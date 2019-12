Dakar 2020: Petronas Team De Rooy IVECO gotowy do najtrudniejszego rajdu na świecie

Petronas Team De Rooy IVECO wystartuje w 42 edycji Rajdu Dakar trzema samochodami ciężarowymi IVECO Powerstar, które poprowadzą Janus van Kasteren jr, Vick Versteijnen i Albert Llovera oraz jednym IVECO Trakkerem z Michielem Beckxem za kierownicą.

Gerard de Rooy nie weźmie udziału w tegorocznym wyścigu z powodu nawracających problemów z kręgosłupem, ale wybiera się do Arabii Saudyjskiej, by wspierać zespół. Rajdu Dakar w 2020 roku po raz pierwszy odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Będzie to również nowy początek dla Petronas Team De Rooy IVECO, który wraz z czterema pełnymi motywacji nowymi kierowcami przymierza się do zajęcia miejsca na podium.

Zespół z trzema ciężarówkami IVECO Powerstar i jednym Trakkerem zmierzy się z ekstremalnymi trasami rajdu. Już dziewiąty rok z rzędu IVECO będzie oficjalnym dostawcą pojazdów, silników i części zamiennych dla zespołu. Ciężarówki IVECO są wyposażone w silniki IVECO Cursor 13 o mocy do 1000 KM, specjalnie zaprojektowane przez FPT Industrial, dział CNH Industrial odpowiedzialny za zespoły napędowe.

W 42 edycji Rajd Dakar przenosi się z Ameryki Południowej na Bliski Wschód, gdzie będzie rozgrywany wśród niezwykłych i zróżnicowanych krajobrazów Arabii Saudyjskiej. Trasa liczy 7500 km, z czego 5000 km przypada na odcinki specjalne. Królową Dakaru 2020 jest pustynia, przez którą wiedzie 75% trasy. Będzie to trudny sprawdzian umiejętności jazdy i nawigacji dla kierowców, którzy zmierzą się ze wszystkimi rodzajami piaszczystego podłoża.

– Zespół IVECO nie może się doczekać startu w Rajdzie Dakar, który po raz pierwszy zostanie zorganizowany w Arabii Saudyjskiej. Nasze samochody ciężarowe znów zaprezentują swoją nadzwyczajną niezawodność w najtrudniejszym terenie, w tym w ciężkich pustynnych warunkach – mówi Thomas Hilse, prezes marki IVECO. – Dysponując mocnymi zespołami napędowymi FPT Industrial, liczymy oczywiście na miejsce na podium. W tym roku mamy zaszczyt przedstawić zupełnie nowy zespół kierowców, którzy zaimponowali nam swoim wielkim entuzjazmem i duchem pracy zespołowej. Mogą oni także liczyć na fachową pomoc i rady ze strony Gerarda de Rooya. Obiecuję, że będziecie podziwiać determinację zespołu, z jaką podejmuje się on nowego wyzwania, by dotrzeć do granic własnych możliwości. Oni są nie do powstrzymania — jak IVECO.

Janus van Kasteren jr. jest kierowcą terenowym. W rajdzie Dakar już po raz trzeci wystartuje samochodem IVECO Powerstar Evo 3 (pojazd nr 505), z pilotem Marcelem Snijdersem i mechanikiem Darkiem Rodewaldem. Będzie się starał wykorzystywać doświadczenia zdobyte w szczególności w poprzednich edycjach, w których kilkukrotnie był klasyfikowany w pierwszej dziesiątce.

Albert Llovera, były narciarz olimpijski, ściga się w rajdach samochodowych, mimo że jest sparaliżowany od pasa w dół. W Dakarze debiutował w 2014 roku i od tego czasu wziął udział już w czterech edycjach. Będzie kierowcą drugiego IVECO Powerstar Evo 3 (nr 517), który został specjalnie przystosowany do jego potrzeb. Razem z nim pojadą pilot Ferran Marco Alcayna i mechanik Marc Torres.

Vick Versteijnen zdobywał doświadczenie, prowadząc ciężarówki w dwóch edycjach Dakaru. Gdy debiutował w 2015 roku, zaskoczył obserwatorów dotarciem do mety mimo poważnych problemów z samochodem. Uczestniczył także w Morocco Desert Challenge w 2018 i 2019 r. W IVECO Powerstar Evo 2 (nr 522) towarzyszyć mu będą pilot Teun van Dal i mechanik André van der Sande.

Michiel Becx weźmie udział w rajdzie Dakar po raz pierwszy jako kierowca samochodu ciężarowego. Zadaniem załogi IVECO Trakkera (nr 531) — w której skład wejdą także najbardziej doświadczony mechanik w zespole, Bernard den Kinderen, oraz pilot Edwin Kuijipers — będzie zapewnienie szybkiej pomocy technicznej oraz dostarczanie części zamiennych pozostałym załogom.

PETRONAS Lubricants International już dziewiąty rok z rzędu będzie sponsorem tytularnym i partnerem technicznym oraz dostarczy olej opracowany we współpracy z IVECO i FPT Industrial, polecany do szerokiej gamy pojazdów lekkich i ciężarowych, a także inne płyny eksploatacyjne, w tym olej przekładniowy PETRONAS TUTELA i wszystkie inne produkty wykorzystywane w rajdowych ciężarówkach na trasie wyścigu. Cały zespół będzie korzystać z najwyższej jakości oleju silnikowego PETRONAS Urania opracowanego przy zastosowaniu zaawansowanych technicznie dodatków uszlachetniających, by zapewnić pełną ochronę silnika, niezawodność, dłuższy okres eksploatacji oraz lepsze osiągi.

(s)

Fot. IVECO