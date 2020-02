Może być wielozadaniowym furgonem, samochodem rodzinnym, samochodem dostawczym i kamperem o nieograniczonych możliwościach. To nowy Caddy marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Licząc od pierwszej generacji, zbudowano ponad trzy miliony egzemplarzy tego modelu. Teraz VWSD zaprezentował piątą generację swojego najmniejszego samochodu. Auto będzie, podobnie jak dwie poprzednie generacje produkowane wyłącznie w fabryce w Poznaniu.

Każdy szczegół samochodu został zaprojektowany zupełnie od nowa. Po raz pierwszy bestseller bazuje na platformie MQB, nowym i zaawansowanym rozwiązaniem technicznym wkraczającym do produkcji seryjnej. Innowacyjne systemy wspomagania zwiększają bezpieczeństwo i komfort; pełne zintegrowanie z siecią infotainment i cyfrowe systemy operacyjne zmieniają Caddy w smartfona na kółkach.

Zmiany zaszły także w układzie napędowym. Nowa technika Twindosing sprawia, że turbodoładowane silniki wysokoprężne (TDI) są czystsze niż kiedykolwiek. Bryła zewnętrzna została zaprojektowana całkowicie od nowa i nabrała sportowego charakteru. Jednocześnie zoptymalizowano kokpit samochodu, podniesiono jego funkcjonalność i zwiększono ilość miejsca we wnętrzu tego nowoczesnego auta. Jednak jedyne w swoim rodzaju DNA Caddy zostało w 100 procentach zachowane. Wszechstronność, funkcjonalność i praktyczność – Caddy jest nadal uniwersalnym środkiem transportu z segmentu miejskich samochodów dostawczych i samochodów rodzinnych.

– Naszym celem było, by dzięki Caddy praca i codzienne obowiązki stały się łatwiejsze, a sam samochód jeszcze bardziej praktyczny i bardziej dopasowany do indywidualnych potrzeb. Przyświecało nam motto „Work – life – unlimited” – powiedział podczas premierowej prezentacji dr Thomas Sedran, prezes zarządu Volkswagen Samochody Dostawcze.

Caddy na rynku pokaże się jeszcze w 2020 roku. Najpierw dostępny będzie w Niemczech i w Austrii, a jeszcze przed końcem roku również w innych krajach. Do najważniejszych rynków zbytu Caddy należą Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Belgia, Niderlandy, Turcja i Włochy.

– Nowy Caddy dzięki wyraźnie powiększonej przestrzeni w środku, absolutnej perfekcji w szczegółach, nowym rozwiązaniom technicznym i nowej dynamice designu, stawia potężny krok naprzód – mówi Thomas Sedran. – Caddy ma potencjał do rozwoju i zwiększenia udziałów rynkowych marki Volkswagen Samochody Dostawcze w segmencie miejskich samochodów dostawczych i kompaktowych minivanów, czyli tzw. segmencie A – dodaje Heinz-Jürgen Löw, członek zarządu VWSD ds. sprzedaży i marketingu.

Nowa platforma, obłe kształty

Wizualnie, przejście na MQB jest widoczne na pierwszy rzut oka – wydłużony rozstaw osi potęguje wrażenie dynamicznych proporcji. Projektanci wykorzystali ten atut i na tej bazie zaprojektowali całkowicie nową karoserię. Z technicznego i wyposażeniowego punktu widzenia, bryła zewnętrzna Caddy, który może mieć nawet sześć miejsc siedzących, charakteryzuje się wieloma nowymi funkcjami.

Należą do nich opcjonalnie dostępne elektryczne funkcje domykania drzwi przesuwnych i klapy bagażnika oraz przeszklony dach panoramiczny o powierzchni 1,4 m2, który rozciąga się nad pierwszym i drugim rzędem siedzeń. Nowe są również felgi ze stopów metali lekkich w rozmiarach do 18-cali oraz montowane seryjne w najwyższych wersjach wyposażenia nowe w pełni diodowe reflektory i również diodowe światła tylne. Po raz pierwszy na wyposażeniu modelu znalazły się: bezkluczykowy system dostępu do auta (w skrócie: Kessy) i tzw. „cyfrowy kokpit”.





















Więcej miejsca, bardziej cyfrowo

Piąta generacja tego wszechstronnego auta przekonuje do siebie nowymi rozwiązaniami wewnątrz pojazdu: zaawansowaną techniką i wyraźnie zwiększoną ilością miejsca. Caddy Maxi, jako wersja wydłużona, oferuje np. dość miejsca dla dwóch europalet.

Na nowo zaprojektowano architekturę wskaźników i elementów obsługi. Interaktywne interfejsy kierowcy i pasażera z przodu oraz ekrany systemu infotainment o wymiarach od 6,5 do 10 cali tworzą nowy „cyfrowy kokpit” (opcjonalnie wskaźniki dostępne w wersji w pełni cyfrowej). W fuzji „kokpitu cyfrowego” i 10-calowego, najwyższej klasy systemu nawigacji, powstaje całkiem nowe środowisko cyfrowe wskaźników i elementów obsługi: to „Innovision Cockpit”.

Pokrewieństwo Caddy i Golfa to świadomy zabieg. Sterownik jednostki komunikacyjnej (OCU) ze zintegrowaną kartą eSIM, daje systemom infotainment dostęp do usług mobilnych online i funkcjonalności dostępnych na platformie „Volkswagen We”. Zatem nowy Caddy jest „zawsze w sieci”.

Ponadto, swoistym novum w Caddy są cyfrowe przyciski dotykowe dla funkcji świateł, systemu audio i menu. Tradycyjne przełączniki świateł przechodzą do historii, a ich funkcje przejęło pole dotykowe po lewej stronie obok kierownicy. Są one wygodne i szybko dostępne dla kierowcy. Ponadto nowe, udoskonalone lampki diodowe oświetlenia wewnętrznego, które można obsługiwać dotykowo, ergonomiczne fotele i gniazdko 230V zapewniają doskonały komfort podróży. Nowością jest również wentylacja dachowa, zapewniająca lepszą i szybszą wentylację przedziału pasażerskiego.

Kierowca bardziej wspomagany

Na pokładzie nowego Caddy znajdziemy aż dziewiętnaście systemów wsparcia kierowcy. Sześć z nich to absolutne nowości. Należą do nich m.in. system wspomagania jazdy, który po raz pierwszy w pojeździe użytkowym Volkswagena umożliwia jej wspomaganie w całym zakresie prędkości. W połączeniu z systemem wspomagania jazdy Travel Assist, nowo zaprojektowana kierownica wielofunkcyjna Caddy jest wyposażona w technologię czujników zbliżeniowych. Z uwagi na aspekty prawne i kwestie bezpieczeństwa kierowca powinien stale monitorować system. Dzięki technologii czujników zbliżeniowych gwarantowane jest precyzyjne i niewymagające siły rozpoznawanie dotykowe, co pozwala uniknąć błędnych ostrzeżeń.

W nowym Caddy dostępny jest również znany z Craftera asystent manewrowania przyczepą podczas jazdy do tyłu Trailer Assist oraz asystent zmiany pasa ruchu wraz z asystentem parkowania.

Czysty jak diesel!

Tak samo innowacyjne jak systemy wspomagania, są nowe czterocylindrowe silniki Caddy. To kolejny etap rozwoju jednostek wysokoprężnych, spełniających już normy emisji spalin Euro 6 z 2021 r., a cała ich gama wyposażona jest w filtr cząstek stałych. Weźmy na przykład turbodoładowany silnik wysokoprężny (TDI): nowy system Twindosing jest po raz pierwszy stosowany w jednostkach TDI o mocy od 75 KM (55 kW) do 122 KM (90 kW) – dzięki dwóm katalizatorom SCR i podwójnemu układowi wtrysku AdBlue, emisja tlenków azotu (NOx) jest znacznie ograniczona w porównaniu z ich poprzednikiem. TDI montowany w nowym Caddy jest więc jednym z najczystszych silników wysokoprężnych na świecie. Równie wydajny i trwały turbodoładowany silnik benzynowy (TSI) o mocy 116 KM (84 kW) oraz silnik na gaz ziemny z doładowaniem (TGI).

Nowe techniki napędu mają zauważalnie pozytywny wpływ zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. W zależności od wersji silnika, prognozowane zużycie paliwa przez Caddy jest do dwunastu procent niższe niż jego poprzednika (prognozy te nie są prawnie wiążące; dane dotyczące certyfikowanej analizy zużycia będą prawdopodobnie dostępne od początku lipca). Nowy wygląd zewnętrzny przyczynia się do dalszej poprawy efektywności. Wartość cw w nowym Caddy została obniżona do 0,30 (poprzednio: 0,33) stając się w ten sposób wartością porównawczą w tego typu segmencie pojazdów.

Wersja 75 kW TDI dostępna będzie z 6-biegową mechaniczną skrzynią biegów i z napędem na przednie koła. Wersja 90 kW zadebiutuje również opcjonalnie z 7-biegową automatyczną skrzynią biegów i napędem na przednie koła oraz jako wersja 4MOTION z napędem na wszystkie koła i 6-biegową skrzynią mechaniczną.

Bogatsze wyposażenie

Piąta generacja Caddy zostanie wprowadzona na rynek w wariantach pojazdów użytkowych Furgon (furgonetka z zamkniętą karoserią) i kombi (z przeszklonym przedziałem pasażerskim), a także w różnych wariantach samochodów osobowych (minivan). Zmieniono nazewnictwo linii wyposażenia samochodów osobowych: w przyszłości podstawą nazewnictwa będzie wersja „Caddy”, następnie linia „Life” i wreszcie szczególnie wyrafinowana linia wyposażenia „Style”.

Wszystkie wersje są lepiej wyposażone niż ich poprzednicy. Caddy Furgon będzie odtąd na życzenie wyposażony między innymi w nowe, całkowicie metalowe tylne drzwi skrzydłowe bez okien (lepsza ochrona przed kradzieżą). Dodatkowe elementy wyposażenia standardowego Furgon obejmują elektryczne sterowanie szyb z przodu, elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne, elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold, nowe reflektory przednie H7 oraz oświetlenie tablic rejestracyjnych wykorzystujące światło diodowe. Nowość w programie to opcjonalne podłokietniki przy fotelach.

W wersji kombi i w wersji samochodu osobowego „Caddy” znajdziemy również wielofunkcyjną kierownicę, dwoje drzwi przesuwnych, system radiowy z 6,5-calowym wyświetlaczem i czujnik wykrywania zmęczenia. Od wersji „Life” w górę, wyposażenie obejmuje 16-calowe felgi ze stopu metali lekkich, ręczną klimatyzację, system infotainment z 8,25-calowym ekranem, składane stoliki w drugim rzędzie siedzeń, relingi dachowe (czarne), zderzaki w kolorze nadwozia, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, oddzielną konsolę środkową z podłokietnikami obu foteli przednich i podparciem odcinka lędźwiowego fotela kierowcy.

Kto zdecyduje się na wyposażenie „Style”, otrzyma Caddy z co najmniej 17-calowymi felgami ze stopów lekkich (18-calowe felgi są opcjonalne), diodowe reflektory przednie i diodowe tylne światła, asystenta parkowania (z przodu i z tyłu), srebrne relingi dachowe oraz chromowany pakiet nadwozia. Wewnątrz, w wyposażeniu seryjnym znajduje się w takim przypadku skórzana kierownica wielofunkcyjna, automatyczna klimatyzacja (“Air Care Climatronic”), „App-Connect”, po raz pierwszy wskaźniki cyfrowe („cyfrowy kokpit “) , a fotele obite są materiałem ArtVelours.

Więcej ładunku

Nowa generacja furgonetki miejskiej i kompaktowego minivana – równolegle do wersji standardowej – będzie ponownie dostępna jako Caddy Maxi z wydłużonym rozstawem osi. Ponadto, młodszy brat Transportera będzie znów dostępny z jednymi lub dwoma przesuwnymi drzwiami, jak pokazano na szkicu, a także z klapą bagażnika lub tylnymi drzwiami skrzydłowymi. Tylne drzwi skrzydłowe furgonu są teraz również dostępne w wersji pełnej – z blachy, bez okien. Zalety takiego rozwiązania : ochrona prywatności i dodatkowa ochrona przed kradzieżą cennego ładunku, materiałów i narzędzi. Ważna nowość w przypadku Caddy Maxi: większa szerokość drzwi przesuwnych: 840 mm (w modelu poprzednim 701 mm). W ten sposób na powiększonej powierzchni ładunkowej (+11 mm) można umieścić drugą europaletę – to oczywista przewaga nad konkurencją.

Przy normalnym rozstawie osi długość nowego Caddy wynosi 4501 mm – o 93 mm więcej niż model poprzedni. Analogicznie do tego, dzięki montażowi na platformie MQB, o 73mm wzrósł rozstaw osi – do obecnych 2755 mm. Nowa długość zostaje więc konsekwentnie spożytkowana. Wysokość nowego uniwersalnego pojazdu spadła do 1797 mm (-25 mm); maksymalna wysokość przestrzeni ładunkowej mogła jednak mimo to zostać powiększona o 7 mm, do 1273 mm. Zwiększyła się też szerokość Caddy – do 1855 mm. To o 62 mm więcej w stosunku do modelu poprzedniego. Dzięki tej zalecie i przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, można było powiększyć szerokość przestrzeni ładunkowej o 50 mm, do 1606 mm, a szerokość między nadkolami o 60 mm, do 1230 mm. Analogicznie do tego, o 51 mm, do 1234 mm wzrasta szerokość tylnego otworu ładunkowego. Jest zatem możliwe przewożenie w przestrzeni ładunkowej tylnej europalety w pozycji poprzecznej. Maksymalna pojemność ładunkowa Caddy o krótkim rozstawie osi wynosi 3,3 m3 (załadowanie na wysokość 1234 mm).

Jeszcze większą pojemność ładunkową (4,0 m3) niż Caddy z krótkim rozstawem osi (2755 mm) oferuje Caddy Maxi ze swoim powiększonym o 215 mm rozstawem osi wynoszącym 2970 mm. W tym przypadku długość przestrzeni ładunkowej wzrasta z 1797 do 2150 mm; długość zewnętrzna wynosi tu 4853 mm. Caddy Maxi na rynku pojawi się w terminie późniejszym.

Fot. VW Samochody Użytkowe