Przewoźnicy: Kompozytorzy kolorów

Joanna i Łukasz Skowrońscy swoją biznesową karierę rozpoczęli pod koniec lat 90. od prowadzenia młyna zbożowego w podkarpackiej miejscowości Ocieka, odziedziczonego po ojcu pani Joanny. Dzisiaj mają jeszcze młyn w położonej nieopodal Tuszymie, a od 2006 roku zajmują się również transportem drogowym.

Historia młyna wodnego w Ociece sięga czasów sprzed II wojny światowej, kiedy to Wojciech Żądło – dziadek obecnej współwłaścicielki – dostał go od swojego ojca. W czasie okupacji obiekt został splądrowany przez Niemców, ale uparty młynarz odbudował go ze zniszczeń. Po nim odziedziczył go jego syn, a potem wnuczka Joanna z mężem, Łukaszem Skowrońskim.

Dwa młyny i transport

– Dzisiaj mamy dwa młyny i pracy jest przy nich sporo. W pewnym momencie stwierdziliśmy jednak, że mamy problemy z transportem, zarówno zboża, jak i mąki – opowiada Łukasz Skowroński, właściciel Expert Trans. – Mój tata był zawodowym kierowcą i kiedy byłem dzieckiem często zabierał mnie ze sobą w trasę. Od zawsze ciągnęło mnie do ciężarówek. W 2006 roku kupiliśmy pierwszy pojazd ciężarowy – 8-tonowego, dwuosiowego, skrzyniowego Jelcza z przyczepą. Szybko okazało się, że nie jest w pełni wykorzystany, a dookoła jest popyt na usługi transportowe. Zaczęliśmy je więc wykonywać. Woziliśmy nie tylko zboże, ale także materiały budowlane. Tak mi się to spodobało, że rychło staliśmy się posiadaczami kolejnego pojazdu – tym razem była to trzyosiowa, trójstronna wywrotka marki Scania. Zaczęliśmy wozić również kruszywa do pobliskich betoniarni i buraki do cukrowni w Ropczycach.

Zaczęło się od „używek”

W 2007 roku w taborze podkarpackiej firmy pojawił się pierwszy ciągnik siodłowy – kilkuletnia Scania L360 z naczepą wywrotką firmy Bodex. Możliwości przewozowe znacznie wzrosły i przydała się zwłaszcza w czasie kampanii buraczanych. Przez kilka pierwszych lat Łukasz Skowroński często sam pracował za kółkiem.

– Dzięki temu znam dobrze pracę kierowców i ich problemy. „Nieco” czasu spędziłem leżąc na drodze pod samochodem i naprawiając go… – śmieje się przedsiębiorca. – Wtedy jednak nie było nas stać na nowe samochody – kupowaliśmy używane „sprzęty” z Zachodu, które najlepsze lata miały już za sobą. Przez kilka lat sprowadziliśmy kilkanaście takich pojazdów.

To doświadczenie skłoniło w końcu przedsiębiorcę do tego, by przyjrzeć się możliwościom nabycia nowych ciężarówek. – Pierwszy fabrycznie nowy ciągnik trafił do nas w 2012 roku. Było nim Renault Magnum z silnikiem Euro 5 kupione w krakowskim Eurocomplexie (dealer i serwis Renault Trucks – przyp. red.) razem z trzyletnim kontraktem serwisowym. Wielu odradzało mi tą markę, a nasze Magnum jeździ do dzisiaj i nigdy nie zawiodło. Nie miało żadnej awarii! Na liczniku ma ponad 900 tysięcy kilometrów, profilaktycznie wymienione sprzęgło i elementy eksploatacyjne, takie jak klocki hamulcowe. Nic więcej! – mówi z dumą przewoźnik.

Barwny tabor

Od tego czasu flota zaczęła szybciej rosnąć – co roku pojawia się w niej po kilka nowych ciągników siodłowych różnych marek oraz naczepy – najpierw wywrotki z Wieltonu („zjechaliśmy ich już chyba z 50…”), a od kilku lat trzon taboru stanowią naczepy z ruchomą podłogą belgijskiej firmy STAS. Expert Trans Skowroński postawił na lekkie konstrukcje aluminiowe i ich uniwersalność. Można nimi bowiem wozić zarówno sypkie ładunki, takie jak zboża, jak i towary na paletach. Oprócz nich przewoźnik ma też kilka silosów Spitzer Silo, które są wykorzystywane głównie do zapewnienia obsługi młynów. W 2012 roku przewoźnik poszerzył działalność o transport międzynarodowy.

Jego flota rzuca się w oczy na drodze, bo właściciel i kierowcy bardzo dbają o swoje samochody. Od 2016 roku Łukasz Skowroński kupuje tylko pojazdy ciężarowe Renault Trucks T z najwyższymi, komfortowymi kabinami typu High i trzynastolitrowymi silnikami o mocy 480 lub 520 KM. I, co ciekawe, każdy ma kabinę w innym, oryginalnym kolorze. Są to np. metaliczne odcienie purpury, granatu, czerwieni, czerni i złota. Wśród nich są też dwa pojazdy z limitowanej edycji Renault Trucks Adventure. Tabor firmy liczy 50 pojazdów, w tym 40 ciągników siodłowych (17 sztuk Renault Trucks T i 1 Magnum, poza tym Volvo FH i Scania, 7 podwozi (m.in. MAN), 3 auta dostawcze do 3,5 t (IVECO Daily).

Do każdego ciągnika dobierana jest naczepa w podobnym kolorze, a firma nie oszczędza na wyposażeniu – obowiązkowe są efektowne alufelgi Alcoa i osłony międzyosiowe, różne diodowe światełka, czy orurowanie z nierdzewnej stali lub aluminium. „Na bogato” jest też wewnątrz kabin. – Przed skonfigurowaniem pojazdu pytam kierowców, co by chcieli mieć. Chcą skórę, to mają… Kabina musi też obowiązkowo mieć lodówkę i klimatyzację – opowiada Łukasz Skowroński.



Szefostwo dba o kierowców – kabiny są obszerne i bogato wyposażone, a kierowcy o swoje miejsca pracy – po powrocie do bazy pojazdy są starannie myte. Zadbane zestawy to wizytówka Expert Transu.

Sprawdzona marka

– Decyzja o związaniu się z Renault Trucks to wynik naszych doświadczeń – ponieważ mamy jeszcze pojazdy innych marek, wiemy jak się sprawują w naszej pracy

– dodaje. – I tu „Tetki” mają znakomite oceny, zarówno pod względem bezawaryjności, jak i zużycia paliwa. To nie był zakup w ciemno, ale dobrze przemyślana decyzja. Tak samo było z kontraktem serwisowym. Zdecydowałem się na jego 4-letni wariant Excellence z pełnym assistance. Przeliczałem to z tysiąc razy i to się naprawdę opłaca. Poza tym mamy święty spokój – jak się coś przydarzy na drodze, kierowca wykonuje jeden telefon i problem jest szybko rozwiązany.

Wszystkie przeglądy i wymiany gwarancyjne firma wykonuje w serwisie Eurocomplexu w Olchowej k. Rzeszowa. W bazie znajdującej się przy Młynie Tuszyma znajduje się dobrze wyposażony warsztat, który zajmuje się bieżącymi naprawami i obsługą ciężarówek i naczep. Wśród sprzętu jest w nim np. komputer diagnostyczny Wabco Würth. Obok znajduje się myjnia wysokociśnieniowa. Po powrocie z trasy każdy zestaw jest dokładnie myty.

Dumna załoga

40 kierowców z Expert Transu dba o swoje samochody, nie tylko dlatego, że taka jest wola właściciela. Sami są z nich dumni, co pokazują często publikując zdjęcia w swoich mediach społecznościowych. O to by mieli pracę, dba trzech firmowych spedytorów. Wożą różne ładunki prawie po całej Europie – np. zboża (nie tylko na potrzeby własnych młynów), ziemniaki (tysiące ton do największego w Europie producenta przekąsek), granulaty, mąkę (specjaliści z Młyna Tuszyma „skomponowali” mąki dla największego w kraju producenta makaronów) i drobnicę – „robiąc” miesięcznie 12 do 15 tysięcy kilometrów.

Co ciekawe pracują przeważnie od poniedziałku do piątku, spędzając niemal każdy weekend w domowych pieleszach. Łukasz Skowroński nie narzeka na brak kierowców – ma stabilną załogę złożoną z doświadczonych szoferów. Do dzisiaj sam chętnie siada za kierownicą ciężarówki, choćby po to, by się sprawdzić. W ostatniej edycji konkursu Optifuel Challenge zajął trzecie miejsce w lokalnych, podkarpackich eliminacjach. Zapytany o kolejne zakupy pojazdów, mówi, że oczywiście będzie to Renault Trucks T, tylko musi do niego „skomponować” jakiś nietypowy kolor…

