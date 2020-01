KRAUSE: Wysoko, ale bez lęku

Każdy pojazd wielkogabarytowy wymaga obsługi – zarówno bieżącej w trakcie załadunku oraz rozładunku, jak i doraźnej, w postaci okresowych przeglądów, drobnych napraw czy czyszczenia. Ponieważ większość wymienionych zadań, z racji dużych rozmiarów samochodów, wykonywana jest wysoko nad podłożem, warto dokładnie przemyśleć ich organizację i postawić na odpowiednie konstrukcje do pracy na wysokości. Oto trzy rozwiązania, które zagwarantują obsługującym komfort i bezpieczeństwo.

Schody jezdne Krause z platformą. Jak widać można z nich tworzyć zestawy.

Szybki załadunek, mobilne rozwiązanie

Niewielkie firmy produkcyjne i magazyny, w których załadunek towaru nie odbywa się za pomocą automatycznych systemów, chętnie korzystają z rozwiązań, jakimi są schody jezdne z platformą. To niezwykle poręczne konstrukcje, które zapewniają bezpieczny dostęp do części załadowczej różnych pojazdów. Nie trzeba ich składać czy montować, zatem kierowcy lub magazynierzy nie tracą cennego czasu na przygotowanie ich do wykorzystania. Ale swoją rolę spełnią tylko wówczas, gdy będą w pełni dopasowane do wymagań klienta.

– A to, jako producent urządzeń, możemy użytkownikom zagwarantować. Razem opracowujemy wstępny kształt konstrukcji i konfigurujemy poszczególne jej parametry, takie jak wysokość, wielkość platformy czy dodatkowe zabezpieczenia. Do tego dla łatwiejszego przemieszczania wyposażamy ją w odpowiednio dobrane do podłoża rolki skrętne z hamulcem. Dzięki temu zyskujemy pewność, że przygotowane przez nas rozwiązanie sprawdzi się w miejscu wykorzystania – wyjaśnia Marek Banach, ekspert firmy KRAUSE, specjalizującej się w dostarczaniu konstrukcji specjalnych do prac na wysokości dla branży TSL.

Dla wysokich wymagań

Organizacja prac serwisowych pojazdów transportu ciężkiego to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Wiele zadań, szczególnie tych prowadzonych w obszarze dachu pojazdu, wykonywanych jest wysoko nad podłożem, co automatycznie zwiększa ryzyko upadku z wysokości. Kluczem jest przygotowanie samodzielnego stanowiska pracy nad podłożem, które zagwarantuje pracownikowi nie tylko pełne bezpieczeństwo, ale i komfort, który bezpośrednio przekłada się na efektywność i szybkość wykonywanych przez niego czynności.

W takich sytuacjach warto sięgnąć po szyte na miarę platformy robocze. – W zależności od potrzeb klient może wybrać wersję stacjonarną (mocowaną do podłoża) lub jezdną, wyposażoną w rolki skrętne z hamulcem zabezpieczającym ułatwiające przemieszczanie. Sama platforma może przybierać różne kształty, dzięki czemu zapewnia najbardziej optymalny dostęp do obsługiwanego pojazdu. A ten może być wymagany np. tylko do dachu – wówczas sprawdzi się konstrukcja z wysuniętą platformą roboczą zintegrowaną z koszem ochronnym, lub do wszystkich płaszczyzn jednocześnie, umożliwiając pracę grupie serwisantów. Takie konstrukcje również projektujemy i wykonujemy – wyjaśnia Marek Banach.

Bezpieczny serwis cystern

Wraz ze wzrostem przewozów towarów zwiększa się także zapotrzebowanie na transport o podwyższonych wymaganiach. Mowa o ciekłych substancjach chemicznych oraz płynnych paliwach i artykułach spożywczych. To ta gałąź sektora transportowego, w której nade wszystko liczą się czas, precyzja załadunku oraz wyspecjalizowana i dostosowana do wymagań flota pojazdów. Ich obsługa często stanowi wyzwanie – przeszkodą są duże gabaryty cystern, które podczas pobierania próbek, załadunku z udziałem człowieka czy przy ręcznym czyszczeniu, wymagają użycia specjalnych konstrukcji do pracy na wysokości.

Jednak w praktyce nie to okazuje się największym problemem – jest nim trudny dostęp do newralgicznych miejsc, jakimi z pewnością są włazy rewizyjne. Jak zapewnić bezpieczny do nich dostęp?

– Rozwiązań jest kilka – możemy wykorzystać w tym celu konstrukcje mocowane na stałe, jak podesty robocze czy wspomniane platformy, lub postawić na rozwiązania mobilne, które świetnie sprawdzą się w szybko zmieniającym się środowisku pracy. Mowa o drabinie specjalnej przeznaczonej do serwisowania cystern, zarówno drogowych, jak i kolejowych. Zaprojektowany przez naszych konstruktorów model wyróżnia daleko wysunięta platforma robocza, zabezpieczona ze wszystkich stron koszem ochronnym, dzięki czemu nie ma konieczności wprowadzania podstawy pod cysternę. Komfort obsługi zapewnia wózek jezdny wyposażony w uchwyt do łatwego przesuwania konstrukcji oraz zębatka, która pozwala w prosty sposób regulować wysokość roboczą – wyjaśnia ekspert KRAUSE.

Podniesienie bezpieczeństwa pracy to w branży TSL absolutny priorytet. Wciąż plasuje się ona w czołówce tych z największą liczbą wypadków, a wskaźnik wypadkowości (liczba poszkodowanych na 1000 zatrudnionych) jest tu wyższy niż w całej gospodarce (3,26 ogółem, w transporcie i gospodarce magazynowej 2,81). I choć w pierwszej połowie tego roku, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego, zanotowano spadek liczby wypadków o 8%, to wciąż jest ich zbyt wiele. Dlatego tak ważna jest prewencja oraz odpowiednie przygotowanie stanowisk roboczych, szczególnie tych usytuowanych na wysokości.

(s)

Fot. Krause