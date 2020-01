TarCo: Z Formuły 1 na budowę

Jedną z najnowocześniejszych gruszkopomp do betonu włoskiego koncernu CIFA oferowanych na naszym rynku przez firmę TarCo jest model Magnum MK25H. Ramiona rurociągu tego urządzenia, składają się w połowie z wysokogatunkowej stali, a w drugiej z włókien węglowych spajanych nowoczesnymi żywicami epoksydowymi. To technologia stosowana tam gdzie potrzeba dużej wytrzymałości konstrukcji, przy zachowaniu jak najniższej masy, na przykład w samochodach Formuły 1. „Karbonowa” część ramion Magnum MK25H powstaje w tej samej fabryce, co wyścigowe bolidy. Oto gruszkopompa CIFA osadzona na czteroosiowym podwoziu Scania XT G410 B8x4HZ.

Beton to bardzo specyficzny, kłopotliwy dla przewoźnika ładunek. W tego rodzaju transporcie najbardziej liczy się czas – czas tężenia betonu w zależności od temperatury zewnętrznej wynosi od 90 do 120 minut, a potem zaczynają się kłopoty z jego wylaniem z betonomieszarki. Zabudowa CIFA, którą prezentujemy, to jednak nie typowa betonomieszarka, ale urządzenie, na które łakomym okiem spogląda wielu specjalistów zajmujących się dostarczaniem betonu towarowego na budowy.

Ich klienci często chcą oprócz dostawy na budowę otrzymać także usługę ulokowania betonu od razu w miejscu jego przeznaczenia, czyli w odpowiednim miejscu powstającej konstrukcji. Do tego potrzebna jest jednak wydajna pompa do betonu.

Takie urządzenia montowane są na dużych, ciężkich podwoziach i co tu dużo mówić – sporo kosztują. Nie każdy dostawca potrzebuje pompy, która może wtłoczyć beton na wysokość 45 czy 50 metrów, kosztującej przy tym majątek. Dla wielu lepszym rozwiązaniem jest urządzenie połączone z betonomieszarką, czyli właśnie gruszkopompa. Pozwala to także na lepsze wykorzystanie nośnika (pojazdu).

Gruszkopompa Cifa Magnum MK25H dla uzyskania niższej masy własnej i możliwości wjazdu w strefy, w których obowiązują ograniczone naciski na osie, została wyposażona w mieszalnik pozwalający na dostawy do 7 m3 betonu. Gruszkopompa dodatkowo poda „towar” we właściwe miejsce w promieniu ponad 20 m od siebie. Kiedy potrzeba więcej betonu, jadą za nią kolejne betonomieszarki, z których ładunek przetłaczany jest przez stojącą już na budowie gruszkopompę.

Przygotowany na trudy

Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej gruszkopompie CIFA typu Magnum MK25H osadzonej na uterenowionym, czteroosiowym podwoziu Scania G410 XT 8×4 z wysoką ramą podwozia. Zacznijmy od niego. Seria XT to najnowsze pojazdy szwedzkiej marki przeznaczone do pracy w budownictwie i poruszania się w terenie. Oczywiście takim pojazdem jak betonomieszarka nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie zapuszczał się w ciężki teren, jednak off-roadowe parametry są tu dość ważne, bo ułatwiają jazdę na placu budowy. Czteroosiowe podwozie ma typowy układ osi – dwie przednie z pojedynczym ogumieniem są kierowane, a dwie tylne z bliźniaczym ogumieniem to wózek napędowy zaopatrzony w blokady. Takie rozwiązanie ma jeszcze inna zaletę – brak napędu na przód powoduje zmniejszenie masy własnej, co dodatnio odbija się na ładowności. Całe ogumienie to typowo budowlane opony serii X z gamy Michelina. Nośność osi przednich wynosi 2 x 9000 kg, a tylnych 26.000 kg (13.000 + 13.000 kg). Dopuszczalna masa całkowita to 32.000 kg, maksymalna techniczna masa pojazdu to 44.000 kg.

W przednim zawieszeniu zastosowano resory paraboliczne 3×29 mm dla osi 9-tonowych. Rozwiązanie to zwiększa komfort użytkownika równoważąc go z doskonałymi własnościami pojazdu w trudnym terenie i stabilnością na drodze. Stabilizatory pierwszej i drugiej osi poprawiają własności jezdne pojazdu, zarówno na bezdrożach, jak i na drogach utwardzonych. Swoje zalety ujawnia głównie w pojazdach o wysoko położonym środku ciężkości, czyli także w tym przypadku.

Nie boi się kurzu…

Scania ma niską kabinę dzienną typu CG17L, oferującą kierowcy dość dużo miejsca za oparciami siedzeń na rozmieszczenie rzeczy osobistych, odzieży ochronnej i drobnego sprzętu potrzebnego do pracy. Zawieszenie kabiny pełni szczególną rolę w pojazdach budowlanych. Wpływa na komfort jazdy i musi być odpowiednio wytrzymałe. W ofercie Scanii znajduje się 4-punktowe zawieszenie mechaniczne dostępne w dwóch wariantach. Wersja do ciężkich zastosowań ma większy skok, przystosowany do jazdy w trudnym terenie.

Pod kabiną pracuje słynący z ekonomiki i niezawodności, trzynastolitrowy, sześciocylindrowy silnik DC13, wyposażony w turbosprężarkę o stałej geometrii turbiny, rozwijający moc 410 KM przy 1900 obr./min i maksymalny moment obrotowy 2150 Nm w zakresie od 1000 do 1300 obr./min.

Ta jednostka napędowa spełnia Euro 6 wyłącznie dzięki selektywnej redukcji katalitycznej – nie ma kłopotliwego EGR-u. Duża moc przydaje się nie tylko podczas jazdy, ale także w czasie pompowania betonu – pompa do niego zasilana jest z samochodowej przystawki odbioru mocy (PTO). Zbiornik paliwa o pojemności 200 l jest wystarczający do zadań stawianych przed tym samochodem. Zbiornik AdBlue mieści 47 l roztworu.

Scania XT przeznaczona dla branży budowlanej ma wysoko umieszczone chwyty powietrza, będące uzupełnieniem dla standardowych, montowanych na przedniej ścianie. Sprawdzają się zwłaszcza w silnie zapylonym środowisku pracy. Zapobiegają zapchaniu filtra, a długi kanał wlotowy nie wpływa na zużycie paliwa. Wersja HD do ciężkich zastosowań ma dwa filtry powietrza, które mogą przyjąć do 40 kg zanieczyszczeń nim trzeba będzie je wymienić. Dzięki temu mają czterokrotnie dłuższy okres eksploatacji w porównaniu z poprzednimi rozwiązaniami.

Dwa w jednym

Dwa ostatnie (z czterech) ramiona wysięgnika pompy są zbudowane nie z wysokogatunkowej stali nierdzewnej jak dwa pierwsze, ale z kompozytu z włókien węglowych (Carbon) spojonych pod ciśnieniem żywicami epoksydowymi. Ich największą zaletą jest to, że są o ok. 25% lżejsze od ramion stalowych, co dodatnio wpływa na zasięg podawania betonu i stabilność pojazdu w czasie pracy. Przedstawiciele CIFA zachwalają, że technologia stosowana w ich wytwarzaniu jest identyczna z tymi stosowanymi w przemyśle kosmicznym i budowie samochodów Formuły 1. Ba, produkuje je to samo przedsiębiorstwo, w którym powstają nadwozia wyścigowych bolidów. Średnica rur umieszczonych w składanych w układzie „Z” segmentach wynosi 100 mm. Umieszczona na końcu elastyczna rura spustowa ma długość 3 m. Pierwsza sekcja otwiera się o kąt 90 st., a kolejne o 180, 255 i 252 st. Zasięg obrotu pompy to kąt o wartości 370 st.

Wysięgniki na pompach CIFA montowanych na ciężarówkach łączą w sobie solidność i niezawodność. Każda sekcja została zaprojektowana tak, aby mieć maksymalną wytrzymałość strukturalną. Różne konfiguracje wysięgników pomp CIFA zapewniają efektywną pracę, wszechstronność i umożliwiają dotarcie do każdego obszaru miejsca pracy, nawet tych trudno dostępnych, gwarantując szybkość podczas manewrowania. Gruszkopompa Magnum MK25H może za pośrednictwem rurociągu o średnicy 100 mm podawać beton na wysokość 24,2 m lub odległość 20,2 m od kolumny obrotnicy umieszczonej na podwoziu za kabiną ciężarówki. Wydajność pompy to maksymalnie 61 m3/h. Pompa ma cylindry do betonu o średnicy 200 mm i skoku 1000 mm. Jej tłoki mogą wykonywać maksymalnie do 32 cykli na minutę. Maksymalne ciśnienie tłoczenia betonu to 71 barów.

Jak trzeba, to zawiezie

Drugim elementem urządzenia jest przeznaczony do przewożenia betonu bęben wykonany ze specjalnej stali o twardości 450HB o grubości 3 mm lub ze stali 30MnB5 o grubości 4 mm. Jego geometryczna pojemność to 12,8 m3, co przy wykorzystaniu 55% daje możliwość przewozu 7 m3 ładunku. Maksymalna prędkość obrotowa bębna wynosi 14 obr./min w zabudowie znajdują się jeszcze zbiornik wody o pojemności 600 l (pod ciśnieniem) potrzebnej do bieżącej obsługi urządzenia, lej zespołu pompującego i wibrator na ruszcie zasypowym obsługiwany za pomocą pilota.

Podobnie jak przy pozostałych pojazdach CIFA operator może wszystko dokładnie obserwować spoza pojazdu dzięki wyposażeniu zabudowy w zdalne sterowanie bezprzewodowe. Inne cechy charakterystyczne dla pomp CIFA to: hydrauliczne sterowanie wysięgnikiem po obu stronach wózka; przednie wysięgniki diagonalne w stylu „X” z podwójnym teleskopowym otwieraniem i odchylanymi tylnymi wysięgnikami dla szybkiego i łatwego ustawienia również w wąskich miejscach; sterowanie proporcjonalnym wysięgnikiem „Load Sensing”; regulator przepływu betonu; urządzenie zabezpieczające na włazie do kontroli otwarcia.

