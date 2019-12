Ożywczy pożar kryzysu, czyli co ma sekwoja do transportu…

Kryzys… To słowo coraz częściej szeptane z niepokojem w kręgach biznesu. Także tego transportowego. Niektórym wydaje się, że jak będą je mówili szeptem, to ten prawdziwy kryzys nie przyjdzie. Ale on już się zaczyna, czego oznaki widać w światowej gospodarce i żadne zaklinanie go nie powstrzyma. Powraca bowiem zawsze po kilku lub kilkunastu latach dobrej koniunktury, tak jak na przykład w naturze samoistne pożary lasów…

Stany Zjednoczone są kolebką nowoczesnego kapitalizmu. To tam na przełomie XIX i XX wieku powstały ogromne fortuny zapewniające dobrobyt (prawie) całemu społeczeństwu. To wie każdy. Nie każdy jednak wie, że USA były także pionierem w zakresie tworzenia ogromnych parków narodowych, gdzie przyroda już od ponad 100 lat jest zachowywana w stanie nienaruszonym dla przyszłych pokoleń.

Cykl naturalny

Chciałbym rozpocząć moją opowieść w utworzonym w roku 1890 Parku Narodowym Sekwoi. Ten położony w Kalifornii las porastają największe na świecie drzewa – mamutowce olbrzymie, zwane także sekwojami olbrzymimi. Drzewa te dorastają do wysokości ponad 100 metrów, średnicy ponad 10 metrów (tak – średnicy!). Najstarsze „osobniki” żyją nawet 3500 lat, więc pamiętają czasy, gdy w Europie rządzili Fenicjanie i Mykeńczycy. Na terenach, gdzie rosną te olbrzymie drzewa, częste są bardzo gwałtowne burze, które wzniecają potężne pożary, w wyniku których palą się ogromne połacie lasów sekwojowych. Ale dlaczego piszemy w „Ciężarówkach” o sekwojach? Co im do nas? Zaraz to wyjaśnię.

Od momentu utworzenia parku narodowego jego pracownicy wraz ze strażą pożarną poświęcali bardzo dużo wysiłku, by te pożary gasić. Wysiłek ten był tyleż ogromny, ile beznadziejny. Każda kolejna burza przynosiła kolejne ogniska i kolejne pożary. Po około 100 latach badań i obserwacji pracownicy parku wraz z naukowcami odkryli wreszcie, iż POŻARY SĄ OŻYWCZE DLA EKOSYSTEMU! Okazało się, iż w wyniku pożaru wypala się sucha i przeważnie martwa powłoka zewnętrzna drzew. Po takim wypaleniu tkanka zaczyna się odradzać, w ciągu kilku lat w miejsce starej kory pojawia się nowa, gotowa do dalszego rozwoju. I tak w kółko przez tysiące lat…

Uważny Czytelnik zapewne już się domyślił dokąd zmierzam: w gospodarce występują bardzo podobne cykle, są lata prosperity, są lata spowolnienia, a także lata pożarów, zwanych w ekonomii kryzysami. Każdy wie, że kryzys nadejdzie, lecz równocześnie większość z nas stara się pocieszać, że to jeszcze nie teraz, że nie będzie tak źle, itd. Ot po prostu nasze staropolskie „jakoś to będzie”. No właśnie – jak w rzeczywistości wygląda krajobraz przed bitwą? Napisałem PRZED bitwą, ale wiele znaków na ziemi i niebie wskazuje, że bitwa już trwa. Czy ogromna polska branża transportowa jest gotowa na nadchodzące wyzwania?

Nie wszyscy przetrwają

Poprzednie wielkie kryzysy mieliśmy w roku 1999, potem w 2009. Czy następny będzie już w nadchodzącym roku 2020? Czas pokaże, jednak już teraz zdecydowałem podzielić się z Szanownymi Czytelnikami moją sekretną analizą.

Mamy 4 rodzaje firm: A – firmy dobrze zarządzane i bogate; B – firmy dobrze zarządzane lecz biedne; C – firmy źle zarządzane, ale bogate i D – firmy źle zarządzane i biedne.

Zajmijmy się ich analizą w odwrotnej kolejności.

Grupa D – firma od lat niewiele zarabia, na rynku transportowym stara się konkurować wyłącznie niską ceną. Ponieważ nie ma już jakichkolwiek znaczących rezerw, uruchamiane są programy oszczędnościowe wg znanego schematu „efektu spinacza biurowego” – oszczędza się grosze na wszystkim, co nieuchronnie prowadzi do dalszego pogorszenia jakości świadczonych usług przewozowych. Ciągłe obniżanie cen tylko coraz mocniej zaciska pętlę. Brak tu woli myślenia o innych rozwiązaniach przeze mnie nazywany „nihilizmem cenowym”. Pracownik jest postrzegany wyłącznie jako koszt, nierzadko jako wróg interesów firmy. Większość takich firm już się nie odrodzi po pożarze…

Grupa C – firma od lat działa na zasadzie „zawsze tak robiliśmy i było dobrze”. Te firmy nie dostrzegają potrzeby zmian. Podejmowane działania to z reguły wyłącznie programy oszczędnościowe. Panuje przekonanie, że nic nie da się zrobić i jedynym sposobem zadowolenia klienta jest obniżka cen. Pracownicy są nieźle opłacani, lecz niezaangażowani w sprawy firmy. Obowiązuje „strategia” czekania na mannę z nieba (w rodzaju np. uzyskania wielkich kwot od producentów ciężarówek w ramach toczonych aktualnie procesów). Firmy z tej grupy mają majątek zarobiony podczas dawnych okresów prosperity, lecz ich strategia „na przeczekanie” powoduje, że są one w grupie zagrożonych w trakcie kryzysowej pożogi.

Grupa B – to przeważnie firmy młode, które nie zdążyły jeszcze zbudować wystarczającego kapitału. Ponieważ mają kruchą strukturę finansową (mały udział środków własnych) wiatr, który często towarzyszy pożarom, kołysze taką firmą na wszystkie strony. Ale firma dobrze zarządzana, aktywna, działająca wg dobrych praktyk ma realne szanse na przeżycie. Takie przedsiębiorstwa często samodzielnie poszukują klientów, nie czekając na łaskę zewnętrznych firm spedycyjnych. W takich firmach właściciele przykładają się do utrzymywania dobrej atmosfery w zespole, istnieje w nim poczucie zgodności celów. Pracownik jest tu cennym aktywem. Trwają próby zdefiniowania misji i strategii firmy. Takie firmy z reguły mają doświadczenie w negocjacjach z bankami, firmami leasingowymi i dostawcami, ponieważ od początku działają w trudnych warunkach. W niektórych przypadkach kryzys okaże się dla nich nawet okazją do rozwoju, a nie tylko przetrwania.

Grupa A – firmy od lat dobrze zarządzane. W takiej firmie obowiązują jasne zasady. Sprawy finansowe załatwiane są w sposób proaktywny – negocjujemy z instytucjami finansowymi i dostawcami, ZANIM pojawi się problem. Najważniejszym czynnikiem jest dla nich aktywne poszukiwanie dróg poprawy jakości i bezpośrednich klientów. Takie firmy często tworzą własne spedycje, właśnie po to, by mieć pracę „z pierwszej ręki”. Kolejnym etapem rozwoju takich firm w kierunku przejęcia większej części łańcucha logistycznego może być także organizacja magazynowania i dystrybucji dla klientów. Pracownicy są starannie dobierani, szkoleni i angażowani w cele szefostwa. Te firmy być może także ucierpią w wyniku kryzysu, lecz wyjdą z niego jeszcze silniejsze, albowiem mają siłę i chęć do wprowadzania zmian – przeprowadzą programy poprawiające efektywność ukierunkowane na jakość usług, a nie wyłącznie na obniżkę kosztów.

Potrzebny Ci plan!

Każda (dobra) firma potrzebuje filarów. Swojej wizji i strategii. Właściwe zarządzanie pracownikami, klientami, dostawcami oraz „pancerzem” prawniczym nie może być efektem improwizacji, dziełem przypadku. To jednak już temat na osobną, bardzo obszerną analizę… Trzeba się zastanowić, jak przeżyć kryzys. Może warto mieć dobry plan na ten czas? Niech każdy przewoźnik sam sobie odpowie na pytanie, gdzie jest aktualnie, a gdzie chciałby być za powiedzmy 5 lat? Powodzenia!

Jan Obijalski

Fot. archiwum, autor

Autor jest przedsiębiorcą

od ponad 30 lat działającym w branży TSL.