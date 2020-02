Renault Trucks: Eurocomplex Rzeszów z tytułem „Renault Trucks Dealer 2019”

W czasie kick-offu, który odbył się 30 stycznia br. Renault Trucks ogłoszono zwycięzcę prestiżowego konkursu Dealer of the Year 2019 w Polsce.Tytuł dla najlepszego serwisu Renault Trucks w Polsce, drugi rok z rzędu, zdobył serwis Eurocomplex Trucks Rzeszów zarządzany przez spółkę Eurocomplex Trucks, która istnieje na rynku od 1997 roku. Oddział zlokalizowany w Olchowej powstał w 2012 roku i od początku posiada autoryzację Renault Trucks.

Eurocomplex Trucks posiada 2 autoryzowane serwisy Renault Trucks w Liszkach koło Krakowa i w Olchowej koło Rzeszowa. W serwisach zatrudnionych jest 55 osób. Konkurs Renault Trucks Dealer of the Year organizowany jest od siedmiu lat. Biorą w nim udział wszystkie autoryzowane punkty serwisowe Renault Trucks w Polsce. Konkurencja jest bardzo duża, różnice w punktacji między zwycięzcą a kolejnymi miejscami niewielkie.

W edycji 2019 konkursu Renault Trucks Dealer of the Year 2019 wzięło udział 31 warsztatów. Ta nagroda docenia serwis, który był najbardziej efektywny w rozwijaniu biznesu Renault Trucks w roku 2019. Efektywny i uniwersalny, dlatego kryteria do przyznania nagrody dotyczyły całego spektrum zagadnień związanych z obsługą posprzedażną klientów Renault Trucks. A te kryteria to: wzrost sprzedaży oryginalnych części zamiennych Renault Trucks rok do roku, sprzedaż kontraktów serwisowych do pojazdów używanych, sprzedaż części zamiennych do pojazdów DCi i DXi, skuteczność w ramach Renault Trucks 24/7 oraz wyniki ankiety satysfakcji klientów REx za 3 kwartały 2019.

Po podliczeniu punktacji tytuł „Renault Trucks Dealer of the Year 2019” zdobył serwis Eurocomplex Trucks Rzeszów. Nagrodę z rąk : Philippe’a Gorjux, Dyrektora Zarządzającego Renault Trucks Poland, Krzysztofa Milewskiego, Dyrektora ds. Obsługi Posprzedażnej Europa Wschodnia, Henryka Kliczewskiego, Dyrektora ds. Obsługi Posprzedażnej Renault Trucks Poland odebrał Krzysztof Bąbka, Prezes Zarządu Eurocomplex Trucks i Mariusz Czarnota, Kierownik serwisu Eurocomplex Trucks Rzeszów.

Tytuł „Renault Trucks Dealer of the Year” to potwierdzenie najwyższej jakości obsługi oferowanej przez Eurocomplex Trucks Rzeszów. Nagroda tym bardziej cieszy, że jest przyznana drugi rok z rzędu serwisowi z Olchowej!

Dodatkowo serwis Eurocomplex Trucks Rzeszów wygrał w kategorii Najlepsza sprzedaż kontraktów serwisowych w 2019 roku, zaś macierzysty oddział Eurocomplex Trucks Liszki był najlepszy w kategorii Najskuteczniejszy serwis Renault Trucks 24/7 w 2019 roku. Powody do dumy i radości miał też zespół handlowy Eurocomplex Trucks. Zespół sprzedażowy wygrał bowiem w kategorii Partner Biznesowy w Sprzedaży Pojazdów Nowych Renault Trucks w 2019 roku, a Arkadiusz Środoń, handlowiec z rejonu Podkarpacia zdobył tytuł Najlepszego Reprezentanta Pojazdów Nowych Renault Trucks w 2019 w sprzedaży przez sieć agencyjną.

(MM)

Fot. Renault Trucks