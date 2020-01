Rampy, czyli wyjście z progu

Sporą część ładunków ponadnormatywnych stanowią maszyny i pojazdy samobieżne. Pomimo zastosowania naczep niskopodwoziowych ostatnią trudnością przy załadunku, która pozostaje do pokonania, jest wysokość platformy ładunkowej. Wjazd maszyny na naczepę – pomijając bardziej lub mniej akrobatyczne popisy niektórych operatorów – najczęściej odbywa się za pomocą ramp najazdowych.

Ten stosunkowo niewielki element naczep i przyczep do transportu maszyn rzadko bywa przedmiotem większej dysputy, dlatego w niniejszym opracowaniu poświęcamy mu nieco uwagi. Oczywiście, „koń jaki jest, każdy widzi”, ale i w tej materii zaszło przez ostatnich kilka lat sporo zmian. Producenci pojazdów ciągnionych i zabudów do transportu maszyn samobieżnych doskonale zdają sobie sprawę z wpływu detali na masę własną środka transportu i stale poszukują kolejnych oszczędności na wadze. Odpowiednio dopasowana rampa najazdowa to jednak podstawa trwałości, bezpieczeństwa, a także przyczynek do… redukcji zużycia paliwa.

Opcja na start

Najprostszym rozwiązaniem są rampy ręcznie dokładane. Możemy je polecić przewoźnikom okazyjnie przewożącym ładunki „samobieżne”. Mogą to być także firmy wykonujące długie trasy, gdzie rozładunek/załadunek występuje rzadko. Taki transportowiec w jedną stronę może wieźć koparkę, a w drugą konstrukcję stalową, której właśnie „narty” postawione do pionu mogłyby przeszkadzać. Przy zakupie tego rodzaju naczepy warto zwracać uwagę na detale, takie jak ergonomia miejsca, w którym przechowywane są najazdy, masa ramp czy prostota ich montażu. Jeżeli jednak wzrasta częstotliwość rozładunków w tygodniu, warto zainwestować w poważniejszy sprzęt – o kierowców dzisiaj trudno, a przy „zabawie” z najazdami można nabawić się kontuzji. Poza tym łatwo sobie wyobrazić, co może się stać podczas załadunku, kiedy najazdy zostaną zamontowane nieprawidłowo przez niekompetentną osobę…

Muzyka klasyczna

Kolejnym etapem samozaładunku są składane najazdy. Dzisiaj niemal wyłącznie występują w wersjach zasilanych hydraulicznie, choć w lżejszych pojazdach można spotkać mechanizm sprężynowy – wspomagający ręczną pracę kierowcy. Do sporej grupy maszyn potrzeba pochylni o małym kącie natarcia. Uzyskuje się to poprzez wydłużenie rampy. Aby najazdy nie sięgały ponad 4 metry w górę, w połowie ich długości stosuje się zawiasowy przegub.

Innym niezbędnym akcesorium jest stężenie, utrzymujące złożone najazdy w pozycji transportowej. Najprostszym jest pas transportowy (lub łańcuch z „grzechotką”), a najbardziej zawansowanym mechaniczny, stalowy naciąg. Dodatkowym wyposażeniem są nogi podporowe, stabilizujące albo samą rampę, albo jej połączenie z naczepą.

Panele podłogowe

Bardzo ważnym elementem rampy najazdowej jest jej powierzchnia styku z ładunkiem. Do wyboru mamy drewno, stal, gumę i kratę. Każdy z tych materiałów ma wady i zalety. Drewno ma świetną przyczepność pod warunkiem, że jest suche. Po nim lepiej się „wspinają” na naczepę stalowe walce drogowe czy koparki kołowe. Ale drewno często ma „kaca”, bo szybko nasiąka wodą, rozsycha się, kruszy, a nawet gnije. Stal nie ma tych wad, ale ma większą masę i często wymaga zastosowania podkładek, aby – na przykład – stalowe gąsienice spycharki nie ślizgały się po niej. Natomiast krata idealnie sprawdza się w przypadku lekkich maszyn na małych kołach, takich jak wózki widłowe, zwyżki, zamiatarki, itp.

Razem czy osobno?

Bardziej zaawansowane rampy mają opcję zsuwania obu najazdów do siebie. To świetne rozwiązanie do transportu maszyn wąskich, o skupionej masie. Przykładem są wózki widłowe lub frezarki do asfaltu. W takim przypadku najazdy przesuwane są po szynie w poprzek naczepy, za pomocą układu hydraulicznego. Czy nie lepiej byłoby zastosować jedną rampę, szeroką jak pojazd? Niekoniecznie.

O ile w przypadku wersji ażurowej nie stanowi to problemu, to w przypadku wersji stalowej lub stalowo-drewnianej

wzrasta masa własna i opory powietrza. Dotyczy to zwłaszcza pojazdów usiłujących się zmieścić w dopuszczalnej masie całkowitej. W najcięższym transporcie takie rozwiązanie ma sens – przy masie całkowitej liczonej w setkach ton cięższa rampa i tak ginie.

Ekologiczne hybrydy

Spotyka się także „hybrydy”, czyli naczepy łączące kilka rozwiązań. Pierwszą jest uchylna część platformy ładunkowej – najczęściej tylnego zwisu. Proces opuszczania i podnoszenia wymusza układ siłowników hydraulicznych. Dodatkowo, w ramie obniżonego fragmentu znajdują się krótkie, ręcznie wysuwane najazdy. Niwelują one próg w czasie załadunku. To rozwiązanie staje się coraz popularniejsze z kilku powodów. Po pierwsze, ww. praca fizyczna i jej konsekwencje. Po drugie, wzrasta bezpieczeństwo, a po trzecie, spada zużycie paliwa. Rampy postawione w pozycji transportowej generują opór powietrza i hałas. Jak wyliczył jeden z producentów tego rodzaju naczep, konsumpcja paliwa jest wtedy większa nawet o 20%. Jest więc o co walczyć. Hałas wytwarzany przez najazdy także jest uciążliwy.

Innym rozwiązaniem są rampy składane na płasko i uchylno-obrotowe. Pierwsze z nich mają dwa zawiasy obracające się w przeciwną stronę niż w wersjach klasycznych. Dzięki temu najazdy można położyć na tylnym zwisie i to równo z główną platformą. W tym rozwiązaniu lubują się Anglicy. Ma jednak pewną wadę. Taki pojazd ma długi tylny zwis, przez co jest dłuższy i za bardzo nie można tej powierzchni wykorzystać. Wersja uchylno-obrotowa jest o wiele ciekawsza, gdyż rampy w pozycji transportowej sterczą w pionie niczym stery kierunkowe w rosyjskim myśliwcu MIG-29. To rozwiązanie jest tańsze i prostsze niż uchylna podłoga z chowanymi pod nią najazdami.

Bez najazdów? Nie ma problemu…

Czy można wyeliminować rampy najazdowe i kłopoty z nimi związane? Tak, ale według zasady „coś za coś” pojawią się inne utrudnienia. Naczepę typu „semi” z najazdami można zastąpić wersją z obniżonym pokładem i odczepianym wózkiem (lub „łabędzią szyją”). Uzyskamy wtedy jeszcze niższą podłogę, ale właściwie żadnych oszczędności na czasie załadunku. Natomiast może się okazać, że nasz ładunek jest zbyt długi na obniżony pokład, a po jego rozciągnięciu całkowita długość zestawu może być większa niż z „semikiem”. Z drugiej strony, jeżeli nasz ładunek jest lekki i niski, to angażowanie „tiefbetta” raczej nie ma sensu.

Przyszłość

Rampy najazdowe raczej nie znikną z branży. Należy się natomiast spodziewać dalszej automatyzacji obsługi. To jedyna droga do skrócenia czasu załadunku i podniesienia poziomu bezpieczeństwa w jego trakcie. Dlatego najbardziej przyszłościowe będą zautomatyzowane hybrydy, zdalnie sterowane. Innym kierunkiem rozwoju – tym razem ze strony producentów maszyn – jest budowa takich modeli, które półautomatycznie załadują się na pojazd bez udziału ramp. Już teraz są oferowane na rynku żurawie gąsienicowe, które wykorzystując hydrauliczne podpory, można unieść ponad platformę naczepy. Następnie wystarczy pojazdem „wcelować” między te nogi niczym podwoziem pod nadwozie wymienne, a następnie opuścić maszynę na podłogę pojazdu. Podpory w żurawiu i tak są koniecznym wyposażeniem, więc warto je wykorzystać. A naczepa do przewozu takiej maszyny wcale nie musi mieć najazdów.

W transporcie kruszarek na gąsienicach wiele lat temu pojawiło się rozwiązanie znacznie ograniczające masę i wysokość takiego zestawu. Producent maszyny zainstalował w jednym jej końcu sworzeń królewski, a w drugim sprzęg do tylnego wózka. W ten sposób kruszarka stała się elementem nośnym naczepy i jednocześnie ładunkiem. Podobnego rozwiązania użyto w transporcie portowej maszyny przeładunkowej. Jednak, jak na razie, ten ciekawy pomysł nie jest dalej rozwijany. W każdym bądź razie, rampy najazdowe mają przed sobą długą i pewną przyszłość.

Grzegorz Teperek

Fot.: autor, Fliegl,

Nooteboom, AT, Hej

Artykuł powstał przy

współpracy z www.ballast.pl