WIELTON: Specjalistyczne zabudowy i naczepy dla Alcopper Trans

Firma Alcopper Trans odebrała kolejne pojazdy dostosowane specjalnie do jego wymagań. Tym razem Wielton dostarczył 10 zestawów i 5 naczep Curtain Master Mega wyposażonych w udogodnienia do transportu sprzętu AGD.

Część zamówienia to 10 nadwozi przestrzennych zaprojektowanych i zbudowanych w Wieluniu.

Pojazdy dostarczone w tym zamówieniu to wynik wieloletniej już współpracy producenta naczep ze spedytorem, której celem jest tworzenie najlepszych i wysoko wyspecjalizowanych rozwiązań.

Naczepy typu Curtain Master Mega służą do transportu praktycznie każdego rodzaju towaru. Te wyprodukowane dla Alcopper Trans wyposażone zostały dodatkowo w specjalne, autorskie rozwiązania, jak system BDE, który pozwala na wykorzystanie całej przestrzeni ładunkowej jednocześnie ułatwiając załadunek towarów, głównie sprzętów AGD.

Dziesięć zestawów przestrzennych także wyposażonych zostało w dodatkowe mocowania na kłonice, a ich zwiększona liczba pozwala na ładowanie do 24 ton. Naczepy Curtain Master Mega i zabudowy zaprojektowane zostały z dużym naciskiem na szczelność, co w przypadku urządzeń elektrycznych transportowanych przez Alcopper Trans jest szczególnie istotne. – To już kolejne zamówienie, które realizuje dla nas Wielton w ciągu naszej ponad 10 letniej współpracy. Bardzo cenimy kooperację pomiędzy naszymi firmami ze względu na bardzo dużą otwartość Wieltonu na sugestie i wskazówki przy wprowadzaniu nowych rozwiązań. Zależy nam właśnie na takich partnerach, którzy rozumieją nasz biznes, potrafią słuchać i dostarczać rozwiązania, które ułatwiają nam wykonywanie naszej pracy – powiedział Przemysław Lis, prezes zarządu Alcopper Trans Logistics.

Świadcząca kompleksowe usługi spedycyjne firma ma w swojej flocie 100% zestawów Wieltonu w tym 90 naczep kurtynowych i 10 sztuk zestawów przestrzennych. W czasie współpracy z producentem naczep, Alcopper był bardzo pomocnym partnerem, który dzięki swoim spostrzeżeniom przyczynił się do powstania wielu rozwiązań, m.in. testował prototypy systemu BDE, który zwiększa dostęp do wnętrza naczepy, przez co wpływa na szybkość i łatwość ładowania towarów.

– Dopasowywanie produktów do wymagań naszych klientów jest dla nas priorytetem. Cieszymy się zatem, że przy tym procesie mamy zaufanego partnera w postaci firmy Alcopper, która pomaga nam dostarczyć najlepsze rozwiązania transportowe. Firma współpracowała niejednokrotnie z naszymi konstruktorami z Centrum Badawczo-Rozwojowym – powiedział Ireneusz Golec, dyrektor Regionu Centralno-Południowego Wielton S.A.

Obecnie Alcopper Trans odbiera 10 zestawów przestrzennych z dodatkowym mocowaniem na kłonice i 5 naczep Curtain Master Mega z systemem BDE. – Alcopper Trans jest jednym z naszych wieloletnich i oddanych klientów posiadający w swojej rozbudowanej flocie jedynie pojazdy Wieltonu. Co więcej, to także cenny partner biznesowy, który jest świadomy swoich potrzeb oraz śmiało i precyzyjnie je sygnalizuje. Dzięki temu dostosowujemy nasze produkty do wymagań klientów, wyposażając je w unikalne, spersonalizowane rozwiązania – dodaje Lucjan Krzyk, menedżer ds. flot Wielton S.A.

W rodzinie naczep Curtain Master zastosowano nowoczesną konstrukcję dachu, przedniej ściany i panelu tylnego. Wysoką szczelność naczep udało się osiągnąć dzięki wzmocnionym opięciom i technologii spawania hybrydowego, która umożliwia uzyskanie solidnych i precyzyjnych spojeń.

(s)

Fot. Wielton