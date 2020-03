Volkswagen Samochody Dostawcze: Żabka rozwija nowoczesną logistykę i kupuje e-Craftery

Pierwsze na rynku, specjalnie przystosowane dla Żabki e-Craftery, będą dostarczać produkty spożywcze do sklepów sieci w Poznaniu i Warszawie. Auta będą nadal testowane przez sieć w ramach codziennych dostaw do sklepów w centrach miast w lokalizacjach o najwyższym ruchu pieszych, takich jak dworce, czy przejścia podziemne.

Żabka rozwija nowoczesną, bezemisyjną logistykę miejską, by dostawy do sklepów były komfortowe dla mieszkańców aglomeracji miejskich. – Zapewnienie odpowiedniego łańcucha dostaw takiej sieci jak nasza, z ponad 6000 punktów sprzedaży, to ogromne wyzwanie, wymagające właściwego podejścia do planowania i obsługi konkretnej placówki oraz stosowania jak najbardziej efektywnych rozwiązań, także w logistyce transportu – podkreśla Adam Manikowski, wiceprezes firmy Żabka Polska.

Dostawy do sklepów, sieć realizuje 6 dni w tygodniu. Ponadto w lokalizacjach w centrach miast brakuje parkingów w okolicy sklepów, które często charakteryzują się małą powierzchnią sprzedaży i zaplecza. – Logistyka to krwiobieg naszej organizacji, dzięki któremu jesteśmy w stanie codziennie dostarczać naszym klientom w aglomeracjach miejskich ich ulubione, świeże produkty, takie jak kanapki czy dania gotowe. Inwestujemy w elektryczne auta, by zapewnić jak najwyższą jakość i dostępność produktów, ale jednocześnie mamy na uwadze dbałość o środowisko naturalne i poprawę jakości życia mieszkańców – dodaje Adam Manikowski.

Żabka inwestuje i rozwija innowacyjne rozwiązania w obszarze logistyki i jako pierwsza sieć handlowa na polskim rynku zdecydowała się na testy niskoemisyjnego e-Craftera produkowanego przez Volkswagen Samochody Dostawcze. Auto wykorzystywane było przez kilka tygodni roku 2019, do dostaw realizowanych do sklepów w centrum Poznania. Pojazd zrealizował dostawy, pokonując ponad 400 km w ruchu miejskim, pozwalając zaoszczędzić blisko 40 l paliwa, które trzeba by zużyć przy aucie spalinowym.

VW e-Crafter jest pierwszym w pełni elektrycznym samochodem marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Jego wejście na rynek w roku ubiegłym, wyznaczyło początek ofensywy marki w dziedzinie bezemisyjnych samochodów dostawczych. Specjaliści marki wraz z ekspertami sieci Żabka, od podstaw zaprojektowali wyposażenie pojazdów, tak by odpowiadało ono potrzebom biznesowym klienta. – Specjalnie dla potrzeb sieci sklepów Żabka zmodyfikowaliśmy e-Craftera, tak by przystosować go do bezemisyjnego, neutralnego dla środowiska przewozu świeżych produktów spożywczych z magazynów, wprost do sklepów w centrach miast. Taki rodzaj transportu znacząco poprawia komfort mieszkańców – nie emituje spalin, jest cichy i przyjazny środowisku – mówi Piotr Łakomy, dyrektor marki Volkswagen Samochody Dostawcze.

Samochód został wyposażony w zabudowę izotermiczną. Izolację wykonano z poliuretanu, w technologii termoformowalnych płyt ABS. Zastosowane technologie mają znaczący wpływ na masę zabudowy, co bezpośrednio przekłada się na optymalizację zasięgu samochodu. Do chłodzenia przestrzeni ładunkowej zastosowano najnowocześniejszy agregat chłodniczy Carrier Pulsor 400, pozwalający na schłodzenie przestrzeni do temperatur w przedziale od 0 do 12°C (w klasie FNA). Kubatura takiego samochodu to ok. 9 m².

Innowacją techniczną jest unikatowe rozwiązanie zasilania agregatu chłodniczego niezależne od baterii samochodu, realizowane poprzez osobny układ elektryczny. – Dodatkowy układ nie ingeruje w układ elektryczny pojazdu bazowego i daje możliwość pracy, zasilania agregatu na postoju po podpięciu do zewnętrznego źródła prądu bez obciążenia akumulatorów. To szczególnie ważna zaleta przy codziennej pracy w centrum miast, podczas której samochód musi się często zatrzymywać na wyładunki. Oznacza to stałą wydajność chłodniczą – wyjaśnia Piotr Łakomy z VWSD.

Tak przygotowany pojazd to bez wątpienia innowacja w łańcuchu dostaw towarów wymagających przechowywania w niskich temperaturach, a co nie mniej ważne, pozwala również uzyskać niższe koszty eksploatacji i neutralność środowiskową. To pierwsze dwa tego typu auta w Polsce, a także jedne z pierwszych w tej części Europy.

Użytkowanie Volkswagena e-Craftera w centrum dużego miasta wiąże się z możliwością korzystania przez sieć Żabka ze wszystkich udogodnień tworzonych dla samochodów elektrycznych przez lokalne samorządy. Można nimi np. swobodnie przemieszczać się buspasami, korzystać z miejskiej infrastruktury ładowania i darmowych miejsc parkingowych, dotrzeć do lokalizacji, gdzie tradycyjne auta wjechać nie mogą. Zastosowana forma zabudowy pojazdu wymusza także zmianę podejścia do sposobu pakowania zamówień w magazynach centralnych, wykorzystując specjalne poręczne pojemniki, dzięki czemu możliwe są szybkie i wygodne dostawy. Zamówione grupy produktów trafiają dzięki temu dokładnie pod wskazane miejsce w sklepie, pozwalając skrócić czas umieszczenia ich na półkach sklepowych i zmniejszając ryzyko uszkodzenia oraz przerwania ciągu chłodniczego.

Fot. VW Samochody Dostawcze