SCANIA: Idealna ciężarówka do miasta – model L z silnikami o pojemności 7 litrów

Pojazdy Scania L z niskim wejściem można zamawiać z silnikiem DC07. To doskonałe rozwiązanie dla branż dystrybucyjnej, odbioru odpadów i budownictwa. Sprawdza się w pracy w zatłoczonych obszarach miejskich, w których najbardziej liczą się bezpieczeństwo, ergonomia i niewielka masa pojazdu. W połączeniu z oknem Scania City Safe, kamerami i wyszkolonym kierowcą to optymalne rozwiązanie do zastosowań miejskich.

Scania L z automatycznie opuszczanym przednim zawieszeniem zapewnia wydajność, której wymaga się od pojazdu zaprojektowanego do pracy w obszarach miejskich. Dzięki możliwości zastosowania silnika DC07 w Scania L, obciążenie użyteczne pojazdu wzrasta o ok. 360 kg. Silnik jest dostępny w trzech wersjach mocy: 220, 250 i 280 KM.

Po wprowadzeniu do oferty kabiny L w 2017 r., Scania wyraźnie zaznaczyła swoją obecność w segmencie miejskich ciężkich pojazdów użytkowych. Konstrukcja Scania L łączy zalety systemu modułowego Scania, niskiego wejścia, ze wszystkimi charakterystycznymi cechami pojazdów tej marki, z obniżoną pozycją kierowcy i wygodnym wejściem do kabiny z poziomu ulicy. Pojazdy Scania L zapewniają dogodne przejście w poprzek kabiny, co odciąża fizycznie kierowcę. Ponadto umożliwiają mu nawiązanie kontaktu wzrokowego z innymi użytkownikami drogi, co ma duże znaczenie w warunkach dużego natężenia ruchu drogowego.

– Rozwijając naszą ofertę na początku skoncentrowaliśmy się na bardziej wymagających zastosowaniach, wprowadzając Scania L z pięciocylindrowymi, 9-litrowymi silnikami rzędowymi. Potwierdziło się jednak to, co zakładaliśmy już na samym początku: istnieje również zapotrzebowanie na rozwiązania oparte na lżejszym i bardziej elastycznym silniku 7-litrowym – komentuje Stefan Lindholm, starszy menedżer ds. produktu w Scania Trucks.

Mały, ale siłacz

7-litrowe, sześciocylindrowe silniki rzędowe Scania są dostępne również dla kabin L z niskim wejściem. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w pracy w gęstej zabudowie miejskiej.

Silnik DC07 został wprowadzony na rynek w 2017 r. i na początku był dostępny tylko w pojazdach Scania P. Jest to lekki, solidny i nowoczesny, sześciocylindrowy silnik rzędowy o pojemności skokowej 6,7 l. W najmocniejszej wersji 280 KM zapewnia do 1200 Nm momentu obrotowego już od 1050 obr./min. Silnik wyposażono w opracowany przez Scania system oczyszczania spalin w technologii SCR i może zostać uzupełniony o przystawki odbioru mocy napędzane silnikiem. Płynne działanie, niski poziom hałasu i oszczędność paliwa zapewniły mu przychylność użytkowników.

– DC07 został przyjęty bardzo dobrze. To najmniejszy silnik Scania dla pojazdów ciężarowych, zachował jednak wszystkie cechy charakterystyczne dla marki: wiodącą w swojej klasie oszczędność zużycia paliwa, efektywność pracy przy niskich obrotach oraz możliwość spalania wyłącznie uwodornionego oleju roślinnego (HVO) lub FAME (estry metylowe kwasów tłuszczowych), z redukcją emisji dwutlenku węgla nawet o 90% – potwierdza Stefan Lindholm.

Bezpieczeństwo i komfort

Czynnikiem leżącym u podstaw zwiększonego zapotrzebowania na „rozwiązania dla miast” są lokalne przepisy i rosnąca świadomość w zakresie bezpieczeństwa. – Przewoźnicy działający na obszarach miejskich stoją w obliczu bardziej rygorystycznych – i w pełni uzasadnionych – wymagań dotyczących poziomu hałasu, emisji zanieczyszczeń i zdolności dopasowania się do intensywnego ruchu oraz interakcji z pieszymi i rowerzystami. Wywrotka Scania L z żurawiem, wyposażona w kamery i okno Scania City Safe w drzwiach pasażera z silnikiem DC07 może być idealnym pojazdem dla służb utrzymania miasta – dodaje Lindholm.

Rozwiązanie to jest przeznaczone głownie dla przewoźników i przedsiębiorców, którym zależy na zapewnieniu płynnej działalności na obszarach miejskich. Są to firmy, które zajmują się dystrybucją towarów, odbiorem odpadów i utrzymaniem infrastruktury. W tego typu działalności decydujące znaczenie mają dobra widoczność i doskonałe warunki pracy kierowców w połączeniu z korzystną całkowitą ekonomiką eksploatacji.

Stworzona do miasta

Kabiny Scania L mają 1,6 m długości i są dostępne w trzech różnych wariantach wysokości dachu: niskim, standardowym i wysokim. W przypadku zamówienia pojazdu z możliwością automatycznego opuszczania przedniego zawieszenia wystarczy jeden krok, aby wejść do kabiny, w której wysokość podłogi nad ziemią to ok. 80 cm. Typowe konfiguracje osi dla podwozi do zastosowań miejskich to 4×2 lub 6×2*4 (z elektrycznie sterowaną skrętną osią wleczoną).

– Pojazdy tego typu są często wykorzystywane do pracy w dystrybucji, obserwujemy jednak rosnące zainteresowanie nimi wśród klientów z branży budowlanej. Wiele pojazdów budowlanych przez większość czasu porusza się po zatłoczonych ulicach miasta. W takich warunkach wywrotka Scania L z silnikiem DC07 o mocy 280 KM i odpowiednim przełożeniem sprawdzi się znakomicie. Jeśli dołożyć do tego Scania Zone, która wspiera kierowcę, otrzymujemy pojazd doskonale odnajdujący się w asfaltowej dżungli – podkreśla Stefan Lindholm.

Scania Zone to usługa polegająca na automatycznym dostosowaniu pracy pojazdu. Wspiera kierowców w przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego i ochrony środowiska, umożliwiając zrównoważoną eksploatację pojazdów ciężarowych przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców.

Fot. Scania