DAF: zwycięzcy prestiżowego plebiscytu „International Dealer of the Year 2020”

„DAF International Dealer of the Year 2020”: – Aby zostać laureatem nagrody „DAF International Dealer of the Year”, dealer musi osiągać wyjątkowo dobre wyniki i być biegły we wszystkich aspektach działalności – powiedział prezes DAF Trucks Harry Wolters podczas ceremonii wręczenia nagród. – By zdobyć nagrodę, należy osiągnąć najwyższą jakość względem zadowolenia klientów i obsługi, a także zarządzania firmą. Najlepszym dealerem firmy DAF jest ten, kto wyróżnia się w sprzedaży i serwisie zarówno nowych, jak i używanych pojazdów ciężarowych i wie, jak nikt inny, jak wspierać klientów, aby zmaksymalizować ich wpływy dzięki usługom oferowanym przez PACCAR Parts i PACCAR Financial. Firma Ford & Slater z Wielkiej Brytanii w dalszym ciągu koncentruje się na podnoszeniu jakości obsługi klienta i stale rozszerza swoją działalność, na przykład poprzez zapewnianie proaktywnej obsługi klienta za pośrednictwem DAF Connect oraz poprzez inwestowanie w większą liczbę stacji serwisowych i szkolenia dla serwisantów. Firma podniosła również wydajność swoich serwisów marki DAF w 11 różnych lokalizacjach, gdzie klienci otrzymują najwyższą jakość usług. Od wielu lat firma Ford & Slater jest godnym naśladowania przykładem dla innych dealerów. Zespół tej brytyjskiej firmy składa się z wykwalifikowanych profesjonalistów, pełnych pasji i stale dążących do podnoszenia standardów rok po roku. Dowodem na to jest wysoki stopień zadowolenia klienta. Moje gratulacje dla całego zespołu!

„PACCAR Parts International Dealer of the Year 2020”: – Grupa dealerska Groupe Lefevre działa w 13 lokalizacjach we Francji, a jej celem jest zapewnienie klientom doskonałej dostępności części. To właśnie sprawia, że organizacja jest wzorem pierwszorzędnej obsługi – stwierdził Dick Leek, dyrektor generalny PACCAR Parts Europe. – Dzięki niezrównanej dostępności części oraz inteligentnym rozwiązaniom w zakresie e-commerce, Groupe Lef?vre wspiera swoich klientów w osiągnięciu najwyższego poziomu wydajności. Firma ta stale poszukuje nowych rozwiązań i zawsze chętnie podejmuje inicjatywy PACCAR Parts, aby zadowolenie klientów stawało na coraz wyższym poziomie. Przykładami są tutaj punkty serwisowe TRP w Vesoul oraz aktywne wsparcie programu PACCAR Parts Fleet Services dla flot międzynarodowych.

„PACCAR Financial Europe International Dealer of the Year 2020”: Dealer EBB Truck-Centre w Niemczech jest zasłużonym zdobywcą tytułu „PACCAR Financial International Dealer of the Year”, jak to wyraził Gerrit-Jan Bas, dyrektor zarządzający PACCAR Financial Europe. – Ten dealer doskonale rozumie, czego potrzebuje klient do odniesienia sukcesu. W EBB Truck-Center klient zawsze jest najważniejszy. Zespół dostarcza najlepsze pojazdy ciężarowe razem z jasnym planem finansowania oraz kontrakty serwisowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Innymi słowy, są to kompletne rozwiązania transportowe, które gwarantują klientowi maksymalne korzyści.

„DAF Used Truck International Dealer of the Year 2020”: Pierwsza nagroda w nowej kategorii – DAF Used Truck International Dealer of the Year – została przyznana dealerowi Centrako na Litwie. Gerrit-Jan Bas, dyrektor zarządzający PACCAR Financial Europe, a także odpowiedzialny za program DAF Used Truck, powiedział: – Sprzedaż używanego pojazdu ciężarowego wymaga poświęcenia oraz skupienia. Należy znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie dla potrzeb transportowych klienta. Centrako podeszło z niesamowitą powagą do tego zadania i stworzyło niezwykle profesjonalną organizację działu pojazdów używanych. Są przekonani, że jest to niezbędne, aby odnieść długofalowy sukces, również w przy sprzedaży nowych pojazdów ciężarowych. Firma Centrako zapewnia doskonałe dopasowanie oferowanego pojazdu do jego zadanie, a także aktywnie rozwija usługi, szczególnie w zakresie używanych pojazdów ciężarowych, tak aby nowy właściciel miał zagwarantowany maksymalny zwrot z inwestycji. Uzyskują też bardzo wysokie wyniki w niemalże wszystkich aspektach działalności dealera.

Poza nagrodami „International Dealer of the Year Awards 2020” przyznano również prestiżowe wyróżnienia „Gold Award”. W tej kategorii sukces odniósł, między innymi, polski dealer – firma TB Truck and Trailer Serwis. Oto pełna lista dealerów wyróżnionych tytułem „Gold Award” za doskonałe wyniki i skuteczność działań: Turbo’s Hoet Group (Bułgaria), Ciron (Francja), Hiltl Fahrzeugbau (Niemcy), De Burgh (Holandia) i TB Truck & Trailer Serwis (Polska).

(s)

Fot. DAF