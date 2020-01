IVECO: we Włoszech Lidl jeździ na biometanie

W centrum logistycznym w Somaglii (Lombardia) zaprezentowano nową ekologiczną flotę spółki Lidl, która ma zaopatrywać punkty sprzedaży w północnych Włoszech. Dzięki biometanowi poziom emisji CO2 jest niższy o 95%, a zasoby są wykorzystywane w obiegu zamkniętym.

23 stycznia przedstawiono pięć nowych pojazdów floty spółki Lidl zasilanych biometanem – przedsięwzięcie jest wynikiem współpracy sieci ze spółkami IVECO, LC3 Trasporti oraz Edison. To pierwsze takie wydarzenie we włoskim sektorze handlu detalicznego i hurtowego, co ponownie podkreśla niezachwiane zaangażowanie partnerów w zrównoważony rozwój.

Podczas konferencji prasowej w centrum logistycznym spółki Lidl w Somaglii zaprezentowano nowe IVECO Stralis NP 460 HP CNG, które będzie zasilane biometanem – paliwem odnawialnym i zrównoważonym zarówno pod względem emisji przez pojazd CO2, jak i emisji w cyklu życia produktu, które są znacznie niższe w porównaniu z innymi rodzajami paliwa.

Pietro Rocchi, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i logistyki w spółce Lidl Italia, wypowiedział się na temat zobowiązania spółki Lidl w celu wspierania bardziej ekologicznej logistyki: — Jesteśmy pierwszym włoskim przedsiębiorstwem wykorzystującym pojazdy napędzane biometanem, paliwem, które promuje model gospodarczy oparty na zrównoważonym rozwoju. Naszym celem długofalowym jest stopniowe przechodzenie z transportu wykorzystującego paliwa kopalne na alternatywne o obniżonej emisji CO2, takich jak biometan i skroplony gaz ziemny (LNG), wykorzystywane już w dużej flocie pojazdów. Działania spółki Lidl na rzecz bardziej zrównoważonej logistyki rozpoczęły się w 2015 r., kiedy wprowadziliśmy pierwsze ciężarówki napędzane LNG. Od tego czasu osiągnęliśmy bardzo pozytywne wyniki: mimo, że stale rozszerzaliśmy naszą działalność i otwieraliśmy średnio 40 nowych punktów sprzedaży rocznie, udało nam się zmniejszyć emisje CO2 o 5,2%, co oznacza uniknięcie emisji 620.000 ton! Chcielibyśmy podziękować naszym partnerom za pomoc w realizacji tej inicjatywy: spółkom LC3, IVECO oraz Edison. Są to duże przedsiębiorstwa, liderzy sektorów, którzy podzielają nasze wartości i zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wybór ten był możliwy dzięki technologii opracowanej przez IVECO, producenta wszystkich segmentów pojazdów. — IVECO zdało sobie sprawę, że droga do zrównoważonego transportu wymaga alternatywnych układów napędowych. Marka zaspokoiła coraz bardziej naglące potrzeby w tym zakresie, dzięki pojazdom zasilanym gazem ziemnym (w stanie gazowym i skroplonym) – pojazdy te są dziś jedyną konkretną i najbardziej dostępną alternatywą zapewniającą zrównoważony transport – dodał Alessandro Oitana, kierownik linii biznesowej pojazdów średnich i ciężkich w IVECO. – Prawdziwą alternatywą, która już dziś jest faktem, jest biometan: umożliwia on niemal całkowite wyeliminowanie emisji CO2, tworząc swoiste koło samowystarczalności gospodarczej i ekologicznej. To doskonały przykład gospodarki o obiegu zamkniętym. Pracowaliśmy w IVECO przez wiele lat, aby dotrzeć do miejsca, w którym znajdujemy się dziś i osiągnąć punkt, w którym możemy zagwarantować bezpieczeństwo, infrastrukturę i odpowiedni zasięg.

Świat zmienia się, i to szybko, a przyszłość z pewnością doprowadzi do wprowadzenia nowych technologii. Jednakże droga do osiągnięcia tych samych warunków pod względem poziomu dopuszczalnego obciążenia, zasięgu, okresu między tankowaniami oraz infrastruktury jest długa. Dlatego naszym zdaniem jedynym obecnie istniejącym rozwiązaniem, które jest zarówno łatwo dostępne, jak i ekonomicznie zrównoważone, jest biometan we wszystkich postaciach (CNG czy LNG) – dodał Oitana.

Pięć pojazdów napędzanych biometanem będzie obsługiwać rejony wokół centrum logistycznego w Somaglii, jednej z dziesięciu platform logistycznych spółki Lidl zlokalizowanych na terenie Włoch. Lidl prowadzi działalność we Włoszech od 28 lat. Obecnie spółka posiada sieć ponad 650 punktów sprzedaży w 19 regionach i zatrudnia ponad 16.500 osób. 10 platform logistycznych na terenie całych Włoch zapewnia codzienne zaopatrzenie sklepów.

(s)

Fot. IVECO