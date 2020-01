GOODYEAR: Zespół KAMAZ Master zdominował Rajd Dakar 2020 na standardowych oponach! 

Ekstremalnie trudny rajd potwierdził trwałość technologii oponiarskich Goodyeara. Po dwunastu trudnych etapach zespół KAMAZ Master zajął pierwsze i drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej i po raz siedemnasty zwyciężył w słynnym Rajdzie Dakar. To kolejny fantastyczny sukces dla załogi i Goodyeara jako oficjalnego partnera oponiarskiego.

Kamaz Andrieja Karginowa na trasie tegorocznego Dakaru.

Od wielu lat Dakar jest uznawany za najtrudniejszy rajd na świecie. W tym roku licząca 7500 km trasa wiodła w kierunku nowych horyzontów w Arabii Saudyjskiej. Szybkie odcinki specjalne o łącznej długości 5000 km przyniosły zespołom wiele nieoczekiwanych wyzwań.

Od momentu startu w Jeddah 5 stycznia, tegoroczny rajd nie miał litości dla zespołów. Na każdym etapie wyścigu ciężarówki napotykały wiele różnych wyzwań, od podstępnych pustynnych torów z ukrytymi kamieniami po skaliste kaniony i koryta rzek z ostrymi skałami. W takich warunkach kluczowym czynnikiem jest monitorowanie temperatury ogumienia. Załogi musiały dokonywać właściwych wyborów, aby utrzymać prędkość i trwałość opon do końca wyścigu.

Przez cały czas kierowcy musieli wykazywać się doskonałymi umiejętnościami jazdy i starannie zarządzać ciśnieniem w oponach, aby uzyskać dobrą równowagę pomiędzy przyczepnością/trakcją, prędkością i trwałością. Okazało się, że ta edycja była jeszcze trudniejsza niż odbywające się w poprzednich latach w Ameryce Łacińskiej. – Krajobrazy były wspaniałe, ale wewnątrz pojazdów musieliśmy być stale skupieni i ciężko pracowaliśmy – wyjaśnił Andriej Karginow, kierowca zwycięskiego zespołu 511 KAMAZ Master. – Tegoroczny wyścig obejmował niebezpieczne etapy piaszczystych wydm i mylące labirynty pokryte ostrymi kamieniami. Napotkaliśmy wiele ryzykownych sytuacji, ale opony Goodyear zawsze zapewniały najwyższą trakcję podczas jazdy i były niezwykle wytrzymałe.

Niezrównane osiągi

Z 17. zwycięstwami na koncie zespół KAMAZ Master pozostaje liderem. Bez wątpienia to zasługa zgromadzonego przez lata niewiarygodnego know-how. Choć środowisko było dla nich zupełnie nowe, ekipa do perfekcji opanowała prowadzenie ciężarówek KAMAZ na każdym etapie. Jadąc z prędkością do 140 km/h na prostych, wykonując spektakularne skoki na pustyni i zwalniając na bardziej ryzykownych etapach, zespół nie zawiódł, pokonując liczący 7500 kilometrów wyścig w zaledwie 46 godzin, 33 minuty i 36 sekund.

– Goodyear projektuje opony tak, by zapewniały partnerom osiągi umożliwiające zwycięstwo. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że po raz kolejny najlepszy zespół KAMAZ-a mógł polegać na wyjątkowych właściwościach naszych standardowych produktów w prawdopodobnie najtrudniejszym wyścigu na świecie – powiedział Maciej Szymański, dyrektor marketingu Commercial Business Unit Goodyear w Europie. – Po raz kolejny potwierdza to nasze osiągnięcia w segmencie opon Offroad ORD pod względem trwałości i trakcji na skalistym i piaszczystym terenie, w bardzo trudnych warunkach i przy wysokich prędkościach.

Aby znaleźć się na podium niezbędne jest optymalne przygotowanie ciężarówki. Pojazd i opony muszą idealnie ze sobą współpracować. W poprzednich latach poszczególne załogi kończyły Rajd Dakar w odstępach nie dłuższych niż godzina po 12 dniach bardzo wyrównanej walki. Liczy się więc każda minuta, a nawet drobne problemy mogą zadecydować o tym, czy załoga znajdzie się na podium.

Ekstremalne testy rajdowe

ASO – organizator Rajdu Dakar – wymaga, aby wszystkie zespoły ciężarówek startowały na standardowych oponach. Muszą one być przystosowane do codziennej eksploatacji i dostępne w sprzedaży. Wyścigi takie jak Dakar są dla Goodyeara najlepszym miejscem do testowania opon Offroad ORD. Ogumienie wybrane przez KAMAZ Master jest zazwyczaj używane do maksymalizacji czasu i zapewnienia sprawności w trudnych warunkach terenowych, takich jak kopalnie i kamieniołomy. Ich wzór bieżnika z masywnymi blokami wraz ze zoptymalizowaną mieszanką zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Sytuacja wygląda podobnie na Mistrzostwach Europy w Wyścigach Pojazdów Ciężarowych FIA, które umożliwiają firmie podniesienie procesu rozwoju na wyższy poziom. Ekstremalne warunki testowe obciążają karkas, który musi radzić sobie z odkształceniami i skrajnymi siłami oddziałującymi na oponę podczas wykonywania skoków, a także pokonywania zakrętów z dużą prędkością. Rezultatem jest zaawansowana technologia Goodyear oferująca większą trwałość i wytrzymałość, co ostatecznie pozytywnie wpływa na obniżenie zużycia paliwa. Dotyczy to całej oferty produktowej obejmującej opony do transportu dalekobieżnego i regionalnego, mieszanego, terenowego oraz autobusów i autokarów.

Goodyear ma długą i pełną sukcesów historię w sportach motorowych i jest bardzo dumny, że został wybrany przez czołowe zespoły na oficjalnego partnera oponiarskiego. Zespoły te biorą udział w najbardziej wymagających rajdach na całym świecie i liczą na najlepsze osiągi standardowych produktów firmy. Opony muszą być zawsze gotowe na niespodzianki, niezależnie od tego czy będą to skoki przy dużej prędkości, czy też jazda po śliskim, błotnistym stoku podczas codziennej pracy. Kolejnym wyzwaniem dla zespołu KAMAZ Master będzie Rajd Jedwabnego Szlaku w Chinach w dniach 3 – 16 lipca.

