MEGA: Dobry rok producenta naczep z Nysy

Biorąc pod uwagę najnowsze dostępne dane o pierwszych rejestracjach, naczep i przyczep w 2019 roku spółka MEGA poprawiła swoją pozycję na rynku. Według danych pochodzących z CEPIK producent jest dziś w grupie 5 największych dostawców wywrotek dla firm transportowych i budowlanych działających w naszym kraju.

W ubiegłym roku producent z Nysy zoptymalizował m.in., flagową wywrotkę aluminiową MegaLight3.

W połowie grudnia 2019 r., Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego opublikował dane o pierwszych rejestracjach przyczep i naczep o DMC powyżej 3,5 t., które obejmują pełne 11 miesięcy minionego roku. Gdyby doliczyć do tego pojazdy z czasową rejestracją, które trafiły na rynek zagraniczny, albo zasiliły w końcu grupę stałych rejestracji, producent z Nysy ulokował na rynku 517 pojazdów.

– To dobre wyniki. Jesteśmy w grupie dosłownie kilku, spośród kilkunastu klasyfikowanych producentów, którzy nie odnotowali spadku sprzedaży. W naszym przypadku okazało się, że warto było elastycznie planować produkcję. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że to, co dziś sprzedaje się dobrze – jutro może zostać na placu – podkreśla Maciej Radomski, prezes zarządu firmy. – Nie wolno także zamykać się na jednym rynku. Bardzo dobrze radzimy sobie w krajach południowej i środkowej Europy, ale cały czas pracujemy nad nowymi kierunkami eksportowymi i dostosowaniem oferty do potrzeb kontrahentów.

W ubiegłym roku producent zoptymalizował m.in., flagową wywrotkę aluminiową MegaLight3 oraz unowocześnił tzw. „rynnę”, czyli wywrotkę stalową. Pozwoliło to na wydłużenie gwarancji na konstrukcję tych pojazdów do trzech lat. Spółka rozbudowuje park pojazdów do wynajęcia i serwis ASO. – Za kluczowe w tym roku uważamy mocniejsze niż dotychczas wykorzystanie efektów synergii w ramach grupą Benalu. Nasze działania skoncentrujemy na standaryzacji podzespołów i transferze technologii między spółkami. W konsekwencji liczymy na optymalizację kosztów – stwierdza prezes Radomski.

W tym roku zarówno grupa Benalu, jak i Mega zakładają utrzymanie silnej pozycji na dotychczasowych rynkach, stabilne wzrosty i wprowadzanie nowych modeli w ślad za zidentyfikowanymi potrzebami rynkowymi. – Zawsze jest tak, że, kiedy na spowolnieniu jedni tracą, drudzy zyskują i jestem przekonany, że będziemy w tej grupie, która dzięki elastyczności produkcyjnej i sprzedażowej wykorzysta ten czas na dalsze umocnienie swojej pozycji. Pracujemy też z naszymi partnerami nad wypracowaniem elastycznych programów finansowania zakupów. To ważne również, dlatego, że dziś i to nie tylko w naszej części Europy większość wykorzystywanych naczep i przyczep to pojazdy stosunkowo nowe i nic nie zapowiada ich masowej wymiany – wyjaśnia Maciej Radomski.

Mega zajmuje się produkcją naczep i przyczep do samochodów ciężarowych oraz osi jezdnych do naczep i przyczep. Świadczy też usługi serwisowe i remontowe w tym zakresie. Wydział konstrukcji stalowych wykonuje m.in. elementy dźwigów dla przemysłu okrętowego. Od 2017 roku producent z Nysy został kupiony przez francuskiego inwestora branżowego – grupę Benalu.

Fot. Mega