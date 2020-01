Rekordowy rok, drugi w historii GDDKiA najlepszy wynik

W listopadzie przekroczono liczbę 4 000 km dróg szybkiego ruchu w Polsce. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4 121,3 km autostrad i dróg ekspresowych, w tym 1 696,2 km autostrad i 2 425,1 km dróg ekspresowych.

W 2019 roku kierowcom udostępniono 460 km:

A1 Częstochowa Północ – Częstochowa Blachownia

A1 Częstochowa Blachownia – Częstochowa Południe

A1 Częstochowa Południe – Woźniki

A1 Woźniki – Pyrzowice

DK25 obwodnica Inowrocławia (łącznik)

DK3/5 obwodnica Bolkowa

DK46 obwodnica Myśliny

DK50/79 obwodnica Góry Kalwarii

DK44 obwodnica Skawiny

S11 obwodnica Szczecinka

S17 obwodnica Kołbieli – obwodnica Garwolina

S17 koniec obwodnicy Garwolina – koniec obwodnicy Gończyc

S17 koniec obwodnicy Gończyc – gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego

S17 gr. woj. lubelskiego i mazowieckiego – węzeł Skrudki

S17 Skrudki – Kurów Zachód

S5 Poznań Zachód – Mosina

S5 Mosina – Kościan Południe

S5 Kościan Południe – Lipno

S5 Żnin Północ – Mieleszyn

S5 Bydgoszcz Północ – Bydgoszcz Opławiec

S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe

S6 Goleniów Północ – Nowogard Zachód

S6 Nowogard – Płoty

S6 Płoty – Kiełpino

S6 Kiełpino – Kołobrzeg Zachód

S6 Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie wraz z budową obwodnicy Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11

S6 Ustronie Morskie – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa

S6 obwodnica Koszalina i Sianowa wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód

S61 obwodnica Suwałk

S7 gr. woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna

S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój – Chabówka

S7 Lubień – Naprawa (lewa jezdnia)

S8 Radziejowice – Przeszkoda

S8 Przeszkoda – Paszków

Ponadto w 2019 roku GDDKiA podpisała 9 umów na łącznie 160,8 km i ogłosiła 34 postępowania przetargowe na zadania o łącznej długości 480,3 km.

Autostrada A1

Oddane w tym roku blisko 60 km autostrady A1 w woj. śląskim pozwoliło uzyskać autostradowe połączenie Częstochowy z Katowicami i granicą z Czechami. Od 23 grudnia kierowcy korzystają z nowego odcinka A1, w tym również 4-kilometrowego fragmentu od węzła Częstochowa Blachownia do węzła Częstochowa Południe.

Autostrada A2 bez PPO i z trzecim pasem ruchu

A2 między Łodzią a Warszawą będzie miała trzy pasy ruchu. W marcu zostały podpisane umowy na opracowanie elementów koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla poszerzenia o dodatkowe pasy ruchu autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ – węzeł Konotopa. Szacuje się, że już w 2021 roku będą mogły rozpocząć się prace budowlane.

Od czerwca na autostradzie A2 w rejonie Pruszkowa kierowcy nie muszą już zwalniać, by przejechać przez nieczynny Punkt Poboru Opłat. Kierowcy mogą przejechać na wprost, dwoma pasami ruchu w każdą stronę, z dozwoloną prędkością do 140 km/h. Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, PPO Pruszków nie utrudnia już przejazdu podróżującym. W ramach prac rozebrano jedenaście wysp segregacyjnych i wyremontowana została nawierzchnia betonowa. Prace związane z rozbiórką prowadzone były w centralnej części PPO i nie powodowały utrudnień w ruchu, który odbywał się dwoma skrajnymi pasami po obu stronach placu.

Autostrada A4

W maju została podpisana umowa na opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy lub budowy autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową, a jej zadaniem jest analiza możliwych wariantów kompleksowych działań, mających na celu poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, przepustowości i funkcjonalności dolnośląskiego odcinka autostrady A4. Projektanci w swoim opracowaniu uwzględnią również przebieg drogi ekspresowej S5 oraz drogi ekspresowej S8. Podstawą do tego typu działań jest podpisane 25 września 2019 r. przez Prezesa Rady Ministrów, rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, w którym został ujęty nowy fragment drogi ekspresowej S5 od Sobótki (okolice Wrocławia) do połączenia z drogą ekspresową S3 na południu województwa.

Droga ekspresowa S5

W efekcie zakończonych w 2019 roku inwestycji i domknięciu kluczowych ciągów komunikacyjnych kierowcy otrzymali ekspresowe połączenie w ciągu trasy S5 (około 160 km) między Poznaniem a Wrocławiem. Pisząc o S5, nie możemy zapomnieć o województwie kujawsko-pomorskim. Tam oddano do ruchu ponad 25-kilometrowy fragment od węzła Żnin Północ do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Ponadto do końca roku możliwe będzie udostępnienie kierowcom jeszcze blisko 15-kilometrowy odcinek Bydgoszcz Północ – Bydgoszcz Opławiec, stanowiący fragment obwodnicy Bydgoszczy.

Droga ekspresowa S5 za trzy lata skomunikuje trzy miasta wojewódzkie – Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. W dalszej perspektywie S5 pobiegnie do Ostródy i drogi ekspresowej S7 wydłużając się do ok. 400 km i łącząc cztery województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. W swoim docelowym układzie droga ekspresowa S5, poprzez swój zasięg i powiązanie z bazowymi elementami sieci drogowej kraju (autostrady A1, A2, A8) stanie się jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych na poziomie europejskim. Naturalną kontynuacją tego korytarza, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w kierunku wschodnim, są drogi ekspresowe S7 Ostróda – Olsztynek i S51 Ostróda – Olsztyn oraz planowane przedłużenie w postaci drogi ekspresowej S16 do Ełku. Uwzględniając kolejne inwestycje na ciągach dróg: S10 Szczecin – Piła – Bydgoszcz oraz S61 Ełk – Budzisko (granica państwa) oraz istniejący odcinek S51 Olsztynek – Olsztyn, powstanie dodatkowy ciąg dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii wschód – zachód.

Droga ekspresowa S6

Na północy, w woj. zachodniopomorskim, kierowcy mogą już korzystać z całego ciągu drogi S6 pomiędzy Goleniowem a Koszalinem o długości około 130 km.

Droga ekspresowa S7

Sprawniej będziemy podróżować również z Warszawy na południe. Dzięki udostępnieniu ostatniego odcinka S7 w woj. świętokrzyskim, kierowcy będą mieli do dyspozycji w sumie około 200 kilometrów gotowej drogi ekspresowej S7.

Droga ekspresowa S17

Ostatnie 12 miesięcy to kolejny krok przybliżający do zamknięcia połączenia ekspresowego między Lublinem a Warszawą w ciągu S17. W tym roku oddano do ruchu ponad 70 km tej drogi. Obecnie kierowcy jadący z Warszawy na południowy wschód przez Lublin, mają do dyspozycji 155 km komfortowej i bezpiecznej drogi szybkiego ruchu.

Obwodnice

Rozwój istniejącej sieci drogowej to nie tylko autostrady i drogi ekspresowe. Strategicznym elementem poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżowania jest budowa obwodnic. Od stycznia br. w ramach realizowanego PBDK na lata 2014-2023 oddano do ruchu 8 obwodnic o łącznej długości ponad 65 km. Są to obwodnica Szczecinka w ciągu S11, Suwałk w ciągu S61, czyli fragment Via Baltica, Bolkowa (DK3/DK5), Góry Kalwarii (DK50/DK79), Wschodnia Obwodnica Olsztyna (S51), Skawiny (DK44), Myśliny (DK46) oraz łącznik obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 25. Pamiętać trzeba również o obwodnicy Częstochowy w ciągu A1.

Przygotowanie kolejnych inwestycji

Droga ekspresowa S8

Droga krajowa nr 8 od Wrocławia do Kłodzka będzie drogą o parametrach klasy drogi ekspresowej (klasa S). W trakcie opracowania jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca analizuje obecnie cztery warianty przebiegu drogi. Każdy z wariantów zakłada budowę drogi w klasie S, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę, budowę węzłów drogowych oraz Miejsc Obsługi Podróżnych. Na posiedzeniu Komisji Ocen Projektów Inwestycyjnych, które planowane jest w I kw. 2020 roku, zostanie zarekomendowany wariant do realizacji. Wariant ten zostanie przedstawiony we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który będzie kolejnym etapem realizacji tego zadania.

Droga ekspresowa S10

Planując nowe drogi, uwzględniane są szerokie spektrum czynników związanych z powstaniem całego ciągu drogi szybkiego ruchu, a nie tylko jej fragmentów. Nie inaczej jest z drogą ekspresową S10, która będzie przebiegać przez cztery województwa – od zachodniopomorskiego, przez wielkopolskie, kujawsko-pomorskie aż do województwa mazowieckiego.

Droga ekspresowa S11

Dla zadań na poszczególnych odcinkach S11 trwa proces przygotowawczy. Podpisano umowy na wykonanie prac projektowo-studialnych obejmujących: Studium Korytarzowe, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Koncepcję Programową.

Droga ekspresowa S12

W grudniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie GDDKiA złożyła wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej dla S12 od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do Radomia. Efektem końcowym przeprowadzonego przez RDOŚ postępowania administracyjnego będzie ustalony przebieg nowej trasy.

Droga ekspresowa S74

W 2019 roku GDDKiA prowadziła prace przygotowawcze do budowy drogi ekspresowej S74 na całym świętokrzyskim odcinku. Dla 6 odcinków trasy o łącznej długości około 100 km komunikującej Podkarpacie i woj. świętokrzyskie z węzłami autostradowymi w woj. łódzkim opracowywane są koncepcje programowe za łączną kwotę 23,5 mln złotych.