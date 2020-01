SCANIA: Norweska sieć ASKO wdraża elektryczne Scanie zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi  

ASKO i Scania uroczyście zainaugurowały wprowadzenie do ruchu czterech elektrycznych, wodorowych pojazdów ciężarowych oraz uruchomienie stacji tankowania wodoru w Trondheim w Norwegii.

Przy elektryfikacji pojazdów użytkowych nie istnieje jedno, uniwersalne rozwiązanie. Jednym z nich, stworzonych przez firmę Scania we współpracy z ASKO, jest elektryczny pojazd ciężarowy zasilany przez wodorowe ogniwo paliwowe. Wraz z wprowadzeniem do pilotażowych testów praktycznych czterech pojazdów wodorowych, przedsięwzięcie wchodzi w kluczową fazę. Jego wyniki będą stanowiły źródło wiedzy i podstawę do dalszego rozwoju dla obu firm.

– Scania kontynuuje prace nad nowoczesnymi rozwiązaniami, które wspierają rozwój transportu niezależnego od paliw kopalnych. Ważna ich część jest realizowana wspólnie z naszymi najbardziej postępowymi partnerami, takimi jak ASKO, w środowisku bliskim klientowi – komentuje Karin Rådström, dyrektor sprzedaży i marketingu Scania.

Scania pracuje nad planem elektryfikacji w ten sam sposób, w jaki rozwija silniki spalinowe, czyli uwzględniając szeroką gamę rozwiązań. Eksperci firmy zweryfikowali i opracowali różne rodzaje napędów wykorzystujących hybrydy zasilane biopaliwami, a także pojazdy w pełni elektryczne. Autobus elektryczny z zasilaniem akumulatorowym Scania został przedstawiony w 2019 r. Trwają również prace nad pojazdami elektrycznymi zasilanymi przez zelektryfikowane drogi oraz wodorowe ogniwa paliwowe, jak w przypadku ASKO.

– Wodór to ciekawa propozycja dla zelektryfikowanego transportu długodystansowego i początkowe testy pokazały, że rozwiązanie to sprawdza się doskonale również w zimnym klimacie. Będziemy nadal wnikliwie monitorować osiągi tych pojazdów. Chciałabym również pochwalić ASKO za wczesne podjęcie odważnych kroków w celu zapewnienia dostaw wodoru pochodzącego ze źródeł odnawialnych oraz infrastruktury do tankowania. Firma jest graczem, który podejmuje rzeczywiste działania w celu przyspieszenia przejścia na zrównoważony transport – dodaje Karin Rådström.

Jak zawsze, rozwiązania Scania wykorzystują zalety modułowości. W czterech pojazdach dla ASKO silnik spalinowy został zastąpiony elektrycznym, zasilanym przez wodorowe ogniwa paliwowe oraz akumulatory, które można doładowywać. Pozostałe komponenty układu napędowego są takie same, jak w standardowych hybrydowych pojazdach ciężarowych i autobusach Scania, które są dostępne na rynku.

Ciężarówki dla ASKO mają dopuszczalną masę całkowitą 26+1 t i konfigurację napędu 6×2*4. Układ napędowy to silnik elektryczny o mocy szczytowej 290 kW i stałej 210 kW, 2-biegowa przekładnia, a maksymalny moment obrotowy wynosi 2200 Nm. Pojemność baterii typu Li-ion to 56 kWh. Do jej ładowania używa się ładowarki: 22 kW AC ze złączem CCS. Ogniwo paliwowe o mocy 90 kW PEFC dostarczone zostało przez producenta zewnętrznego. Zbiornik wodoru mieści 33 kg gazu pod ciśnieniem 350 barów, a szacunkowy zasięg wynosi 400 – 500 km.

Fot. Scania