MAN: trzy elektryczne MAN-y trafiły do normalnej eksploatacji w firmie No Limit

Gdy firma zaczynała swoją działalność w 1990 r., pewnie nikt nie myślał o tym, że kiedyś będą wykorzystywać samochody elektryczne. Od początku 2020 r. europejskie regulacje prawne ograniczają emisję CO 2 do 147 g/km dla lekkich pojazdów użytkowych i 95 g/km dla aut osobowych. Od 2025 r. emisja CO 2 dla lekkich pojazdów ciężarowych i użytkowych musi zostać obniżona o 15 % w stos. do poziomu z 2021 r., zaś od 2030 r. o 31 %, także przyjmując 2021 r. jako bazowy. – To zmusza koncerny do wprowadzania pojazdów niskoemisyjnych, w tym elektrycznych do swojej oferty – mówi dyrektor zarządzający PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych) Maciej Mazur. – Dwa lata temu auta elektryczne były droższe o 30 – 40 procent. Teraz są tańsze i mają większy zasięg. To, poza świadomością ekologiczną, bardzo ważne argumenty dla nabywców.

Są też kraje na świecie, które zapowiadają zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi w przyszłości, pomiędzy 2025 a 2050 r. Przekonamy się, czy w praktyce będzie to realizowane. Na pewno przybywa na terenach miejskich tzw. zielonych stref, do których nie są wpuszczane lub w bardzo ograniczonym zakresie, pojazdy spalinowe. Takich stref czystego transportu jest już w Europie około 250.

Operator logistyczny No Limit od kilku lat przymierzał się do wprowadzenia pojazdów ekologicznych do swojej floty. – Nasza Spółka inwestuje w niskoemisyjną flotę już od 2015 r.. Obecnie eksploatujemy 35 pojazdów zasilanych naturalnym gazem ziemnym CNG i 3 elektryczne. Rok 2020 jest dla nas bardzo ważny i planujemy dalsze inwestycje w zrównoważony transport. Celem jest rozbudowa naszej Eko Floty w Warszawie, Krakowie, Śląsku i obniżenie emisji CO 2 w tych aglomeracjach o ponad 40 procent w ciągu najbliższych dwóch lat – podkreśla Michał Strzeżek, wiceprezes zarządu No Limit. –Trzy lata temu rozpoczęliśmy rozmowy z PSPA. Ale w latach 2017 – 2018 praktycznie nie było na rynku pojazdów dla logistyki. Przełomowy okazał się 2019 rok, gdy testowaliśmy kilka samochodów. Teraz włączamy pierwsze trzy do codziennej eksploatacji.

Firma testowała m.in. modele: SAIC Maxus EV80, VW e-Crafter i Nissan e-NV200. Przybywa na rynku dostawczych pojazdów elektrycznych, jednak wciąż nie spełniają one wszystkich oczekiwań odbiorców. Jak dowiedzieliśmy się na prezentacji, No Limit określa swoje potrzeby odpowiednio na: 16,83 m3 kubatury, 1100 kg ładowności, 250-300 km zasięgu oraz możliwość załadunku rampowego. Tymczasem aktualna oferta rynkowa, to pojemność ładunkowa do 10,7 m3, ładowność (pojazdów do 3,5 t DMC) do 950 kg, a zasięg 100 – 140 km i brak możliwości załadunku rampowego. Tak wynika z ich analiz.

Zasięg 200 km w logistyce też powinien wystarczyć na przeciętny dzień pracy w obrębie miasta. Ale ważna jest również ładowność, aby ten samochód mógł zabrać odpowiednią ilość przesyłek. Wtedy to jest opłacalne, mówią w niektórych firmach, które też przymierzają się do dostawczych pojazdów elektrycznych. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie pojazdy są wypełnione w stu procentach, czasem tylko w 30 lub 50%. To również wpływa na opłacalność transportu.

Trzy pojazdy elektryczne MAN TGE 3.140 E trafiły już do normalnej eksploatacji w No Limit. Pierwsze doświadczenia są takie, że zasięg wynosi 140 do 150 km w zależności od warunków, zaś trwające 7-8 godzin ładowanie odbywa się nocą w magazynach. Obie strony nie ujawniają szczegółów kontraktu. Nie wiemy więc nawet, na jak długo jest podpisana umowa. Można się domyślać, że producent potraktował ten wynajem (lub inną formę – nie wiadomo) bardzo promocyjnie. Użytkownik zapowiada dalsze obniżenie kosztów eksploatacji dzięki fotowoltaice. Firma szykuje już takie projekty w swoich magazynach. Myśli też w przyszłości o wykorzystaniu innych odnawialnych źródeł energii (OZE). Na pewno się przydadzą, ponieważ do końca 2021 r, chcą mieć w swoje flocie 50 elektrycznych pojazdów, różnej wielkości. – Rozmawiamy z największymi dostawcami energii elektrycznej. Oni są zainteresowani współpracą, są otwarci na rozmowy. Chodzi o cenę dostaw energii – mówi wiceprezes No Limit.

Jak chyba wszyscy z tej branży, operator logistyczny skarży się na brak wsparcia finansowego projektu. W 100 % sami to sobie finansują, nie tylko pojazdy, ale także swoje stacje ładowania. Do tego polskie korzenie firmy mają też słabszą stronę: – 30-letnie doświadczenie pomaga. Ale nie jesteśmy międzynarodowym koncernem, dlatego doświadczenia zdobywamy sami, także w przypadku napędów CNG i elektrycznych. Nie mamy gotowych wyników z USA czy Japonii, albo Niemiec. To wszystko jest nasz organiczny rozwój – podkreśla Michał Strzeżek.

Fot. KM