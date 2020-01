SCANIA: „Zawsze na czele” ma już 5 lat!

Od chwili rozpoczęcia programu Scania „Zawsze na czele” w 2015 r., odbyło się już ponad 350 testów. Program jest stale rozwijany. Po wprowadzeniu do floty pojazdu Scania napędzanego LNG, to rozwiązanie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem polskich przewoźników.

„Zawsze na czele” to pierwszy tego typu program w Polsce, skierowany do firm transportowych. Jego głównym założeniem jest pokazanie, jak duże oszczędności mogą przynosić rozwiązania Scania, czyli rozbudowane usługi, systemy i pojazdy Scania.

Flota „Zawsze na czele” jest stale rozbudowywana. Obecnie tworzą ją wyłącznie pojazdy Scania nowej generacji, w tym ciągniki Scania R450 (standard i mega), podwozie Scania R450 (kubatura), a także ciągnik R410 napędzany LNG.

Ciągnik Scania R410 LNG jest dostępny we flocie „Zawsze na czele” od maja 2019 r. Do końca ubiegłego roku przeprowadzono w sumie aż 15 testów tym pojazdem. – Wprowadzenie do floty programu pojazdu napędzanego LNG przyniosło bezcenne doświadczenia zarówno dla naszych trenerów, jak i klientów, dla których często była to pierwsza okazja, aby wypróbować tego typu pojazd. Rozwiązanie to jest chętnie testowane przez polskie firmy transportowe, czemu sprzyja rozwijająca się stale infrastruktura w Polsce i w Europie. Scania jest liderem zrównoważonych rozwiązań transportowych, co znajduje odzwierciedlenie w programie „Zawsze na czele” – komentuje Jacek Tarach, koordynator ds. projektów marketingowych, Scania Polska S.A.

Kolejną nowością w programie w ubiegłym roku była możliwość testów specjalnej naczepy aerodynamicznej firmy Wielton, jednego z partnerów programu. Konstrukcja naczepy pozwala na obniżenia zużycia paliwa zestawu, poprzez zmniejszenie współczynnika oporu powietrza.

W sumie w 2019 r. w ramach programu odbyły się 132 testy pojazdów Scania. Pojazdami floty „Zawsze na czele” pokonano w tym czasie łącznie niemal 750 tys. km (w tym ok. 61 tys. km Scania LNG). Średnie zużycie paliwa pojazdu Scania wykorzystywanego w ramach testów1 w 2019 r., wyniosło jedynie 22,7 l/100km, a 21,6 kg/100km dla ciągnika Scania LNG.

Jak wziąć udział w programie?

Do udziału w programie Scania „Zawsze na czele” mogą zgłosić się firmy z Polski, zajmujące się transportem krajowym i międzynarodowym. Program polega na możliwości testowania zestawu drogowego Scania oraz skorzystania ze wsparcia wykwalifikowanego trenera ekonomicznej jazdy.

W pierwszym tygodniu współpracy trener Scania podróżuje w pojeździe z kierowcą firmy transportowej. Następnie, przez kolejny tydzień kierowca ma dostęp do coachingu Scania, utrwalając zdobytą wiedzę i wdrażając ją do codziennej pracy. Działania te przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji pojazdu.

(s)

Fot. Scania