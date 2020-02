MERCEDES-BENZ: Nowym Actrosem przez śnieg i lód

Ujemne temperatury i oblodzone drogi, krótkie dni i słaba widoczność – zima jest zawsze szczególnym wyzwaniem dla ciężarówek i ich kierowców. Fińska firma transportowa Vähälä, eksploatująca 65 własnych samochodów ciężarowych, codziennie używa nowego Actrosa w ekstremalnie trudnych warunkach, jakich raczej nie spotyka się w innych częściach kontynentu.

Podczas fińskiej zimy zdarzają się dni, w których kierowcy wyruszają rano z południa kraju w temperaturze nieco powyżej zera – a wieczorem docierają na przykład do stolicy podregionu Rovaniemi, oddalonej o dobre 900 km na północ, w temperaturze minus 40 st. – Nowy Actros daje nam pełnię szczęścia – stwierdza Ville Vähälä, w trzeciej generacji kierujący rodzinną firmą. Ten 42-latek był jednym z pierwszych klientów w Europie, korzystających z nowego Actrosa w ramach długookresowych testów drogowych. W międzyczasie uczynił go stałym elementem swojej floty. Roczny przebieg pojazdu przy pracy w systemie wielozmianowym wynosi imponujące 250-300 tysięcy km.

Vähälä korzysta z Actrosa 2663 skonfigurowanego jako „high-capacity truck” z dwoma naczepami. W Finlandii takie zestawy o długości nawet 34,5 m i masie całkowitej 76 t są dopuszczone do ruchu od początku 2019 roku. Nowy Actros jest idealnym ciągnikiem do tego rodzaju zestawów ciężarowych. Wynika to z faktu, że ustawodawca tego północnoeuropejskiego kraju wymaga, aby zestawy o długości 28 m i większej były wyposażone w system kamer cyfrowych, a standardowym wyposażeniem nowego Actrosa jest system MirrorCam.

MirrorCam zastępuje zewnętrzne lusterka główne i szerokokątne dwoma niewielkimi, opływowymi ramionami kamer, montowanymi na ramie dachowej. Obraz z kamer widoczny jest na wyświetlaczach zamontowanych na słupkach A w polu widzenia kierowcy. System pomaga na przykład w pokonywaniu zakrętów, obracając obraz z kamery po wewnętrznej stronie zakrętu wraz ze skrętem – i w ten sposób zapewniając kierowcy stałą widoczność końca naczepy. Albo przy cofaniu, gdy duży wyświetlacz przełącza się na tryb szerokokątny, umożliwiający kierowcy lepsze kontrolowanie sytuacji.

Takie udogodnienia przydają się zasadniczo każdemu kierowcy. Jednak szczególnie doceniają to wsparcie ci, którzy w ponure dni fińskiej zimy muszą bezpiecznie jeździć i manewrować w warunkach ograniczonej widoczności, do tego nadzwyczaj długim samochodem ciężarowym.

MirrorCam ma jeszcze więcej zalet – zwłaszcza w miesiącach zimowych. System ten działa niezawodnie nawet w niskich temperaturach, ponieważ obiektywy kamer są podgrzewane w temperaturze poniżej 15 stopni Celsjusza. Ponadto siła światła obiektywów kamer MirrorCam zapewnia dobrą widoczność nawet w ciemności. Kompaktowe kamery są też znacznie mniej podatne na zabrudzenie, chociażby przez błoto pośniegowe.

Oprócz MirrorCam, nowy Actros oferuje jeszcze szereg innych innowacji, opłacalnych zwłaszcza w warunkach zimowych. Jednym z nich jest nowy system asystujący Active Drive Assist, który wspiera kierowcę w hamowaniu, przyspieszaniu i kierowaniu pojazdem we wszystkich zakresach prędkości. Kolejny to Active Brake Assist 5, asystent hamowania awaryjnego najnowszej generacji.

W nowym Actrosie zastosowano udoskonaloną wersję systemu Predictive Powertrain Control, sterującego tempomatem i skrzynią biegów. Dzięki rozbudowanym mapom jest użyteczna także na trasach międzymiastowych. To ogromna zaleta, szczególnie podczas przejazdów przez słabo zaludnione regiony Finlandii. Należy też wspomnieć o kokpicie multimedialnym z dwoma cyfrowymi ekranami, umożliwiającymi kierowcy komfortową, intuicyjną obsługę wskazań.

Predictive Powertrain Control zwiększa zarówno bezpieczeństwo, jak i efektywność paliwową, która jest jednym z najważniejszych priorytetów dla Villego Vähälä. – Pod tym względem Mercedes osiągnął w Actrosie nowy poziom.

Kolejne czynniki zwiększające tę efektywność to oszczędne silniki Euro 6, precyzyjnie zestrojone konfiguracje układu napędowego oraz jeszcze bardziej udoskonalona aerodynamika – także dzięki rezygnacji z lusterek zewnętrznych. 65 ciężarówek należących do firmy Vähälä pokonuje rocznie łącznie od 8 do 9 milionów kilometrów. Obniżenie zużycia paliwa jest więc wyraźnie zauważalne w kosztach oleju napędowego.

Ogromne przebiegi w nierzadko niesprzyjających warunkach pogodowych, na słabo zaludnionych obszarach i dla klientów, którzy nie tolerują przestojów – takie połączenie wymaga najwyższej niezawodności. Jak mówi Ville Vähälä, od momentu zakupu swojego pierwszego Actrosa w 2006 roku ma pod tym względem bardzo pozytywne doświadczenia z marką Mercedes-Benz. – Pomiędzy dwoma pobytami w serwisie możemy przejechać tymi ciężarówkami nawet 150 tysięcy kilometrów – to niezwykłe.

Nowy Actros wyróżnia się zarówno nadzwyczaj trwałą, wytrzymałą konstrukcją, jak i dostosowanymi do poszczególnych zastosowań osiami, komponentami ramy, układu jezdnego, zawieszenia i układu hamulcowego. Vähälä korzysta ponadto z szerokiej gamy usług Mercedes-Benz dla samochodów ciężarowych. – Wszystkie nasze ciężarówki objęte są umowami serwisowymi i systemem Mercedes-Benz Uptime. Zrezygnowaliśmy z posiadania własnego warsztatu serwisowego – mówi Ville Vähälä.

Firma Vähälä Logistics z siedzibą w Oulu w północnej Finlandii korzysta łącznie z ok. 200 samochodów ciężarowych. Liczba ta obejmuje też pojazdy podwykonawców. Własna flota, licząca 65 ciężarówek, w dwóch trzecich składa się z pojazdów Mercedes-Benz. Zakres frachtu sięga od masy celulozowej do produkcji papieru, przez produkty medyczne, po produkty spożywcze dostarczane do supermarketów. Innym ważnym filarem są przewozy ładunków drobnicowych na zlecenie DB Schenker. Vähälä jest krajowym partnerem sieciowym tego niemieckiego giganta logistycznego.

Fiński rynek transportowy jest bardzo wymagający. Finlandia ma powierzchnię niemal tak dużą jak Niemcy, lecz tylko 5,5 miliona mieszkańców, z których ponadto duża część mieszka na południu i zachodzie. Pomimo to trzeba regularnie przewozić towary nawet w najbardziej odległe regiony – i to także w ekstremalnych warunkach zimowych.

