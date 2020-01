SCANIA: Polska liderem ograniczania emisji CO2 z „Ecolution by Scania”   

14 tysięcy ton – o tyle mniej dwutlenku węgla wyemitują w ciągu roku pojazdy z Polski, które dołączyły do programu „Ecolution by Scania” w 2019 roku. To jeden najlepszych wyników w Europie!

Właściciele polskich firm transportowych dostrzegają korzyści, jakie niesie ze sobą udział w programie, ponieważ w krótkim czasie przynosi on wymierne efekty w postaci niższego zużycia paliwa, a tym samym wpływa pozytywnie na środowisko.

W ubiegłym roku zawarto w Polsce 1544 nowych kontraktów w ramach programu „Ecolution by Scania”. Polska jest liderem, jeśli chodzi o liczbę zawieranych kontraktów w ramach tego programu w Europie.

Oszczędności w zużyciu paliwa odnotowane w pojazdach korzystających z „Ecolution by Scania” przekraczają 10 procent Tym samym, każdy z pojazdów emituje w ciągu roku ponad 9 t dwutlenku węgla mniej(przy założeniu rocznego przebiegu 1 pojazdu na poziomie 140.000 km). Ograniczenie emisji jest więc większe niż ilość CO2 wyemitowanego do atmosfery w ciągu roku przez 1 obywatela Polski! (ilość CO2 wyemitowanego do atmosfery w ciągu roku przypadająca na jednego obywatela Polski wynosi 8,76 t, na podstawie danych EDGAR).

– Udział w „Ecolution by Scania” pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału pojazdu i kierowcy oraz obsługi serwisowej Scania. W ramach programu zapewniamy pojazdy w specyfikacji dopasowanej do potrzeb danego biznesu, szkolenia i coaching kierowców oraz indywidualny program obsługi serwisowej. Dzięki temu rośnie dyspozycyjność floty i wydajność całego transportu. To także ogromna korzyść dla środowiska – komentuje Leszek Czapski, dyrektor ds. wsparcia sprzedaży usług i rozwiązań komercyjnych Scania Polska S.A.

Przedsiębiorca, który zgłasza się do udziału w programie zyskuje dostęp do profesjonalnego doradztwa Scania. Pierwszym krokiem jest analiza potrzeb klienta oraz dobór pojazdu i usług, dopasowanych do rodzaju wykonywanej pracy i warunków, w jakich przebiega. Uwzględniają one obciążenie pojazdów, rodzaj pełnionych zadań transportowych, czy pokonywanych dróg.

Ważnym elementem wpływającym na skuteczność programu są również szkolenia kierowców. Dzięki nim kierowcy uczą się przewidywania na drodze, co przekłada się bezpośrednio na spadek liczby hamowań w przeliczeniu na 100 km i zużycia paliwa. W połączeniu z monitorowaniem stylu jazdy kierowcy oraz kontrolą zużycia paliwa, szkolenia kierowców pozwalają na osiągnięcie wysokiej wydajności przewozów.

Monitoring w ramach programu „Ecolution by Scania” jest prowadzony w oparciu o systemy telematyczne Scania, które umożliwiają analizę pracy pojazdów oraz kierowców. „Ecolution by Scania” jest realizowany w globalnej sieci Scania od 2012 roku.

(s)

Fot. Scania