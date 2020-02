Ciężarówki – styczeń-luty 2020

Szanowni Państwo,

mamy nowy rok i, jak zwykle czas podsumowań tego, co wydarzyło się w poprzednim. Chociaż wiele problemów branży transportowej w tym czasie bardzo nabrzmiało, to przyznacie, że był on jednak dla niej dość udany. Jej kondycję najlepiej obrazują statystyki sprzedaży pojazdów, bez których nie moglibyście wykonywać swojej pracy. Po kilku bardzo tłustych latach 2019 był tu nieco gorszy, na razie nie mamy jednak żadnej katastrofy, a raczej lekką korektę rynku mierzoną 5,4-procentowym spadkiem. Nadal są to wyniki, które jeszcze dekadę temu wydawały się takimi z kategorii science fiction, z naciskiem na fiction. Tymczasem przez ostatnich 10-12 lat polscy przewoźnicy radzili sobie na międzynarodowej scenie transportowej tak znakomicie, że stali się europejską potęgą, odpowiadającą za niemal 30% przewozów. I dokonali tego sami, bez pomocy rządzących, niezależnie od tego, którą opcję polityczną oni reprezentowali…

To w skali europejskiej ciekawy przypadek nie dostrzegania przez władze dużego, wciąż będącego na dorobku kraju przedsiębiorczości jego obywateli i operatywności ich „biznesów”, które w sumie przyczyniają się do pomnażania bogactwa państwa. Polscy przewoźnicy, kierowcy, logistycy, spedytorzy, magazynierzy – to grupa ludzi, którym państwo liczy tylko podatki, niewiele dbając o to, by przynoszącą zyski branżę wspierać na arenie międzynarodowej. A robią to skutecznie dla swoich przedsiębiorców Francuzi, Niemcy, Włosi, Holendrzy czy Belgowie, m.in. wykorzystując polityczne wpływy w unijnych instytucjach i budując międzynarodowe sojusze. To dziwne, że w kraju, w którym już prawie nie kopie się węgla, dba się troskliwie o interes kilkudziesięciu tysięcy górników i dokłada do nierentownych kopalni miliardy złotych, a nie zauważa się niemal miliona ludzi pracujących w branży transportowej i nie tylko nie pomaga się im, ale wręcz rzuca kłody pod nogi. A ta branża przynosi ponad 6% PKB!

Zapraszam do lektury numeru styczniowo-lutowego – analizy statystyk sprzedaży, które jak zwykle publikujemy dzięki pracy analityków Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Znajdziecie także sporo informacji dotyczących rynkowych nowości i wydarzeń. Jeśli Wam będzie mało, zaglądajcie na codziennie aktualizowany portal www.trucks.com.pl i naszego Facebooka.

Sławomir Rummel

redaktor naczelny

Prezentacje

Bezemisyjna rewolucja (Nikola TRE napędzana elektrycznymi silnikami zasilanymi przez wodorowe ogniwo paliwowe na drogi ma wyjechać w 2023 roku)

Rynek

Od lat numer 1 (Zaskoczenia nie ma. DAF po raz kolejny został królem polskiego rynku ciężarówek)

Korekta zamiast rekordu (Rynek pojazdów użytkowych o DMC powyżej 3,5 tony nieznacznie osłabł. 5,5-procentowa obniżka to jeszcze nie zapaść, co najwyżej lekka zadyszka)

Większości spada, Scanii rośnie (Szwedzka marka odnotowała swój kolejny rekord. Sprzedała w Polsce ponad 5200 ciężkich pojazdów)

Lekko w dół… (Dramatu nie ma też w naczepach i przyczepach. One zawsze podążają za samochodami…)

Prawo

Jak przygotować się na Pakiet mobilności? (Eksperci OCRK wskazują plusy i minusy europejskiego rozporządzenia. Tych drugich wbrew pozorom nie jest tak wiele…)

Ile zarobi kierowca w 2020 roku? (To jedno z najbardziej drażliwych pytań funkcjonujących w branży transportowej. Nie lubią go zarówno przewoźnicy, jak i kierowcy)

Przewoźnicy

Kompozytorzy kolorów (W taborze Expert Transu każdy ciągnik siodłowy ma oryginalny kolor i dopasowaną do niego naczepę)

Akcesoria

Dobry akumulator obniża koszty (Exide i Centra przygotowały baterie ciężarowe o bardzo wysokiej odporności na wstrząsy. Można je montować na tylnym zwisie ramy)

Serwisowanie

Wymiana bez stresu (Specjaliści firmy Schaeffler pokazują, jak wymienić łożysko na FAG RIU na osi napędowej w Scanii)

Ponad normatyw

Pilotażowa wolnoamerykanka (W konwojach wożących nadgabaryty poza ciężkimi ciągnikami i naczepami pracują też samochody pilotów – to najczęściej różnej wielkości dostawcza ki)

Elektromobilność

Nie tylko na budowę… (Volvo Trucks dostrzega potrzebę elektryfikacji ciężarówek pracujących nie tylko w miejskiej dystrybucji, ale również na budowach i w transporcie krajowym)

Elektryczny pionier (Bramy fabryki Mercedesa w Duesseldorfie zaczęły opuszczać elektryczne Sprintery)

Opony

Rajdowy standard (Regulamin Rajdu Dakar wymusza na uczestnikach jadących ciężarówkami używanie typowych opon dostępnych na rynku. Najlepiej poradziły sobie jadące na Goodyearach Kamazy)

W teren na OMNITRAC-ach (Goodyear ma nowe opony do samochodów ciężarowych pracujących na placach budowy i na bezdrożach)