Dakar 2020: Dzień 1 – w blasku świateł

Do startu 42. edycji Dakaru dopuszczono po badaniu administracyjnym i kontrolnym na stadionie im. Króla Abdullaha 342 pojazdy: 114 motocykli, 23 quady, 83 samochody, 46 UTV i 46 ciężarówek.

Darek Rodewald jedzie jako mechanik pokładowy w IVECO Powerstar prowadzonym przez Holendra Janusa van Kasterena.

Ceremonia startu na wybrzeżu Morza Czerwonego w Dżuddzie zgromadziła tysiące kibiców. W niedzielę rano zawodnicy wyruszyli na północ w kierunku miejscowości Al Wajh. Pierwszy etap liczył 752 km, w tym 319 km odcinka specjalnego.

Stanąć na starcie Dakaru to już zwycięstwo dla wielu uczestników, którzy w minionych miesiącach poświęcili wiele czasu i energii, aby jak najlepiej przygotować się do tego momentu. Sobotni wieczór był dla nich nagrodą przed wyruszeniem na trasę.

Tysiące mieszkańców Dżuddy, w tym całe rodziny, które zwykle w sobotnie popołudnie spacerują promenadą Corniche przybyły na teren dakarowej wioski przy plaży, aby podziwiać efektowny show przeplatający prezentację startujących zawodników i ich pojazdów z popisami akrobatycznymi przy efektownej oprawie muzycznej płynącej z niezwykle spektakularnej sceny ułożonej z kolorowych kontenerów.

Najwięksi faworyci pojawili się na imponującej scenie po zapadnięciu zmroku przy dźwiękach granych na żywo coverów takich przebojów, jak „Born To Be Wild”, „You Can Leave Your Hat On” czy „Baby You Can Drive My Car”. Faworyt miejscowych kibiców Yazeed Al-Rajhi otrzymał zgodnie z przewidywaniami największy aplauz. Kierowca Toyoty zaprosił saudyjskich kibiców za dwa tygodnie na podium w miejscowości Qiddiya, gdzie ma nadzieję znaleźć się na mecie na jednym z czołowych miejsc.

Także polscy uczestnicy 42. edycji Dakaru otrzymali owacje od całkiem licznej grupy rodaków, którzy przybyli na ceremonię startu w sobotnie ciepłe, choć wietrzne i pochmurne popołudnie. W kategorii motocykli liczymy na dwójkę młodych, obiecujących, ale już bardzo dojrzałych kierowców Orlen Teamu. Dla Macieja Giemzy i Adama Tomiczka na motocyklach Husqvarna będzie to już trzeci Dakar. Wydaje się, że miejsce w czołowej piętnastce jest w ich zasięgu. Awans do dziesiątki byłby wielkim osiągnięciem. Krzysztof Jarmuż, także zaliczający swój trzeci start, powracający na trasę supermaratonu po kilkuletniej przerwie pojedzie motocyklem KTM w klasyfikacji Original by Motul bez wsparcia serwisu.

Mocną reprezentację będzie miał nasz kraj w klasyfikacji quadów. Rafał Sonik powracający po rocznej przerwie liczy na drugie w karierze zwycięstwo. Kamil Wiśniewski, nowy w Orlen Teamie także powinien liczyć się w walce o czołowe miejsca. Oprócz tej dwójki zobaczymy na trasie dwóch dakarowych debiutantów – Pawel Otwinowski i Arkadiusz Lindner mają już spore doświadczenie i dobre wyniki na koncie, ale w Dakarze pojadą po raz pierwszy.

Kuba Przygoński jest jednym z faworytem w kategorii samochodów. Piąty dwa lata temu, czwarty przed rokiem… Miejsce na podium byłoby wynikiem marzeń kierowcy Orlen Teamu w samochodzie Mini i… polskich kibiców. W klasie UTV mamy rodzinne załogi – Aron Domżała i Maciej Marton oraz ich ojcowie Maciej Domżała i Rafał Marton startują pojazdami Can-Am.

W wadze ciężkiej na starcie staje R-Six Team czyli Robert Szustkowski i Jarek Kazberuk z czeskim mechanikiem Filipem Skrobankiem w ciężarówce Tatra. Ponadto Szymon Gospodarczyk będzie pilotem francuskiego kierowcy Patrice Garrouste’a w Renault, a Darek Rodewald jedzie jako mechanik pokładowy w IVECO prowadzonym przez Holendra Janusa van Kasterena.

W tegorocznej 42. edycji Dakaru startuje łącznie 16 Polaków we wszystkich kategoriach, a kibice w naszym kraju mocno trzymają za nich kciuki przez najbliższe dwa tygodnie!

Fot. Dakar.com