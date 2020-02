Nikola TRE: Bezemisyjna rewolucja

IVECO, FPT Industrial i Nikola zorganizowały w Turynie wspólne wydarzenie dla europejskiej prasy i przedstawicieli branży transportu, aby przedstawić zakres ich partnerstwa i jego ambitny cel, jakim jest stworzenie transportu z zerową emisją. Najważniejszym „eksponatem” był zaprezentowany w błysku fleszy ciągnik siodłowy Nikola TRE, który jest połączeniem osiągnięć inżynierów amerykańskiej firmy Nikola w zakresie napędu elektrycznego zasilanego ogniwem paliwowym i podwoziowo – kabinowych doświadczeń IVECO. Rzuca się bowiem w oczy podobieństwo kształtów tego pojazdu z najnowszym modelem S-WAY. Pojazd będzie wprowadzany do sprzedaży w Europie stopniowo w latach 2023-2024. Pierwszym krajem, gdzie będzie testowany i wprowadzany do użytkowania ma być Norwegia.

IVECO, FPT Industrial i Nikola Corporation przedstawiły 3 grudnia 2019 r. zakres i plany umowy joint venture i współpracy zawartej w celu przyspieszenia transformacji przemysłu w kierunku neutralności emisji ciężkich samochodów ciężarowych klasy 8 w Ameryce Północnej i Europie poprzez zastosowanie technologii ogniw paliwowych. Wydarzyło się to zaledwie trzy miesiące po ogłoszeniu przez CNH Industrial, 3 września, strategicznego partnerstwa z Nikolą, przy zaangażowaniu IVECO, marki pojazdów użytkowych oraz FPT Industrial, odpowiedzialnej za układy napędowe. Wspólne przedsięwzięcie zaowocowało przedstawieniem pojazdu Nikola TRE – zaledwie trzy miesiące po ogłoszeniu partnerstwa.

Głównym celem umowy jest wykorzystanie odpowiedniej wiedzy partnerów, w celu wdrożenia na rynek ciężkich pojazdów ciężarowych o zerowej emisji spalin i wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu branży, dzięki nowemu modelowi biznesowemu. Partnerstwo obejmuje utworzenie europejskiej spółki joint venture, w celu opracowania i dystrybucji pojazdów ciężarowych napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi i akumulatorowo-elektrycznych na rynek europejski. Nikola zapewni wiodącą w swojej klasie wiedzę na temat ogniw paliwowych i zaawansowaną technologię, a także przełomowy model biznesowy zapewniający pierwszy w branży produkt finansowy obejmujący wszystkie usługi pozwalające użytkować pojazd. IVECO, wraz z FPT Industrial, wniosą swoją wiedzę inżynieryjną i produkcyjną do skomercjalizowania elektrycznych ciężarówek z ogniwami paliwowymi i akumulatorami.

Trzej partnerzy rozpoczęli opracowywanie pierwszej ciężarówki joint venture. To akumulatorowa Nikola TRE, która oparta jest na nowej platformie IVECO S-WAY i integruje technologię ciężarówki, elementy sterowania i multimedia firmy Nikola. Testy mają rozpocząć się w połowie 2020 r., a europejska, publiczna premiera planowana jest w trakcie wrześniowych targów pojazdów użytkowych IAA 2020 w Hanowerze. Wsparcie sprzedaży i obsługi posprzedażnej Nikola TRE zapewni szeroka europejska sieć dealerów IVECO. Przy czym mówiąc „sprzedaż” ten sojusz też ma na myśli co innego niż dotychczas. Pojazdy mają być bowiem wynajmowane, a firma Nikola zadba o możliwość ich tankowania wodorem. Do tego celu w Europie ma powstać, podobnie jak już dzieje się to w USA, cała sieć stacji umożliwiających napełnienie zbiorników i swobodne korzystanie z pojazdów na całym kontynencie.

„3 2 1 0…

… Odblokuj następny poziom” – takie hasło widzieliśmy dookoła hal, w których odbyła się prezentacja, której tematem było spotkanie z przyszłością zerowej emisji w ciężkim transporcie. Premiera rozpoczęła się w Officine Grandi Riparazioni (OGR), imponującym obiekcie przemysłowym w Turynie. Wydarzeniem zorganizowane zostało przy współpracy firmy produkcyjnej Filmmaster Events. Wieczór zakończył się niespodziewanym odsłonięciem bezemisyjnej ciężarówki nowej generacji jako instalacji architektonicznej zamkniętej w zautomatyzowanym, chromowanym pryzmacie skrywającym model Nikola TRE. – Coraz większy nacisk na diametralne ograniczenie emisji z motoryzacji, skłania nasz przemysł do szybkiego poszukiwania zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Wspólne przedsięwzięcie z Nikolą jest świadectwem wiedzy technicznej obu partnerów, które przyniesie wymierne korzyści środowiskowe europejskim przewoźnikom działającym w transporcie dalekobieżnym – powiedział Hubertus M. Mühlhauser.

– Nasz przemysł przez zaostrzenie przepisów dotyczących emisji, szybko się zmienia, a młode pokolenia domagają się stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, w celu zapewnienia ochrony środowiska – dodał Gerrit Marks. – Wodór i energia elektryczna, w zależności od misji, są jedynymi realnymi rozwiązaniami dla zielonej energii i mają tę zaletę, że pozwalają poszczególnym krajom stać się bardziej niezależnymi od paliw kopalnych. Teraz jest czas na działanie i dostarczenie rozwiązania zerowej emisji, które opiera się na technologii elektrycznej ogniw paliwowych. Wykorzystujemy ją w sposób przemyślany i zdecydowany, rozpoczynając proaktywną transformację sektora transportu.





Wnętrze jest bardzo ładne i dzięki wykorzystaniu kabiny S-WAY-a dopracowane i przestronne.

Będą pojazdy, będą serwisy

– Ta współpraca przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Od momentu wprowadzenia Nikola ONE w 2016 r. kierowcy ciężarówek i urzędnicy pytali kiedy sprowadzimy pojazdy Nikola do Europy. Nikola TRE to wspaniały i innowacyjny pojazd, tak różny od innych ciężarówek na świecie – stwierdził Trevor

Milton. – Potrzebowaliśmy odpowiedniego partnera, który pomógłby nam wejść na rynek europejski, a CNH Industrial jest właściwym partnerem handlowym. Podczas gdy inni producenci OEM zwalniają dziesiątki tysięcy pracowników, Nikola tworzy tysiące miejsc pracy i zmusza przemysł transportowy do reagowania i ukierunkowania na zerową emisję. Zobaczcie, co osiągnęliśmy w ciągu trzech miesięcy, a teraz wyobraźcie sobie, co osiągniemy za trzy lata dzięki naszemu partnerowi, czyli CNH Industrial.

Nikola Corporation (zbieżność z imieniem Nikoli Tesli, wielkiego serbskiego wynalazcy nie jest tu przypadkowa) projektuje i produkuje pojazdy napędzane wodorem, układy napędowe do pojazdów elektrycznych, podzespoły do pojazdów, systemy magazynowania energii i stacje wodorowe. Nikola jest prowadzona przez jej wizjonerskiego CEO Trevora Miltona, który zbudował zespół wiodących w branży ekspertów wprowadzających na rynek nowoczesne produkty. Firma jest prywatną spółką z siedzibą w Phoenix w Arizonie. Nikola Motor Company to amerykańska firma zajmująca się projektowaniem pojazdów hybrydowych z siedzibą w w Arizonie, gdzie prowadzi również działalność badawczo-rozwojową. Została założony w 2014 r. w Salt Lake City, stolicy stanu Utah.

W CNH najbardziej zaangażowane w projekt jest, oczywiście, IVECO, producent ciężarówek zatrudniający na całym świecie prawie 21.000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO. To wszystko włoska marka wnosi też jako „wiano” do sojuszu z Nikolą.

Raz, dwa, trzy…

Pierwszy projekt firmy – prototypowy model Nikola Zero, był pojazdem użytkowym (UTV) z akumulatorem o pojemności 72 lub 107 kWh. Rozwijał sumarycznie moc 555 KM dzięki silnikom umieszczonym na każdym kole i ważył 1600 kg. Wykorzystano w nim zawieszenie o prześwicie 14,5 cala (370 mm) Forda Raptora. Został wydzielony jako produkt typu powersports w oddziale Nikola Powersports oraz pojazd wojskowy o nazwie „Reckless”.

Szefowie firmy postanowili mocniej zaistnieć w ciężkim transporcie. W grudniu 2016 r. inżynierowie Nikola zbudowali elektryczny samochód ciężarowy amerykańskiej klasy 8 o nazwie Nikola ONE, z akumulatorem EV o pojemności 320 kWh zasilającym 6 elektrycznych silników trakcyjnych o mocy ograniczonej (!) do 1000 KM (750 kW) i momencie obrotowym wynoszącym 2700 Nm (117.000 Nm po „wyjściu” z przekładni. Jest to rozwiązanie zainspirowane lokomotywami elektrycznymi. To wystarczy ciężarówce do utrzymania prędkości 65 mil na godzinę (105 km/h) przy pełnym obciążeniu 36 ton. Źródłem energii jest zestaw wodorowych ogniw paliwowych o mocy aż 300 kW zużywających 4,6 kg wodoru (H2) na 100 km. Pojazd został wyposażony w zbiorniki zawierające 100 kg wodoru, co daje zasięg 1900 km! Zużycie jest równe 15,4 mpg oleju napędowego. Ciężarówka jest wyposażona układ hamulcowy z odzyskiem energii, który uzupełniają tradycyjne hamulce tarczowe.

O jakości rozwiązań konstruktorów Nikoli wiele mówi złożony przez ich firmę w maju 2018 r. pozew przeciwko Tesli, w którym żąda odszkodowania w wysokości 2 miliardów dolarów, zarzucając, że pojazd Tesla Semi narusza kilka patentów udzielonych Nikoli na projekt Nikola One. W tym samym czasie jeden z najwiekszych amerykańskich browarów – Anheuser-Busch – zamówił 800 ciężarówek napędzanych wodorem ciężarówek Nikola.

Czysta siła

Amerykańscy wizjonerzy mają już w swoim portfolio trzy pojazdy do transportu ciężkiego – to Nikola ONE, Nikola TWO (mniejsza kabina) i zbudowana na bazie IVECO S-WAY-a Nikolę TRE, która w założeniu jest przeznaczona na rynki Europy, Azji, Australii i Oceanii i Afryki. Pomysłowe rozwiązania i śmiała wizja spowodowały, że amerykański start-up wzbudził zainteresowanie poważnych, światowych inwestorów – oprócz CNH Industrial jednym z nich także Bosch.

Nikola TRE korzysta z doświadczeń zdobytych w czasie prac nad amerykańskimi konstrukcjami. Szczególnie dotyczy to napędu.

Prototypowy pojazd, który został zaprezentowany jako pierwszy to wersja akumulatorowa, którą napędzają silniki elektryczne o mocy 1000 KM (750 kW) wytwarzające moment obrotowy o wartości 2700 Nm. Baterie zapewniają zasięg 500 km. To znacznie więcej niż często potrzeba np. w krajowej dystrybucji. Jeśli jednak samochód zostanie wyposażony w produkujące na pokładzie prąd ogniwa paliwowe zasilane wodorem, jego zasięg wzrasta do 1200 km, a to już wartość, która wystarczy do wykonywania przewozów międzynarodowych. To rozwiązanie, które wytrąca oręż z ręki krytykom elektrycznego napędu – baterii tego pojazdu nie trzeba ładować „kabelkiem” przez kilka godzin. Tankowanie wodoru do zbiorników trwa 10 do 15 minut. Czyli mniej więcej tyle samo co zatankowanie oleju napędowego do ciężarówki napędzanej silnikiem Diesla.

Nie tylko zeroemisyjna

A zalet jest więcej. Podczas gdy silniki Diesla wymagają wysokich prędkości obrotowych, aby osiągnąć maksymalny moment obrotowy, silniki elektryczne osiągają go niemal natychmiast. Dzięki temu ciężarówki Nikola mogą przyspieszyć nawet dwukrotnie szybciej niż standardowy ciągnik z silnikiem wysokoprężnym. Lepsza aerodynamika, zużycie energii tylko w razie potrzeby bez biegu jałowego, hamowanie regeneracyjne oraz wysoce wydajne silniki elektryczne i ogniwa paliwowe to kilka czynników, które dają Nikoli przewagę w zakresie oszczędności paliwa. Z kolei to, że przy każdym kole napędowym umieszczony jest osobny silnik umożliwia wektorowanie momentu obrotowego, czyli umożliwia niezależne sterowanie każdym kołem za pomocą metody drive-by-wire. Moment obrotowy każdego koła jest regulowany tak, aby był optymalny podczas pokonywania zakrętów, manewrowania, przyspieszania i hamowania, co zapewnia lepszą wydajność i stabilność.

Dzięki rekuperacyjnemu hamowaniu i pneumatycznym hamulcom tarczowym ciężarówki Nikola zaczynają hamować w ciągu 10 milisekund; setki razy szybciej niż te wyposażone jedynie w zaawansowane, pneumatyczne hamulce tarczowe. Usunięcie silnika wysokoprężnego, skrzyni biegów i urządzeń do kontroli emisji spalin oraz zainstalowanie akumulatorów, silników elektrycznych i ogniwa paliwowego pod szyną ramy utrzymuje środek ciężkości poniżej jakiejkolwiek innej ciężarówki na rynku. Wpływa to znakomicie na stabilność pojazdu i jakość jego trakcji.

Nikola TRE ma też innowacyjny, cyfrowy kokpit kierowcy. Większością funkcji pojazdu kierowca może sterować za pomocą 17-calowego wyświetlacza dotykowego na środkowej konsoli. Cyfrowe „lustra” (system podobny do mercedesowskiego Mirror Cam) zapewniają znakomitą widoczność i redukują martwe punkty w polu widzenia. Podczas skrętu kamery dostosowują się automatycznie do niego i podążają z ruchem naczepy.

Jak widać ta nowa koncepcja transportowa ma wiele plusów – najważniejszy to oczywiście czyste powietrze – bo produktem ubocznym pracy ogniwa paliwowego jest wyłącznie para wodna. Do tego by wprowadzić ten ambitny plan w życie potrzeba tylko jeszcze jednego „drobiazgu” – to musi się opłacać przewoźnikom. Trzymamy kciuki, by tak się stało!

Sławomir Rummel

Fot. Nikola, IVECO, autor