DAF: Od 15 lat numerem jeden w ciągnikach siodłowych, po raz piąty z rzędu liderem ciężkiego segmentu

Rok 2019 zakończył się spadkiem rejestracji o 7,1% w ciężkim segmencie powyżej 16 ton DMC osiągając 25.486 pojazdów. Z kolei segment lekki wzrósł o 17,1% do 2408 pojazdów. Jest to pierwszy znaczący wzrost tego segmentu od 5 lat. Segment 6 – 16 ton prawie osiągnął wynik z roku 2013 (2582 pojazdy). Kolejny nowy trend dotyczący lekkiego segmentu 6 – 16 ton DMC to wzrost znaczenia pojazdów o DMC 12 ton. Pojazdy te mają 40% udziału w rynku i jest to największa, pod względem liczby rejestracji, kategoria tonażowa tego segmentu. W roku 2018 największą kategorię tonażową lekkiego segmentu stanowiły pojazdy o DMC 7,5 t, które osiągnęły połowę wszystkich rejestracji w segmencie od 6 do 16 ton.

Firma DAF dostarczyła na polski rynek w sumie 5710 pojazdów (20,5% udziału), na co składało się 5598 rejestracji w ciężkim segmencie (22% udziału) i 112 w lekkim (4,7% udziału). DAF utrzymał pozycję lidera w segmencie powyżej 6 ton DMC, w segmencie powyżej 16 ton DMC oraz, po raz 15. z rzędu, w ciągnikach siodłowych – zarejestrowano 4925 sztuk tego typu DAF-ów, co stanowi 24,2% krajowego rynku. W dostawach pojazdów DAF prym wiodły samochody serii XF, które stanowiły 91% całości sprzedaży.

– 2019 to rok wytężonej pracy dla firmy DAF w celu utrzymania pozycji w segmencie transportu międzynarodowego i zwiększenia udziału w podwoziach do zastosowań specjalnych — mówi Mariusz Piszczek, dyrektor zarządzający DAF Trucks Polska. – Nasze pojazdy do transportu długodystansowego serii CF oraz XF mają już ugruntowaną pozycję rekordzistów jeśli chodzi o zużycie paliwa, bezkompromisową jakość, najniższe koszty kilometra, najwyższą dostępność pojazdów do wykonania zadań transportowych i nie mający odpowiednika w branży komfort kierowców. Teraz czas na zbudowanie porównywalnej pozycji w pozostałych segmentach rynku pojazdów użytkowych.

Wdrożenie w 2019 roku działań mających na celu poprawę pozycji marki DAF w segmencie podwozi do zastosowań specjalistycznych miały realne przełożenie na wyniki rynkowe. Rejestracje podwozi czteroosiowych holenderskiej marki wzrosły o 72% w stosunku do roku 2018.

23 rok działania przedstawicielstwa DAF w w naszym kraju okazał się też rokiem obfitującym w rekordy w niemal każdym aspekcie biznesu. Polscy klienci kupili prawie 10% całej produkcji europejskich fabryk DAF-a. Kontrakty serwisowe DAF Multisupport osiągnęły rekordowy w skali Europy udział 57,6%. Wynik 1869 sfinansowanych pojazdów przekłada się na 32,7% udziału w całkowitej sprzedaży DAF w Polsce – identycznie jak w rekordowym 2018 r. – i jest drugim najlepszym wynikiem w Europie. Kolejne rekordy to sprzedaż części na poziomie 55 mln euro, co stanowi wzrost o 9,2%, z czego aż 23% przypada na części dostępne w ramach katalogu TRP. Dzięki otwarciu dwóch nowych obiektów serwisowych marki DAF w Suwałkach i Godzieszowie koło Zgorzelca sieć dealerska DAF w Polsce osiągnęła liczbę 29 serwisów. Są to na wskroś nowoczesne obiekty oferujące najszerszy w branży pakiet usług i świadczące nawet niestandardową pomoc klientowi w potrzebie.

W roku 2019 firma kontynuowała też akcję masowego szkolenia kierowców w programie DAF EcoDrive+. W jego ramach każdy klient odbierający nowy pojazd serii CF i XF od polskich dealerów otrzymał voucher uprawniający do nieodpłatnego przeszkolenia z ekonomicznej jazdy jednego kierowcy. Rekordowa liczba 3604 kierowców zostało przeszkolonych w ramach programu osiągając poprawę wyników zużycia paliwa przekraczającą 10%, jednocześnie zwiększając średnią prędkość przejazdu o ponad 1%.

Według prognozy DAF rynek w 2020 r. osiągnie ilości zbliżone do 2019 roku z prawdopodobną korektą w pierwszym półroczu, ze względu na bardzo duży volumen rejestracji w pierwszej połowie minionego roku. W założeniach jest wzrost udziałów marki DAF głównie w segmencie ciężkich podwozi do zadań specjalnych, który to rynek systematycznie zacznie zwiększać swój udział w segmencie ciężkim i jako jedyny wykaże dynamikę wzrostową w stosunku do roku 2019. Transport międzynarodowy będzie skoncentrowany na utrzymaniu liczebności swojego taboru bardziej niż na ekspansji, stąd też nowe rejestracje pojazdów do transportu długodystansowego wiązać się będą głównie z planową wymianą taboru.

Obecna sytuacja gospodarcza jest stabilna. Indeks PMI na poziomie 48,00 pkt (grudzień 2019) oznacza w tym przypadku wyczekiwanie na rozwój sytuacji w Europie i na świecie. Czynniki ryzyka dla transportu to głównie niewiadoma co do wyników negocjacji po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, napięcia w handlu i spowolnienie wschodzących rynków, zwłaszcza w Chinach w wyniku wojny celnej z USA.

Perspektywa dla rynku unijnego, najważniejszego dla polskiego biznesu, jest stabilna i nie wykazuje ryzyka znaczących wahnięć koniunktury w 2020 roku. Uzgodnione zasady Pakietu Mobilności są sumarycznie łagodniejsze, niż wynikałoby to z pierwotnych zapowiedzi, szczególnie w zakresie kabotażu i obowiązku powrotu do kraju macierzystego. Ponadto uzgodnione vacatio legis sięga aż 18 miesięcy, co daje więcej czasu na przygotowanie się firmom transportowym na nadchodzące zmiany.

(s)

Fot. DAF, archiwum