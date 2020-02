Framo: Największa elektryczna ciężarówka na testach w Poczcie Polskiej i Żabce

Poczta Polska wykorzystuje ciężarówkę do codziennych przewozów przesyłek pocztowych w województwie mazowieckim. W ramach testów spółka współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych.

– Poczta Polska zgodnie ze znowelizowaną strategią chce zmniejszać emisję CO 2 oraz wprowadzać do swojej floty auta elektryczne. Pod koniec 2019 roku dołączyły do niej pierwsze dostawcze elektryki. Obecnie Spółka posiada największą flotę użytkowych e-aut w Polsce. W najbliższych latach chcemy ją rozwijać o kolejne samochody elektryczne i zasilane paliwami alternatywnymi CNG/LNG – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Z kolei Żabka przetestowała auto we Wrocławiu w ramach bezpośrednich dostaw do sieci swoich sklepów, kontynuując strategię rozwoju zeroemisyjnego i przyjaznego dla mieszkańców transportu w miastach. Korzystanie z aut elektrycznych pozwoli Żabce efektywne dostarczać towary do sklepów i jednocześnie zredukować poziom zanieczyszczeń i hałas. Dotyczy to w szczególności dużych aglomeracji, w których placówki sieci znajdują się w centrach.

– Test auta Framo e-truck we Wrocławiu to kolejny krok naszej firmy w kierunku nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań logistycznych. Przypomnę, że w ubiegłym roku wspólnie z Volkswagen Polska przetestowaliśmy elektryczny e-Craftera, by jeszcze lepiej zarządzać i optymalizować procesy logistyczne, a tym samym jeszcze szybciej dostarczać produkty do sklepów i zapewnić wysoką jakość obsługi franczyzobiorców – mówi Katarzyna Słabowska Dyrektor Logistyki sieci sklepów Żabka.

Pojemność baterii Framo e-truck wynosi 280 kWh i ma zasięg przekraczający 200 kilometrów na jednym ładowaniu. Jej techniczne parametry pozwalają na zeroemisyjny przewóz ładunków z poszanowaniem środowiska naturalnego. Przeprowadzane w Poczcie Polskiej testy to wspólny projekt Framo, Hitachi Capital Polska i Keatronika.

Poczta Polska od 2018 roku przeprowadza największe w Polsce testy aut elektrycznych, dostępnych na krajowym rynku. Do tej pory w testach wzięły udział auta siedmiu marek producenckich, o ładowności do 800 kg. Kierowcy przez trzy miesiące sprawdzali m.in. właściwości jezdne (np. przyspieszenie, prędkość, hamowanie, zwrotność), komfort jazdy i ergonomię obsługi, sposób ładowania akumulatorów i możliwą do przejechania liczbę kilometrów. W tym samym czasie, oprócz aut przetestowano również różne rodzaje stacji ładowania użyczone przez ich właścicieli. W połowie maja ubiegłego roku zakończyły się kolejne testy samochodów elektrycznych do 3.5 tony, tym razem o ładowności powyżej 800 kg. Brało w nich udział osiem aut marek dostępnych na polskim rynku. Pocztowcy testowali także ciągniki siodłowe zasilane gazem skroplonym LNG.

Żabka jako jedna z pierwszych sieci handlowych aktywnie promuje nowoczesną logistykę miejską z myślą o środowisku naturalnym oraz społecznościach lokalnych. Dotyczy to w szczególności dużych miast, gdzie placówki sieci zlokalizowane są w centralnych punktach, takich jak główne ulice, kompleksy biurowe czy galerie handlowe. Rozwój floty samochodów elektrycznych na drogach i korzystanie z nich przez duże firmy z różnych branż to dla Żabki ważny element zrównoważonego transportu miejskiego.