komunikacji z samochodem widoczne w walizce) i oprogramowanie (widok ekranu).

Bezstresowa praca

Nowy Daily wyposażony jest w szeroką gamę zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy ADAS, poprawiających bezpieczeństwo i umożliwiających kierowcy skupienie się na pracy, która coraz częściej opiera się na wielozadaniowości. Opracowując te funkcje, IVECO skoncentrowało się na wspieraniu kierowców głównie w ich miejskich misjach. Zaawansowany system hamowania awaryjnego i City Brake PRO przeciwdziała kolizjom przy prędkościach poniżej 50 km/h, a także łagodzi uderzenia przy wyższych prędkościach. System automatycznie wykrywa możliwość kolizji przed pojazdem i powoduje hamowanie w przypadku braku reakcji kierowcy, tym samym zapewniając bezpieczeństwo. City Brake PRO zapobiega wypadkom podczas jazdy z niską prędkością (do 5 km/h). Nowy Daily wykorzystuje również technologię zmniejszającą poziom stresu szofera. Jego kierowcy często poruszają się w miejscach o dużym natężeniu ruchu. System Queue Assist stanowi tu znaczne ułatwienie: dostosowuje on jazdę w korku do pojazdu znajdującego się aktualnie z przodu, eliminując uciążliwość związaną z częstym hamowaniem i ponownym ruszaniem. Nowy Daily to pierwszy pojazd o masie do 7,2 t, który ma funkcje Queue Assist i City Brake PRO.

Ponadto urządzenie Adaptive Cruise Control w połączeniu z systemem Queue Assist utrzymują ustawioną prędkość i bezpieczny odstęp od pojazdu jadącego z przodu, a ProActive Lane Keeping Assist zapobiega niezamierzonemu zjechaniu z pasa ruchu i aktywnie wspomaga kierowanie. W przypadku bocznych podmuchów wiatru, Crosswind Assist pomaga kierowcy utrzymać pojazd stabilnie na pasie ruchu. Tryb miejski zapewnia lepsze wspomaganie kierownicy, zmniejszając wysiłek związany ze skręcaniem kierownicą nawet o 70%, co ułatwia manewrowanie na ulicach miast. Daily pomaga również kierowcy w trudnych warunkach jazdy, dzięki funkcjom takim jak Hill Descent Control, która ułatwia wolny, bezpieczny zjazd po długich, stromych zboczach oraz Traction Plus, która zapewnia dobrą przyczepność na śliskich nawierzchniach, takich jak piasek, błoto czy śnieg. Nowy Daily jest pierwszym pojazdem w swojej klasie, którego modele z napędem na tylne koła są wyposażone w te dwie funkcje.

Nowy Daily zmniejsza też zmęczenie i zwiększa wydajność dzięki elektrycznemu hamulcowi postojowemu, który aktywuje się automatycznie, gdy pojazd zostanie zaparkowany, a wyłącza, gdy kierowca jest gotowy do jazdy. W misjach miejskich z wieloma postojami, takich jak dostawa paczek, hamulec ten zmniejsza dyskomfort ramienia związany z wielokrotnym powtarzaniem tych samych ruchów. Szacuje się, że pozwala on zaoszczędzić do 5 godzin miesięcznie i prowadzi do poprawy wydajności pracy kierowcy. Jego dodatkową zaletą jest to, że kierowca ma więcej miejsca na wygodne poruszanie się w kabinie, ponieważ wyeliminowano dźwignię hamulca ręcznego.

Ładownie mają regularne kształty i są oświetlone diodami. Otwarte tylne drzwi nie zasłaniają kloszy tylnych lamp, co podnosi bezpieczeństwo pracy po zmroku.

Ten model, podobnie jak jego poprzednicy, będzie zapewne bardzo często zabudowywany jako autobus.

W następnym numerze opiszemy samochody przeznaczone do pracy poza utwardzonymi szlakami, wyposażone w napęd 4×4.

Usieciowiony

IVECO Daily dokonuje przełomu również w dziedzinie łączności w ramach szerokiej ścieżki cyfrowej transformacji rozpoczętej w 2016 r. wraz z wprowadzeniem aplikacji Daily Business UP, która zawierała inteligentną opcję łączności z siecią dla lekkich pojazdów dostawczych i została wzbogacona w kolejnych latach dzięki długotrwałej współpracy z Microsoftem. To partnerstwo ma na celu przedefiniowanie świata pojazdów użytkowych przez platformę Microsoft Azure opartą na chmurze, umożliwiając dostarczanie wartości dodanej poprzez świadczenie usług zapewniających większą wydajność, łatwiejszą przewidywalność obsługi pojazdów i wzrost produktywności.

W ramach tej strategii nowy Daily przenosi łączność na zupełnie inny poziom, co umożliwia korzystanie z całej gamy nowych usług. Auto kontaktuje się bezpośrednio z centralą kontroli IVECO i przekazuje dane w czasie rzeczywistym. Umożliwia to specjalistom IVECO maksymalizację czasu użytkowania pojazdu przez prowadzenie diagnostyki i podejmowanie działań zapobiegawczych. Możliwe jest również efektywne planowanie obsługi technicznej i interwencji serwisowych, a dzięki temu optymalizacja liczby wizyt w warsztacie i ograniczenie przerw w pracy. Innowacyjna usługa zdalnej pomocy technicznej umożliwia wprowadzanie zmian w zbiorach danych, sesje diagnostyczne, a nawet przesyłanie oprogramowania, co pozwala uniknąć przestojów w warsztacie.

Dane dostarczane w czasie rzeczywistym przez Daily umożliwiają również IVECO opracowanie nowych, dostosowanych do potrzeb ofert finansowania. Uwzględniają one wahania intensywności działań klienta, co może oznaczać, że pojazd jest używany rzadziej niż pierwotnie zakładano, dzięki czemu można odpowiednio dopasować finansowanie. Dane te umożliwiają również IVECO sporządzanie dokładnych prognoz użytkowania pojazdu i opracowywanie umów serwisowych ściśle dopasowanych do potrzeb użytkownika.

Nowy Daily obsługuje również rozwiązania telematyczne, które pomagają kierowcom i menedżerom flot zoptymalizować ich wydajność. Portal MyDaily, dostępny również w aplikacji MyDaily, umożliwia właścicielom codzienne monitorowanie ich pojazdów na komputerze stacjonarnym lub urządzeniach mobilnych. Mogą analizować ich osiągi i zużycie paliwa, a także styl jazdy kierowcy. Daily wysyła również regularnie inteligentne raporty dotyczące kluczowych parametrów pojazdu, wraz z sugestiami, jak poprawić styl jazdy, aby oszczędzać paliwo. Klienci mogą również zaplanować interwencje serwisowe, aby maksymalnie zwiększyć wydajność pojazdu.

Kompleksowe rozwiązanie dla menedżerów flot, wspierane przez Verizon Connect, umożliwia zmniejszenie wydatków dzięki usprawnionej nawigacji, lepszej widoczności floty, zaawansowanej diagnostyce silnika i raportowaniu przebiegów w czasie rzeczywistym. Szeroki wachlarz funkcji pomaga menedżerom zarządzać opóźnieniami, dostosowywać się do zmieniających się planów dostaw i szybciej reagować na potrzeby klientów, monitorować godziny jazdy i wiele innych.

Klienci, którzy już mają własny system zarządzania flotą, mogą pobierać dane z nowego Daily przez płynnie współpracujący interfejs Web API.

(rum)

Fot. IVECO