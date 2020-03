MAN: Premiera w kolorze złota

Po raz pierwszy od 20 lat MAN Truck & Bus prezentuje nową generację pojazdów ciężarowych. Uwzględnia ona wyraźnie zmieniające się potrzeby branży transportowej i wytycza nowe standardy, między innymi w zakresie systemów wspomagania, otwarcia na klienta i sieci cyfrowych. Nowa generacja pojazdów ciężarowych jest wyrazem zmiany firmy MAN Truck & Bus z producenta pojazdów w oferenta inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań transportowych. Dzięki ograniczeniu zużycia paliwa nawet o osiem procent nowa generacja pojazdów przyczynia się do znacznej redukcji emisji CO 2 .

Nowa generacja pojazdów ciężarowych jest wyrazem zmiany firmy MAN Truck & Bus z producenta pojazdów w oferenta inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań transportowych. Dzięki ograniczeniu zużycia paliwa nawet o 8% nowa generacja pojazdów przyczynia się do znacznej redukcji emisji CO2. Wśród nowości, jakie kryją złote kabiny premierowych MAN-ów TGX, znalazł się m.in. wprowadzony cztery lata przed wymaganym ustawowo terminem asystent przy skręcaniu – pozwoli na znaczne ograniczenie ciężkich wypadków w mieście. Asystent zmiany pasa ruchu ostrzega kierowcę przed pojazdami poruszającymi się na sąsiednich pasach. MAN od początku włącza klientów i kierowców w proces projektowania nowej generacji pojazdów ciężarowych, aby konsekwentnie uwzględniać ich wymagania. – Dzięki nam biznes naszych klientów staje się prostszy, efektywniejszy i przez to skuteczniejszy. Simplifying Business to nasza aspiracja, nasza obietnica. Z nową generacją pojazdów ciężarowych możemy ją zrealizować w niespotykanym dotychczas zakresie – mówi Joachim Drees, prezes zarządu MAN Truck & Bus SE. Nowa generacja pojazdów ciężarowych przejmuje schedę po swoich poprzednikach. Zaprezentowany w 2000 r. MAN TGA stał się punktem odniesienia dla konstrukcji pojazdów ciężarowych. Nowa generacja pojazdów ciężarowych MAN także podnosi komfort, bezpieczeństwo, ekonomiczność, niezawodność, serwis oraz możliwość połączeń i cyfryzację na zupełnie inny poziom. Te pojazdy ciężarowe oferują wszystko, co przewoźnik i kierowca od dawna doceniają w swoich MAN-ach i czego od nich oczekują, tylko jeszcze lepiej. Łączą sprawdzone w praktyce zalety z najnowszymi trendami, aby mimo coraz bardziej złożonych uwarunkowań zdjąć jak najwięcej obowiązków ze spedytorów i kierowców, ułatwiając im codzienną pracę. W tym kontekście MAN skupia się na czterech kluczowych kwestiach: kierowcy i jego stanowisku pracy, efektywności i niezawodnej gotowości pojazdu oraz silnym i kompetentnym partnerstwie dla klienta. Kierowca w centrum uwagi Optymalizacja i jeszcze lepsze przystosowanie stanowiska pracy w pojeździe do codziennych potrzeb kierowcy oznacza umieszczenie w centrum zainteresowania jego pracy i motywacji. Jego zaangażowanie i zadowolenie są kluczowymi elementami decydującymi o sukcesie ekonomicznym przedsiębiorstwa transportowego. Dlatego nowa generacja pojazdów ciężarowych MAN wyznacza standardy w takich kwestiach, jak rozwiązania przyjazne dla użytkownika, optymalna ergonomia, połączenie w sieci z urządzeniami cyfrowymi i aplikacjami, a także, w nie mniejszym stopniu, zapewnienie optymalnej przestrzeni, przemyślana koncepcja schowków i idealny komfort snu. Zwłaszcza intuicyjna i bezpieczna obsługa uwzględnia codzienne potrzeby kierowców. W całym procesie projektowania MAN systematycznie brał pod uwagę ekspertyzy i informacje przekazywane przez kierowców i przewoźników. Nowoczesne systemy wspomagania, wśród nich nowy asystent przy skręcaniu, asystent jazdy w korku oraz asystent zmiany pasa ruchu, ułatwiają pracę kierowcy i zapewniają większe bezpieczeństwo na drodze.

Jedna ze zmian – biegi zmienia się teraz podobnie jak u konkurentów dźwigienką pod kierownicą.

Funkcje multimedialne i nawigacyjne obsługuje się pokrętłami o nazwie SmartSelect. Rozkładana podpórka to kapitalne rozwiązanie – nadgarstek jest podparty nie tylko przy obracaniu pierścieniami, ale także przy odręcznym wpisywaniu adresu, bo powierzchnia kółka jest dotykowym padem.

Wysuwana szuflada lodówki jest zawsze pod ręką.

Aerodynamika

Oprócz efektywności układu napędowego aerodynamika również ma do odegrania ważną rolę w obniżaniu zużycia paliwa. Im efektywniej strumień powietrza opływa pojazd ciężarowy, tym mniej zużywa on paliwa. W porównaniu z poprzednią serią kabiny zostały całkowicie przeprojektowane, by uzyskać jak najmniejszy opór powietrza. Węższe obudowy zewnętrznych lusterek zmniejszają powierzchnię czołową, a elementy kierujące nawiew na masce przedniej nowej generacji samochodów ciężarowych MAN poprawiają doprowadzenie powietrza do chłodnicy i komory silnika. Przedłużając elementy kierujące nawiew wokół drzwi, można złagodzić boczny przepływ powietrza, jednocześnie zmniejszając stopień zanieczyszczenia w tym obszarze. „Kurtyna powietrzna” na rogach zderzaków optymalizuje przepływ powietrza wokół nich i przez strefę wejściową. W zależności od rodzaju kabiny kierowcy nowe spojlery dachowe i klapy boczne są ostatnimi elementami kierującymi przepływ powietrza z samochodu ciężarowego w stronę naczepy.

Stopień poprawy efektywności zużycia paliwa poprzez poprawienie cech aerodynamicznych pojazdu zależy głównie od prędkości jazdy. Im większa jest średnia prędkość, tym większy jest udział oporu aerodynamicznego w całkowitym oporze pojazdu. Z poprawionych cech aerodynamicznych korzystają przede wszystkim pojazdy nowej generacji samochodów ciężarowych MAN, które są używane do transportu długodystansowego.

Wydajność i oszczędność

Zaprezentowana już w 2019 r. rodzina silników Euro 6D w pełni rozwija w nowej generacji pojazdów MAN swój potencjał. Perfekcyjna współpraca agregatów z innymi nowymi komponentami układu napędowego i oprogramowania przyczyniającymi się do ograniczenia zużycia paliwa zapewnia ekonomiczność tej perspektywicznej rodziny silników. Przyczyniają się do tego także udoskonalone właściwości aerodynamiczne nowego pojazdu. MAN, wprowadzając aplikacje cyfrowe, oferuje dodatkowe możliwości praktycznego szkolenia, aby kierowca mógł jeździć jeszcze efektywniej.

W branży transportowej koszt jest decydującym czynnikiem, jeśli chodzi o rentowność. Wydatki takie, jak płace, podatki i opłaty drogowe stale rosną, a na rynku panuje silna konkurencja. – Naszym zadaniem jest pomaganie klientom w pokonywaniu tego wyzwania w najlepszy możliwy sposób. Z tego powodu podczas procesu projektowania nowej generacji pojazdów ciężarowych MAN firma położyła szczególny nacisk na poprawę wydajności, ponieważ zużycie paliwa stanowi maksymalnie około 30% całkowitych kosztów pojazdu – wyjaśnia Göran Nyberg, członek zarządu ds. sprzedaży i marketingu MAN Truck & Bus SE. – Dzięki najnowocześniejszym silnikom zgodnym z normą Euro 6d, zoptymalizowanej osi napędowej, poprawionej aerodynamice i tempomatowi wspieranemu GPS-em typowy ciągnik dalekiego zasięgu z naczepą, o układzie osi 4×2, z silnikiem D26 nowej generacji pojazdów MAN zużywa do 8% oleju napędowego mniej niż porównywalny ciągnik z naczepą zgodny z normą Euro 6c. W celu umożliwienia kierowcom optymalnego wykorzystywania innowacji technicznych, korzystających z aplikacji cyfrowych, oferujemy im ukierunkowane i praktyczne opcje szkoleniowe.

Kompletny układ napędowy

W trakcie procesu modernizacji firma całkowicie przeprojektowała swój ulubiony silnik MAN D26 w segmencie pojazdów dalekobieżnych i trakcyjnych. Dzięki wprowadzeniu licznych drobnych usprawnień możliwe było osiągnięcie wyższego poziomu wydajności, zmniejszenie masy silnika o ok. 70 kg i znaczne zmniejszenie zużycia paliwa. Znaczący wkład silnika D26 w 8-procentową oszczędność paliwa w połączeniu z innymi czynnikami sprawia, że nowa generacja pojazdów ciężarowych MAN jest wyjątkowo wydajna i ekonomiczna. Sześciocylindrowy model o pojemności 12,4 l jest produkowany w wersjach o mocy 430 KM, 470 KM i 510 KM. Maksymalny moment obrotowy wynosi odpowiednio 2200, 2400 i 2600 Nm i jest dostępny już od 930 obr./min aż do 1350 obr./min.

W kabinie Individual zamiast drugiego łóżka zaplanowano dodatkowe szafki z miejscem na kuchenkę mikrofalową i ekspres do kawy. Do tego lubiany przez kierowców rozwijany leżaczek…

Duży wkład w ograniczenie zużycia paliwa wnosi też aerodynamika kabin.

Przy uważniejszym spojrzeniu widać różne odchylacze i „zawijacze” powietrza opływającego pojazd.

Jednak MAN nie zdecydował się na rezygnację z lusterek.

Zoptymalizowana geometria komory spalania z poprawionymi właściwościami sprężania i zmniejszoną prędkością recyrkulacji spalin umożliwia m.in. osiągnięcie tak wysokiego poziomu wydajności przy niskim poziomie zużycia paliwa. Skutkuje to bardziej efektywnym procesem spalania paliwa przy wyższych temperaturach szczytowych i większą wydajnością. Ponadto ogólną wydajność silnika poprawia nowy układ wtryskowy z dużym natężeniem przepływu przez dyszę, nowe wtryskiwacze o bardziej precyzyjnych charakterystykach wtrysku i kompleksowe środki zmniejszające tarcie w silniku i utratę gazów przy wymianie.

Jednostopniowa turbosprężarka silnika D26 jest idealnym połączeniem wydajności i solidności. Moduł recyrkulacji spalin w silniku MAN D26 został zaprojektowany specjalnie z myślą o wzajemnej zależności jednostopniowego turbodoładowania i zmniejszonej prędkości recyrkulacji spalin. Elektryczna przepustnica spalin pełni rolę regulatora ciśnienia ładowania, co umożliwia podniesienie ciśnienia zapłonu do 220 barów i dalsze zmniejszenie zużycia paliwa. Dzięki wprowadzeniu bezpośredniego chłodzenia powietrza doładowującego można usunąć elementy niskotemperaturowego układu chłodzenia, w efekcie czego silnik staje się lżejszy, a tym samym bardziej wydajny. Ulepszenia w regulacji temperatury zapewniają również stałość warunków termicznych przy działaniu silnika i oczyszczaniu spalin. Głównym elementem jest elektrycznie regulowana przepustnica wydechu ze sprzężeniem zwrotnym, która szybko i precyzyjnie zmienia ciśnienie i temperaturę spalin. Zapewnia to, w połączeniu z regulowaną pompą cieczy chłodzącej, czujnikiem prędkości obrotowej wentylatora i zoptymalizowaną chłodnicą oleju wraz z termostatem, stałe warunki termiczne.

Ponadto silnik D26 korzysta z szerokiej gamy ulepszeń wprowadzonych we wszystkich silnikach nowej generacji. Np. w razie potrzeby zużycie paliwa mogą jeszcze bardziej zmniejszyć sprężarki powietrza z układem oszczędzania. W jeszcze większym stopniu przyczynia się do tego dwustopniowy układ filtrowania paliwa i funkcja bezpowietrznego wtrysku dodatku Adblue w układzie oczyszczania spalin.

Nowa oś napędowa MAN HY-1344 ma również wpływ na oszczędność paliwa podczas eksploatacji długodystansowej przy DMC zestawu równej 44 t. Oś hipoidalna wyposażona jest w zoptymalizowaną pod kątem wydajności przekładnię główną, a oprócz dotychczas dostępnych przełożeń ma również wyjątkowo duże przełożenie przekładni głównej wynoszące i = 2,31. Ponadto zespół osi jest zoptymalizowany pod kątem masy i tarcia.

MAN EfficientCruise

Doskonale skoordynowane elementy układu napędowego zostały uzupełnione o nowy system MAN EfficientCruise. System wspomagania oparty na GPS stanowi rozszerzenie tempomatu FGR i adaptacyjnego tempomatu ACC. Stale określa bieżące położenie i kierunek jazdy i łączy te informacje z zapisanymi danymi mapy drogowej oraz zaplanowanej trasy w systemie nawigacyjnym. Umożliwia to systemowi ustalenie topografii drogi i obliczenie optymalnej strategii prędkości i zmiany biegów dla sposobu jazdy, który jest szczególnie oszczędny pod względem zużycia paliwa.

System wyposażony jest także w inne funkcje, takie jak „dynamiczne toczenie się”, która automatycznie przełącza pojazd między przyspieszaniem a toczeniem się na płaskim terenie. System powoduje przyspieszenie pojazdu do uzyskania prędkości o ok. 3 km/h większej od prędkości pożądanej, a następnie przełącza skrzynię biegów w położenie neutralne. Następnie pojazd toczy się bez oporu tarcia układu napędowego do uzyskania prędkości o maksymalnie 3 km/h mniejszej od prędkości pożądanej ustawionej przez kierowcę. Potem następuje kolejna faza przyspieszenia. W tym sposobie prowadzenia pojazdu wykorzystuje się w dużym stopniu bardziej efektywne pod względem zużycia paliwa zakresy pracy silnika zamiast stosunkowo mało korzystnych zakresów obciążenia częściowego.

Podczas korzystania z funkcji „zmiennej największej prędkości” tempomat nie działa. Kierowca reguluje prędkość ręcznie za pomocą pedału przyspieszenia. Mimo to system MAN EfficientCruise nadal oblicza w tle najbardziej odpowiednią strategię jazdy z największą oszczędnością paliwa i wyświetla komunikaty oraz symbole na ekranie oprzyrządowania, przekazując kierowcy zalecenia dotyczące bardziej ekonomicznej jazdy, np. „zdjąć stopę z pedału przyspieszenia” na szczycie wzgórza, aby wykorzystać pęd. Jeśli kierowca zastosuje się do polecenia i zdejmie stopę z pedału przyspieszenia, wówczas po przejechaniu przez szczyt wzgórza system pozwoli na zmniejszenie prędkości nawet o 7 km/h. Jeśli kierowca nie zastosuje się do polecenia, system nadal automatycznie będzie zmniejszał prędkość, ale tylko maksymalnie o 3 km/h. Jeśli włączony jest tempomat ACC, prędkość pojazdu poprzedzającego jest również uwzględniana w obliczeniach. Np. na szczycie wzgórza ustawiona odległość do pojazdu poprzedzającego jest automatycznie zwiększana, dzięki czemu pojazd może jechać przez dłuższy czas na zjeździe bez interwencji hamulca, a korzystanie z systemu MAN EfficientCruise nie musi być przerywane.

Jeśli włączona jest funkcja „uwzględnianie infrastruktury”, szczegółowe dane mapy, w tym funkcje infrastruktury drogowej, takie jak zakręty, ronda, zjazdy z drogi i znaki ograniczenia prędkości, są uwzględniane w obliczeniach dotyczących energooszczędnego sposobu prowadzenia pojazdu. W zależności od sytuacji na drodze system zmniejsza również moc silnika, gdy włączony jest tempomat, żeby na przykład zwolnić w najbardziej oszczędny sposób przy zbliżaniu się do ronda. Jeśli kierowca nie może lub nie chce korzystać w określonych sytuacjach drogowych ze zautomatyzowanej funkcji MAN EfficientCruise, nadal ma możliwość poprawy efektywności jazdy. W tym celu system wyświetla na przyrządach związane z efektywnością zalecenia dotyczące podejmowania konkretnych działań.

(rum)

Fot. MAN, Sławomir Rummel