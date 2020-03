GDDKiA: Zmiany w ruchu na przejściach na granicy z Litwą w Ogrodnikach

Ze względu na prawie 40-kilometrowe korki po stronie litewskiej na wjeździe do Polski w Budzisku, późnym popołudniem 17 marca czasowo zostało otwarte dla ruchu samochodowego byłe przejście graniczne w Ogrodnikach (DK16). Straż Graniczna przywróciła też kontrolę graniczną i sanitarną.

W celu skrócenia czasu oczekiwania na granicy na wjazd z Litwy do Polski na drogę krajową nr 16 w Ogrodnikach, ruch odbywa się – co jest istotną nowością – bez ograniczeń tonażowych. Poprzednio obowiązywało ograniczenie dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony. Teraz to ograniczenie zostało zniesione dla ruchu z Litwy do Polski, natomiast nadal obowiązuje przy wyjeździe z Polski na Litwę (ale bez ograniczeń dla pojazdów zarejestrowanych na terenie powiatu augustowskiego i sejneńskiego).

Sytuacja na wjeździe do Polski powoli się poprawia. Stan na 18 marca br. godz.6.00: * Byłe Przejście graniczne w Budzisku – droga krajowa nr 8, – ruch samochodowy od strony Polski odbywa się na bieżąco, od strony Litwy czas oczekiwania wynosi do 8 godzin, (zator około 25 km). * Byłe przejście graniczne w Ogrodnikach – droga krajowa nr 16, – ruch samochodowy od strony Polski odbywa się na bieżąco, od strony Litwy czas oczekiwania wynosi do 5 godzin, (zator do 20 km).

UWAGA: Straż Graniczna prosi, by w miarę możliwości pobierać ze strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego kartę lokalizacji pasażera/kierowcy i stawiać się do odprawy granicznej z wypełnioną kartą.

karta kierowcy / driver form

(s)

Fot. GDDKiA