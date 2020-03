EFL: Przedsiębiorcy mogą obniżyć raty w sytuacji kryzysowej

Najbliższe tygodnie mogą okazać się trudnym czasem dla wielu firm. 2 na 3 Polaków uważa, że koronawirus stanowi wysokie zagrożenie dla Polski, większe dla gospodarki niż dla naszej rodziny – wynika z badania Ipsos przeprowadzonego w dniach 9-10 marca br.

Potwierdzają to przedsiębiorcy zapytani przez BCC. Niemal każdy z nich obawia się wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa na swój biznes (97 proc.), a 73 proc. już odczuwa skutki pandemii. – EFL od niemal trzech dekad jest partnerem w biznesie małych i średnich przedsiębiorstw. Partnerem, który jak wszyscy staje dziś przed jednym z najtrudniejszych egzaminów – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL. – Sytuacja, w której znaleźli się nasi klienci, wymaga od nas odpowiedzialnego podejścia i zaproponowania rozwiązań, które pomogą przetrwać ten trudny czas. Już od kilku dni otrzymujemy informacje od naszych klientów o negatywnym wpływie wirusa na ich działalność, a co za tym idzie na płynność finansową. Wszystkie napływające do nas wnioski rozpatrujemy indywidualnie. Dodatkowo EFL proponuje klientom usługę, która pozwala na dopasowanie płatności do bieżącej płynności finansowej firmy. Leasing Swobodny umożliwia samodzielne zarządzanie wysokością spłacanych rat. Przedsiębiorca ma możliwość szybkiej reakcji na sytuację na rynku, na którym funkcjonuje. Monitorujemy na bieżąco sytuację i podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby w jak najszerszym zakresie zminimalizować skutki pandemii. Dołożymy wszelkich starań, aby wesprzeć naszych Klientów i nie zawieść zaufania, którym nas obdarzyli.

Leasing Swobodny

Leasing Swobodny pozwala na samodzielne, bezpieczne i bez wychodzenia z domu zarządzanie umową leasingową, zmieniając wysokość raty leasingowej w celu dopasowania jej do bieżącej płynności finansowej firmy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przedsiębiorca ma możliwość szybkiej reakcji na sytuację na rynku, na którym funkcjonuje. W związku z pandemią koronawirusa, wielu z nich ma z taką do czynienia dziś. Klient za pośrednictwem edytora harmonogramu na stronie internetowej – Portalu KlientEFL lub wersji mobilnej portalu, może zarządzać harmonogramem spłat nie opuszczając siedziby firmy. W ramach Leasingu Swobodnego klient może w ciągu 6 miesięcy dokonywać do 6 zmian przyszłych rat – obniżając wysokość miesięcznego czynszu o połowę lub nawet do 3 czynszów obniżyć wysokość raty do kwoty 1 PLN.

Usługa dostępna jest dla nowych i obecnych klientów. Wystarczy zalogować się na Portal KlientEFL i wybrać opcję „Zmień wysokość raty”. Klienci, którzy nie wybrali opcji Leasingu Swobodnego przy zawarciu umowy, mogą poprzez Portal dokonać aktywacji i skorzystać z usługi. Ilość i zakres możliwych zmian oceni system EFL, by bezpiecznie, np. nie powodując zbyt dużego obciążenia klienta na koniec umowy, rozłożyć wybrane raty na pozostałe miesiące bez zmiany terminu umowy. Przygotowaną samodzielnie symulację zatwierdza się SMS-em. Na najbliższy czas EFL odstąpił od pobierania dodatkowych opłat za te zmiany.

Za pośrednictwem Portalu Klienci mają również możliwość zmiany faktury papierowej na fakturę elektroniczną. W obecnej sytuacji jest najbardziej rekomendowaną i bezpieczną formą otrzymywania faktur.

Zarządzanie ze smartfona

Dostęp do usługi Leasingu Swobodnego, dzięki Portalowi KlientEFL, możliwy jest z każdego miejsca i o każdej porze. Wysokością rat zarządzać można poprzez urządzenia mobilne lub smartfon. Dzięki Portalowi KlientEFL klienci, bez konieczności odwiedzania placówek EFL, mają możliwość nie tylko swobodnego zarządzania swoją umową leasingową, ale mogą również kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Za pośrednictwem Portalu można składać wnioski i zapytania ofertowe, a o płatnościach i realizacji złożonych wniosków klienci są informowani SMS-em lub e-mailem.

– Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i jako odpowiedzialna firma podejmujemy działania, których celem jest wsparcie naszych klientów i partnerów dotkniętych konsekwencjami związanymi z rozwijającą się epidemią. Na stronie internetowej EFL zamieściliśmy komunikat dla klientów, w którym informujemy o podjętych działaniach i możliwościach kontaktu z firmą. Informacja dostępna jest również na Portalu KlientEFL. Do klientów, którzy wyrazili zgody marketingowe, wysłaliśmy informacje e-mail. Z podobną informacją dotarliśmy do wszystkich współpracujących z nami dostawców i partnerów biznesowych – dodał Wojciech Przybył, członek zarządu EFL.

