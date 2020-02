MERCEDES-BENZ: Nowy Actros oszczędny dzięki aerodynamice

Koszty paliwa zmniejszone nawet o 5 procent w porównaniu do poprzedniej wersji – nowy Actros jest ekonomiczny, jak nigdy dotąd. Aerodynamiczna kabina, wyposażona w system MirrorCam i profilowane spojlery boczne, znacząco polepsza efektywność paliwową. Udoskonaloną aerodynamikę uzyskano w wyniku obliczeń komputerowych, pomiarów w tunelu aerodynamicznym oraz testów drogowych.

Przez ostatnie dziesięciolecia sukcesywnie zmniejszano zużycie paliwa Actrosa. Przykładowo, od roku 2011 do wprowadzenia na rynek nowego Actrosa w roku 2019 udało się obniżyć spalanie paliwa w typowym transporcie dalekobieżnym nawet o 15 procent. Nowego Actrosa stać na jeszcze więcej – od swojego poprzednika jest na autostradzie oszczędniejszy nawet o 3 procent, a w ruchu podmiejskim nawet o 5 procent. Czynnikiem, który obniżył zużycie paliwa, są – prócz udoskonalonego systemu Predictive Powertrain Control (PPC) sterującego tempomatem i skrzynią biegów oraz nowych przełożeń osi tylnej – w dużej mierze aerodynamiczne ulepszenia kabiny.

Aerodynamika jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o zużyciu paliwa. Jak jest istotna, ilustruje jeden wskaźnik liczbowy: w aktualnie oferowanych na rynku europejskim ciężarówkach z kabiną nad silnikiem, używanych do transportu dalekobieżnego, aż jedna trzecia energii mechanicznej zużywana jest na pokonywanie oporu powietrza.

Widać to również w nowym Actrosie: sam system kamer MirrorCam, zastępujących klasyczne lusterka wsteczne, daje nawet 1,5 procenta całej redukcji spalania, jaką uzyskano w nowym Actrosie. Swój wkład w tę oszczędność mają także nowe spojlery boczne na kabinie.

Sprawdzony w huraganie

Udoskonalenia te wprowadzono m.in. dzięki intensywnym testom w należącym do Daimler AG tunelu aerodynamicznym w Untertürkheim. Inżynierowie symulowali tam różne warunki opływu ciężarówki przez strumień powietrza – aby ulepszyć współczynnik cw, będący miarą opływowości, a tym samym zmniejszyć zużycie paliwa. Próby te dostarczyły cennych informacji, dotyczących zwłaszcza kamer MirrorCam. Chodziło po pierwsze o ustalenie możliwie korzystnego kształtu obu ramion kamer, po drugie zaś o to, gdzie dokładnie umieścić ramiona kamer po prawej i lewej stronie kabiny. W nowym Actrosie są one, w odróżnieniu od tradycyjnych lusterek, mocowane do ramy dachowej.

Instalacja aerodynamiczna w Untertürkheim pozwala konstruktorom generowanie wiatru o prędkości do 250 kilometrów na godzinę. – Równolegle z komputerowymi obliczeniami przepływu – mam tu na myśli cyfrową symulację przy użyciu Computational Fluid Dynamics (CFD) – przeprowadzaliśmy tutaj wyrywkowe testy, aby potwierdzić poprawę aerodynamiki poszczególnych elementów – mówi Michael Hilgers, szef komórki CAE Vehicle Functions w dziale rozwoju pojazdów użytkowych Mercedes-Benz. Ulepszenia są następnie weryfikowane podczas testów drogowych. Tak więc inżynierowie mają do dyspozycji kilka wydajnych metod, dzięki którym samochody ciężarowe Mercedes-Benz nabierają kształtów tak aerodynamicznych, jak to tylko możliwe.

Szukanie optimum

Aerodynamicy ściśle współpracują z kolegami zajmującymi się innymi kluczowymi gałęziami techniki, zwłaszcza projektantami i konstruktorami. – Celem prac nad rozwojem samochodu ciężarowego jest zawsze wspólne dojście do optymalnego rozwiązania – wyjaśnia Kai Sieber, szef działu Design Brands & Operations Mercedes-Benz. – Przykładem mogą być ramiona kamer MirrorCam, które wprowadzają do wyglądu nowego Actrosa element purystyczny. I są niewątpliwym estetycznym ulepszeniem, gdyż brak dużych lusterek powoduje, że obniża się wizualny punkt ciężkości pojazdu, co dodatkowo podkreśla dynamikę sylwetki i zmniejsza zużycie paliwa.

Jak dokładnie wyglądało ulepszanie aerodynamiki nowego Actrosa w tunelu aerodynamicznym? Sprawdzano na przykład eksperymentalnie, w którym miejscu najlepiej zamontować ramiona kamer MirrorCam. Rozważano górny i dolny odcinek słupka A oraz górny odcinek słupka B. Eksperymenty te przeprowadzono na Actrosie, zastępując jego lusterka zewnętrzne prototypami kamer – umieszczanymi kolejno w trzech testowanych miejscach. Pojazd ustawiano na wadze tunelu aerodynamicznego i uruchamiano dmuchawę. Waga umożliwiała inżynierom zmierzenie siły aerodynamicznej, którą oddziaływało na samochód opływające go powietrze. Rezultat: najlepszym miejscem dla ramion kamer okazał się słupek A blisko krawędzi dachu. Ponadto szukano rozwiązania, które wyeliminuje zakłócenia pracy kamer przez padające z góry światło rozproszone. Eksperymenty wykazały, że najlepiej sprawdza się mały daszek – w który obecnie kamery MirrorCam są już wyposażone.

Inżynierowie aerodynamicy uczestniczyli także w projektowaniu nowych spojlerów bocznych na kabinie. Stanowią one kolejny czynnik, dzięki któremu Actros zużywa mniej paliwa, niż którakolwiek z poprzednich wersji.

Oprócz jak najekonomiczniejszego zużycia paliwa przedmiotem badań (w tunelu aerodynamicznym i z zastosowaniem analizy CFD) było także uchronienie powierzchni przed zanieczyszczeniem. Chodziło zwłaszcza o miejsca istotne dla bezpieczeństwa: szybę przednią, szyby boczne oraz soczewki kamer. Aerodynamika wpływa bowiem na ilość przywierającego brudu, pochodzącego z własnego samochodu oraz pojazdów jadących z przodu.

Dmucha od 80 lat…

Tunel aerodynamiczny w Untertürkheim oddaje usługi konstruktorom Mercedes-Benz już od osiemdziesięciu lat. Sukcesywnie unowocześniany, wciąż reprezentuje aktualny stan wiedzy technicznej. Wyposażony jest w dwa silniki na prąd stały, każdy o mocy 250 kW, napędzające dmuchawy osiowe z 9-łopatowymi wirnikami o średnicy 8,5 metra – pozwalają one na wytworzenie wiatru o sile 17 stopni w skali Beauforta. Następuje wtedy poziome przemieszczanie ok. 9000 m3 powietrza w pierścieniowym tunelu o długości 125 metrów.

W strefie testowej samochód ustawiony jest na obrotowej platformie o średnicy 12 metrów, tak że strumień wiatru może nacierać nie tylko na przód pojazdu, ale także pod dowolnym innym kątem z boku. W obrotnicę wbudowano hamownię oraz 6-funkcyjną wagę. Waga ta służy do precyzyjnego mierzenia rozlicznych sił, m.in. siły aerodynamicznej. Siły przekazywane są na czujniki tensometryczne za pośrednictwem układu dźwigni i drążków.

Zaszczytne wyróżnienie

Trwałe udoskonalenie aerodynamiki nowego Actrosa dzięki MirrorCam to jeden z powodów, dla których nagrodzono ten pojazd tytułem „International Truck of the Year 2020”. Jurorzy tego prestiżowego europejskiego konkursu docenili w Actrosie nie tylko zwiększoną ekonomiczność, lecz także udoskonalenia w zakresie systemów asystujących i bezpieczeństwa oraz łączności sieciowej. Wśród nowości wprowadzonych w Actrosie można wymienić m.in. system Active Drive Assist umożliwiający częściowo zautomatyzowaną jazdę w każdym zakresie prędkości, udoskonalonego asystenta hamowania awaryjnego Active Brake Assist 5, Kokpit Multimedialny z pełną komunikacją sieciową oraz inteligentny system Predictive Powertrain Control sterujący tempomatem i skrzynią biegów.

Nagroda „International Truck of the Year” przyznawana jest co roku przez europejskich dziennikarzy motoryzacyjnych z branży pojazdów użytkowych. Mercedes-Benz jest marką, która w dziejach tego konkursu otrzymała największą liczbę wyróżnień – nagrodzone zostały także wszystkie poprzednie wersje Actrosa.

(s)

Fot. Mercedes-Benz