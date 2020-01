MERCEDES-BENZ: Pionier segmentu w wersji elektrycznej – nowy eSprinter

Pionier segmentu dużych vanów jest teraz dostępny również dla klientów komercyjnych, którzy chcą lokalnie bezemisyjnie dostarczać swoje towary, wozić materiały na place budowy lub oferować usługi serwisowe. To, które parametry floty pojazdów należy wziąć pod uwagę, wybierając napęd elektryczny, podpowiada nowy eCharging Planner, który jako kompleksowe narzędzie doradcze udoskonala ekosystem eDrive @ VAN.

eSprinter Roadshow, 2019 eSprinter Roadshow, 2019

Niskoemisyjny, niezawodny i elastyczny: nowy Mercedes-Benz eSprinter łączy wszystkie cechy, które liczą się dla firmowych flot. Drugi model komercyjny po eVito, kontynuuje strategię elektryfikacji portfolio pojazdów Mercedes-Benz Vans. eSprinter został zaprezentowany w sześciu niemieckich miastach, od 9 do 17 grudnia.

Nowy Mercedes-Benz eSprinter ma mieć jak najszerszy zakres zastosowań w logistyce miejskiej. W związku z tym od początku jest oferowany jako furgon z dopuszczalną masą całkowitą 3500 kg. Jego przestrzeń ładunkowa wynosi 10,5 m3, tak samo jak w przypadku Sprintera z silnikiem spalinowym. Podobnie jak podstawowy silnik wysokoprężny, napęd eSprintera oferuje moc 85 kW i moment obrotowy do 295 Nm. Elastyczna oferta ładowności i akumulatorów umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb: klient może wybrać wersję bardziej praktyczną dla jego firmy. Wariant z baterią o pojemności użytkowej 47 kWh (całkowita: 55 kWh) oferuje szacunkowy zasięg do 150 km (zasięg określono na podstawie dyrektywy 692/2008 / WE. Zależy od konfiguracji pojazdu. Rzeczywisty zasięg zależy również od indywidualnego stylu jazdy, warunków na drodze i ruchu, temperatury zewnętrznej, użytkowania systemu klimatyzacji / ogrzewania i może się różnić), przy maksymalnym załadunku 891 kg.

Druga opcja akumulatora uwzględnia inne priorytety użytkowania: konfiguracja z akumulatorem o pojemności użytkowej 35 kWh (całkowita: 41 kWh) zapewnia zasięg 115 km, za to maksymalna ładowność wzrasta aż do 1045 kg. Zintegrowana funkcja szybkiego ładowania zapewnia większą funkcjonalność; akumulator ładuje się do poziomu 80% w 30 minut. Prędkość maksymalną można skonfigurować w celu dostosowania jej do rodzaju zadań, wybierając spośród trzech opcji: 80 km/h, 100 km/h, a nawet aż 120 km/h.

Maksymalna wydajność

Elastyczność jest kluczowa, jeśli chodzi o ważny aspekt rekuperacji: różne tryby regulują stopień odzysku energii podczas hamowania i można je optymalnie skonfigurować za pomocą manetek do zmiany biegów na kierownicy. Wystarczy wybrać jeden z czterech poziomów rekuperacji: „D -”, „D”, „D +” i „D ++”. Wybierając poziom rekuperacji D – samochód sam dość szybko wytraca prędkość jazdy, dzięki czemu możliwa jest jazda tylko przy użyciu pedału przyśpieszenia. Przy rekuperacji D ++ eSprinter „żegluje”.

Na konsoli środkowej można też przyciskiem wybrać jeden z trzech programów jazdy: „E +”, „E” i „C”. W zależności od wyboru eSprinter jeździ albo wyjątkowo wydajnie, albo koncentruje się na wyższym komforcie, w którym np. klimatyzacja w kabinie jest regulowana kosztem większego zasięgu.

Dzięki rekuperacji energia jest odzyskiwana, podczas wytracania prędkości. Np., akumulator ładuje się podczas zjazdu w dół, zamiast tracić energię podczas hamowania. Wybrane ustawienia programu jazdy i poziomu rekuperacji są wyświetlane w zestawie wskaźników. Dobór odpowiedniego programu i poziomu rekuperacji do charakterystyki pokonywanej trasy, sprawia że ekonomiczność samochodów dostawczych za sprawą napędu elektrycznego można zoptymalizować w codziennej eksploatacji na drodze.

Deska rozdzielcza elektrycznego Sprintera

Tak wygląda umieszczany pod podłogą pakiet baterii. Tu jeszcze na linii produkcyjnej w Stuttgarcie

Ładownia ma taką samą objętość i wysokość podłogi od podłoża jak wersja spalinowa



eSprinter w skrócie

eSprinter Maksymalna moc silnika elektrycznego (kW) 85 Moment obrotowy silnika elektrycznego (Nm) 295 Maksymalna prędkość do (km/h) 80; 100; 120 Lokalna emisja CO2 (g/km) 0 Przestrzeń ładunkowa (m3) 10.5 Dopuszczalna masa całkowita (kg) 3500 Ładowność (kg) 1045/891 Pojemność użytkowa akumulatora (kWh) 35/47 Pojemność całkowita akumulatora (kWh) 41/55 Zużycie energii (kWh/100 km) 37.1 – 32.5 Wydajność ładowania (kW) 7.4 (AC) / 20 w standardzie, opcjonalnie 80 (DC) Zasięg (km) 120 – 168 km Czas ładowania w wallbox lub publicznej stacji ładowania (prąd przemienny) (h) ok. 6 h (AC – prąd przemienny 7.4 kW) / ok. 30 min (10-80%) (DC – prąd stały 80 kW)

Rewolucja mobilności

Zanim firmowe pojazdy zostaną zmienione na elektryczne, dla każdego operatora floty ważne jest przeprowadzenie dokładnej analizy wykonalności, oszczędności i wydajności. Typowe profile jazdy, czasy pracy, zakresy, a także czasy ładowania są tutaj decydującymi parametrami – i wymagają całościowego rozważenia. W ramach strategii eDrive @ VANs Mercedes-Benz Vans spełnił te potrzeby i stworzył ekosystem, który pomaga przeprowadzić rewolucję mobilności dla każdej floty indywidualnie. Ważnymi punktami usługi są porady dotyczące wyboru pojazdu, wsparcie przy użyciu nowych narzędzi oraz uwzględnienie ogólnych kosztów eksploatacji.

Dzięki aplikacji eVan Ready i kalkulatorowi eCost Mercedes-Benz Vans ma już pomocne i skuteczne narzędzia, które pozwalają pracodawcom i kierowcom korzystać z nagrań wszystkich przejazdów w określonym czasie, aby dowiedzieć się, czy pojazd elektryczny jest odpowiedni dla ich obszaru działania – i jakie oszczędności można znaleźć.

Jednak w niezliczonych rozmowach z klientami zawsze pojawiały się pytania dotyczące infrastruktury ładowania – szczególnie w większych flotach: czy wszystkie pojazdy mogą być ładowane jednocześnie w magazynie? Czy obecny zasilacz jest wystarczający, czy wymagane są dodatkowe instalacje? W końcu decyzja o zmianie obejmuje nie tylko oszczędności, które można poczynić, ale również inwestycje, z którymi flota pojazdów będzie musiała sobie poradzić.

eCharging Planner, opracowany wspólnie z klientami przez Mercedes-Benz Vans, ma dokładnie odpowiedzieć na te pytania w trzech krokach. Co więcej, narzędzie internetowe przeprowadza dostosowaną do potrzeb firmy analizę, dotyczącą konwersji z pojazdów konwencjonalnych na elektryczne.

Trzy kroki do indywidualnego wyniku

W pierwszym etapie gromadzone są dane istotne dla zarządzania energią, takie jak: niezbędna wielkość pojazdów i całej floty, typowy czas pracy, potencjalne zużycie energii, a także otoczenie w miejscu prowadzenia działalności. eCharging Planner bierze również pod uwagę pojazdy elektryczne innych producentów, ponieważ tylko łączna liczba pojazdów akumulatorowych we flocie pojazdów pozwala na wiarygodną analizę niezbędnej infrastruktury ładowania.

W drugim etapie eCharging Planner, w zależności od rzeczywistej sytuacji u klienta, analizuje przydatność i wykorzystanie usług peryferyjnych i produktów Mercedes-Benz, takich jak: wallbox, usługi Mercedes PRO, a także inteligentne zarządzanie ładowaniem. Krok trzeci uwzględnia lokalne uwarunkowania: obejmuje to niezbędne zmiany konstrukcyjne w bazie floty, a także parametry mocy w zainstalowanej sieci, potencjalne piki obciążenia lub instalację dystrybutorów energii.

Na koniec eCharging Planner oblicza indywidualny wynik dla każdego użytkownika. Koszty inwestycyjne i operacyjne konwersji są porównywane z możliwymi oszczędnościami w celu ustalenia okresu amortyzacji.

Infrastruktura ładowania

Oprócz analiz i porad Mercedes-Benz oferuje także rozwiązania sprzętowe na potrzeby infrastruktury ładowania: dla klientów indywidualnych Wallbox Home Mercedes-Benz o zwartej, wysokiej jakości konstrukcji jest dostępny w sieci sprzedaży części. Musi być zainstalowany przez kompetentnego elektryka – którego klient może dowolnie wybrać – i zgodnie z lokalnymi przepisami. Usługa dla klientów z więcej niż dwoma pojazdami w jednym miejscu jest bardziej kompleksowa: dzięki ofercie infrastruktury do ładowania dla klientów flotowych Mercedes-Benz Vans obsługuje tabor firmowy – wraz z wybranym partnerem – od doradztwa i przygotowania lokalizacji, instalacji sprzętu do ładowania, aż po konserwację i wsparcie serwisowe.

Dla klientów flotowych w Niemczech dostępny będzie opcjonalne inteligentny system ładowania, który obejmuje współpracę sieciową pojazdu z kompatybilną stacją ładowania. W rezultacie można uniknąć pików obciążenia lub przynajmniej je zmniejszyć, a tym samym zaoszczędzić.

Pakiety korzyści

Od samego początku klienci eSprintera korzystają z Pakietów Korzyści Mercedes PRO connect, które dostępne są dla samochodów spalinowych. Oferta usług dedykowana jest managerom flot, którzy chcą zintegrować pojazdy zasilane elektrycznie z posiadaną flotą tradycyjną. „Pakiet Powitalny” zawiera usługi dedykowane eSprinterowi. Dzięki usłudze „Zarządzaniu ładowaniem” klienci mają możliwość zweryfikować, ile czasu potrzeba do pełnego naładowania pojazdu. Mogą także ustawić temperaturę we wnętrzu pojazdu jeszcze przed rozpoczęciem podróży. To oznacza, że energię, która podczas jazdy byłaby potrzebna do sterowania klimatyzacją, można wykorzystać do zwiększenia zasięgu pojazdu. Korzystając z aplikacji Mercedes PRO connect (czasy ładowania odpowiadają 0-100% pełnego naładowania, gdy używany jest wallbox lub publiczna stacja ładowania (połączenie prądu przemiennego o mocy co najmniej 7,4 kW, 16 A na fazę), kierowcy mogą zdalnie dostosować temperaturę we wnętrzu pojazdu. Oprócz kierowcy, wszystkie istotne informacje o poziomie naładowania akumulatora i systemie klimatyzacji otrzymuje manager floty bezpośrednio w Narzędziu do Zarządzania Pojazdami.

Drugą usługą dostępną w Mercedes PRO connect dla elektrycznych samochodów dostawczych będzie „Inteligentne zarządzanie ładowaniem”. Ta usługa da managerom flot możliwość rozłożenia procesu ładowania ich pojazdów i tym samym określić, które auto musi być naładowane jako pierwsze . Pakiet oferuje także zdalne ustawienie temperatury w pojeździe, a inteligentna infrastruktura rejestruje i inicjuje zadane wartości

(s)

