DBK: Drive Care – szkoda czasu na szkodę

650 euro – tyle średnio firmę z branży transportowej kosztuje jeden dzień nieplanowanego przestoju. Obok problemów natury kadrowej, jednym z najczęstszych powodów przestojów są awarie i kolizje. Szkoda z definicji pojawia się w sposób nagły i nieplanowany. Nie oznacza to jednak, że nie możemy zmniejszyć jej efektów. W tym ma pomóc usługa Drive Care Grupy DBK – lidera branży transportowej w Polsce. To pierwsze tak kompleksowe rozwiązanie do zarządzania szkodami w polskim sektorze TSL.

– Drive Care to usługa, która w jednym miejscu łączy wszystkie elementy związane z zarządzaniem procesem likwidacji szkody komunikacyjnej i nie tylko. Na specjalnej, zautomatyzowanej platformie on-line znajdziemy bowiem również pełny serwis ubezpieczeniowy pozwalający na dobranie optymalnego ubezpieczenia komunikacyjnego – mówi Katarzyna Kopańska, członek zarządu firmy POL-ASSUR, odpowiedzialnej za wdrożenie Drive Care. – Najważniejszą funkcją Drive Care jest jednak pełna obsługa szkody – w czasie rzeczywistym, przez całą dobę. Usługa została zintegrowana z systemami, na których pracują zarówno wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i serwisy blacharsko-lakiernicze w całym kraju. W praktyce oznacza to, że cokolwiek zrobi towarzystwo ubezpieczeniowe, serwis, ale też nasz pracownik w imieniu klienta, od razu jest to widoczne dla wszystkich podmiotów biorących udział w likwidacji. Dodatkowo klient otrzymuje bieżący dostęp do raportów wybranych przez niego parametrów, wszystkich dokumentów polisowych i szkodowych, ale również dedykowanego całodobowego call-center.

Najważniejsze elementy Drive Care to pełny serwis ubezpieczeniowy, platforma on-line 24/7, całodobowe call-center, specjalna sieć serwisowa i zarządzanie szkodowością.

Platforma Drive Care umożliwia zarządzanie ryzykiem, procesem obsługi szkody i wszystkich związanych z tym dokumentów z jednego miejsca. Jednak – prócz wygody – przedsiębiorcy otrzymują narzędzie, którego głównym celem jest skrócenie czasu likwidacji szkody, a tym samym zminimalizowanie kosztów – zarówno samej naprawy, jak i wszystkich kosztów pobocznych związanych z przestojem. – Dzięki integracji platformy z systemami towarzystw ubezpieczeniowych i serwisów, ale również automatyzacji wszystkich możliwych procesów, na ten moment już udało nam się skrócić średni czas likwidacji szkody o 20 procent – dodaje Katarzyna Kopańska. – Każda ze stron, w tym klient, w czasie rzeczywistym widzi, co się dzieje z jego szkodą, a przy tym nie traci czasu na wymianę korespondencji i dokumentów drogą mailową. Drive Care jest przy tym zintegrowany również z systemem kalkulacji szkód, co oznacza, że towarzystwo ubezpieczeniowe może szybciej zweryfikować kalkulację, a serwis szybciej zacząć naprawę. Udało się skrócić i uprościć całą drogę formalną, ale też zmniejszyć liczbę osób potrzebnych do obsługi szkody. Tym samym możliwe było skrócenie czasu naprawy i przestoju, a co za tym idzie średniego kosztu szkody i kosztów pobocznych. Co bardzo ważne, Drive Care to także wyższa jakość samej naprawy. To bowiem jedyna tego typu usługa, w której naprawy realizowane są we własnej sieci naprawczej. Mamy 20 serwisów w całej Polsce – system pozwala na dobranie nie tylko najbliższego z nich, ale również takiego, który jest wyspecjalizowany w obsłudze danego typu szkody. W praktyce oznacza to, że naprawą zajmuje się zespół osób najbardziej kompetentnych z wykorzystaniem części wyłącznie z pewnego źródła, co nie pozostaje bez znaczenia z punktu widzenia tzw. kosztów pobocznych (holowanie, wynajem samochodu zastępczego, utracone korzyści).

– W ramach usługi Drive Care, chcemy nie tylko skracać czas likwidacji szkody, ale i edukować użytkowników pojazdów. Dostęp do bieżących informacji o zmianach w przepisach i odpowiednie dzielenie się tą wiedzą, jest ważnym czynnikiem w kształtowaniu prawidłowych nawyków na drodze, a tym samym w poprawie bezpieczeństwa. Jako firma mająca na co dzień do czynienia ze skutkami zdarzeń drogowych i specjalizująca się w ich likwidacji, mamy możliwość, właśnie poprzez codzienną obsługę i edukację swoich klientów, przyczynić się do kształtowania prawidłowego zachowania na drodze – mówi Hubert Kulas, specjalista ds. likwidacji szkód i infolinii prawnej dla Drive Care.

We wrześniu zakończył się pilotaż usługi w jednej z firm transportowych na flocie 3000 pojazdów, a z początkiem października firma ta przeszła na pełne wdrożenie i obsługę całej floty w ramach Drive Care. Obecnie usługa wprowadzana jest w kolejnych firmach. Warto podkreślić, że każdorazowo rozwiązanie jest dostosowywane do potrzeb i priorytetów firmy, a dzięki możliwości personalizacji ustawień platformy klient ma możliwość dopasowania całego procesu zarządzania ryzykiem do preferencji i specyfiki firmy.

Fot. DBK