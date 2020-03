ZMPD: Koronawirus atakuje też transport… 

Z inicjatywy prezesa ZMPD Jana Buczka 6 marca w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się zwołane w trybie pilnym spotkanie z przedstawicielami m.in. resortów finansów i rozwoju dotyczące coraz bardziej negatywnego wpływu koronawirusa na polską gospodarkę.

W czasie spotkania z przedstawicielami rządu petycję środowiska przewoźników wręczył im prezes ZMPD Jan Buczek.

W ciągu zaledwie kilkunastu dni koronawirus wywołał katastrofę w najbardziej wrażliwej na jakiekolwiek zmiany gałęzi polskiej gospodarki – transporcie międzynarodowym, zarówno towarów jak i osób. Z szacunkowych siłą rzeczy informacji wynika, że obrót w przewozie towarów spadł już o ok. 30 proc., osób – aż o 97 proc. Dlatego też prezes ZMPD Jan Buczek wystosował prośbę o pilne spotkanie z decydentami w celu wypracowania i jak najszybszego wdrożenia środków zaradczych, które umożliwiłyby przetrwanie przedsiębiorstw w krytycznym dla nich momencie. – Czekamy na kompleksową propozycję pomocy ze strony rządu, co ważne jest zwłaszcza dla najmniejszych podmiotów, których jest najwięcej. Ta pomoc powinna być udzielona szybko, zanim firmy zostaną zlikwidowane – powiedział Jan Buczek.

Propozycje branży zawierają się w kilku punktach: umożliwienie otrzymania spłacanego przez 4 – 5 lat kredytu obrotowego przyznawanego na preferencyjnych zasadach, odroczenie/zawieszenie płatności na rzecz ZUS oraz płatności składek z tytułu PIT 4. – Nie chcemy żadnej jałmużny, kredyty spłacimy co do złotówki. Chcemy tylko przetrwać niezwykle niebezpieczny dla istnienia naszych przedsiębiorstw moment i oczekujemy odpowiednich działań od polskiego rządu, którego nigdy wcześniej nie prosiliśmy o jakąkolwiek pomoc. Przygotowaliśmy propozycje, czekamy na decyzje rządzących – powiedzieli prezes Buczek i prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych Rafał Jańczuk.

– Dochodzą do nas głosy, że kierowcy odmawiają podejmowania pracy na zagrożonych epidemią wirusa kierunkach – powiedział prezes ZMPD. – Chcemy spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim, by przedstawić mu szczegóły sytuacji w naszej branży – dodał Jan Buczek, wręczając ministrowi Adamczykowi kopię pisma do Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie. – Przez koronawirusa szybko maleją nam obroty, przez co nawet nie jesteśmy w stanie finansować kosztów stałych. Państwo może nam pomóc chociażby obniżając akcyzę od paliw wykorzystywanych do realizowania transportu – dodał prezes ZMPD. – Za chwilę u naszych drzwi staną przedstawiciele firm leasingowych, banków, ZUS, urzędów skarbowych. To sytuacja, która dziś spędza nam sen z powiek. Dlatego cieszę się, że w tym przygotowawczym spotkaniu możemy omawiać ten problem w gronie przedstawicieli instytucji, w których obszarze zainteresowania są nasze problemy.

Jan Buczek podkreślił jednocześnie kluczową dla firm kwestię czasu. – Maleje liczba frachtów. Dziś szacujemy, że obroty spadły o 30 proc. za kilka dni może być 40 proc. Kierowcy boją się o swoje i swojej rodziny bezpieczeństwo, z czym trudno polemizować. Przygotujemy odpowiednią instrukcję dla nich i przewoźników dotyczącą odpowiednich zachowań, które mogą ograniczyć niebezpieczeństwo zarażenia się wirusem – powiedział doradca ZMPD Sławomir Jeneralski.

– Nasza branża nigdy wcześniej w historii nie została dotknięta taką katastrofą jak teraz. W ciągu pięciu dni zawalił się cały biznes. Przewozy spadły niemal do zera, wyjazdy zorganizowanych grup są anulowane co najmniej do czerwca – powiedział prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych Rafał Jańczuk. – Dla nas epidemia koronawirusa jest stanem klęski żywiołowej.



Wiceminister finansów Tomasz Słaboszowski zobowiązał się do rozmowy z ministrem Tadeuszem Kościńskim na temat sytuacji w transporcie w celu podjęcia konkretnych działań. W jego opinii wsparcie branży mogłoby być wdrożone dzięki odpowiedniej legislacji. – Liczymy na to, że naczelnicy Urzędów Skarbowych będą otwarci na rozmowy z przewoźnikami i ich postulaty – powiedział minister Słaboszowski.



Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak poinformował o monitorowaniu sytuacji w gospodarce. – Koronawirus grozi przerwaniem globalnego łańcucha dostaw. Musimy przeanalizować, w jakiej formie zabroniona co do zasady przez unijne przepisy pomoc publiczna, jest w tym przypadku możliwa.



Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk deklarując daleko idącą współpracę poinformował, że premier Mateusz Morawiecki otrzyma szczegółową informację ze spotkania. – Będziemy także rekomendować spotkanie z premierem lub osobami przez niego wskazanymi – powiedział szef resortu infrastruktury. Podjął decyzję o organizacji kolejnego spotkania, które odbędzie się 13 marca w siedzibie ministerstwa, na którym prawdopodobnie zostaną przekazane informacje dotyczące szczegółów pomocy dla branży transportowej. Mają w nim wziąć udział także przedstawiciele Kancelarii Premiera, oraz ministerstw: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Przedsiębiorczości, a także innych organizacji skupiających przewoźników.

ZMPD

Fot. ZMPD