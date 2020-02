Kobieta za kierownicą ciężarówki, czyli jak zmienia się branża TSL…

W najbliższych latach stracimy nawet 40.000 kierowców. Czy panie uzupełnią tę lukę? Badania Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego potwierdzają, że systematycznie zwiększa się udział płci pięknej we wszystkich gałęziach gospodarki, w tym również w transporcie, pojmowanym szablonowo jako branża typowo męska.

Według danych CEPiK na dzień 31.12.2018 r., spośród wszystkich 21.362.310 czynnych praw jazdy i uprawnień do kierowania pojazdami 8.623.240 znajdowało się w rękach kobiet. Stanowi to 40,37% ogółu. Statystyki z poprzednich lat dowodzą, że przedstawicielek płci pięknej za kierownicą (i to nie tylko samochodów osobowych) jest coraz więcej.

Przedstawiamy ciekawy raport opracowany przez firmę TIMOCOM, przedsiębiorstwo z sektora FreightTech. Jako eksperci w zakresie technologii informacyjnych i analizy danych pomaga swoim klientom w osiąganiu ich celów logistycznych, oferując inteligentne, bezpieczne i proste rozwiązania. Jej System Smart Logistics łączy ze sobą ponad 43.000 sprawdzonych firm, zgłaszających codziennie do 750. 000 międzynarodowych ofert przestrzeni ładunkowych.

Kobiety na ciągniki… siodłowe!

Demografia sprawia, że rośnie udział pań w branży TSL, w tym na stanowiskach kierowców zawodowych. Do końca zeszłego roku kobiety posiadały łącznie 38.673 uprawnienia do kierowania pojazdami we wszystkich wariantach kategorii C, C+E, D i D+E. Jest to co prawda niewielki odsetek ogółu, ale krzywe statystyczne konsekwentnie szybują w górę.

Z kolei wg danych GUS za IV kwartał 2013 roku, 10% Polek pracujących w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw prowadziło jednoosobową działalność gospodarczą, 3% było pracodawcami. To więcej niż średnia Unii Europejskiej w identycznym okresie (odpowiednio o 3 i 1 punkt procentowy). Rosnące statystyki znajdują odzwierciedlenie również w udziale pań w branży transportowej.

Szefowa, co dzisiaj wieziemy?

Pomiędzy 2013 a 2018 rokiem udział kobiet wśród samozatrudnionych wzrósł z 37 do 45%. Jest to o tyle istotna informacja dla branży TSL, że w sektorze transportu i gospodarki magazynowej samozatrudnieni stanowią aż 8,9% (dla porównania – w kolejnym w rankingu przetwórstwie przemysłowym wskaźnik samozatrudnienia wynosi jedynie 2,9%). Podobnie rzecz ma się z właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw. Tutaj też rośnie udział płci pięknej. Jak donosi portal money.pl, w Polsce co trzecia działalność zakładana jest przez kobiety.

Dotyczy to również sektora transportowego, chociaż stereotypy działają wciąż na niekorzyść płci pięknej. Zapewne dlatego panie piastują w branży TSL głównie stanowiska związane z administracją lub np. obsługą klienta, rzadziej bywają kierowcami lub innego typu pracownikami fizycznymi; rzadziej także zarządzają firmami logistycznymi lub ich działami. Raport „Transport przyszłości” opracowany przez PWC na zlecenie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska pokazuje tę tendencję na przykładzie sektora transportu pasażerskiego, w którym panie stanowią 12% wszystkich zatrudnionych, ale tylko niewielki odsetek wśród kierowców (między 1% a niespełna 6% w zależności od gminy). To jednak również się zmienia na korzyść płci pięknej. Przykładem może być Szczecin, w którym aż 40% motorniczych tramwajów to kobiety.

Kobiety przyszłością branży?

Jakie znaczenie mają powyższe statystyki dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców związanych z logistyką, spedycją i transportem? Możliwe, że kolosalne. Od dawna mówi się o rosnącej liczbie wakatów w tej gałęzi gospodarki. Popularny portal pracuj.pl rankiem 29 listopada 2019 r. zawierał 609 ofert pracy dla kierowców (to sporo, nawet w porównaniu z innymi popularnymi zawodami), w tym m.in.:

155 ofert pracy dla osób z uprawnieniami kat. C lub C+E;

22 dla kierowców autobusów;

157 na stanowisko kierowcy międzynarodowego;

9 skierowanych typowo do kierowców busów lub samochodów dostawczych do 3,5 tony DMC;

6 dla kierowców wyłącznie na trasach krajowych.

Nie brakuje również innych ofert pracy w branży TSL:

427 dla hasła „spedytor” lub „asystent spedytora”;

355 na stanowiska związane z hasłem „logistyk” (m.in.: specjalista ds. logistyki, dyspozytor, analityk procesów logistycznych etc.);

123 dla słowa kluczowego „przewoźnik”.

Nieoficjalnie mówi się, że całkowita liczba wakatów w branży przekroczyła już 100.000 i wciąż rośnie. Niedobór dotyczy przede wszystkim kierowców. Jedną z jego przyczyn jest starzenie się pracowników tej gałęzi gospodarki. Według raportu PwC około 20% wszystkich posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych osiągnęło już wiek emerytalny, a kolejne 21 proc. przekroczy tę granicę jeszcze przed końcem 2029 roku. PwC szacuje, że w wyniku przejścia na emeryturę z pracy odejdzie w najbliższych latach nawet 40.000 kierowców.

Aby zapobiec katastrofalnym dla gospodarki skutkom tego procesu, wśród których opóźnienia w łańcuchu dostaw i wzrost cen (transportu, a w konsekwencji towarów i usług) stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej, zdominowana przez mężczyzn branża będzie musiała szerzej otworzyć swoje drzwi przedstawicielkom płci pięknej. Jak wynika z przytoczonych w niniejszym artykule statystyk, ten proces już się dzieje.

TimoCom

Fot. ©stock.adobe.com