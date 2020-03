MERCEDES-BENZ: 8×6 jest lepsze niż 8×4…

Wywrotki z napędem 8×6 nie są może tak popularne jak w układzie 8×4, lecz korzyści płynące z dodatkowego mostu napędowego są olbrzymie. Bohaterem naszego testu tym razem jest pojazd w takiej właśnie konfiguracji – 450-konny Mercedes-Benz Arocs w wersji Grounder, w układzie 8×6 zabudowany wywrotką tylnozsypową polskiej firmy ELBO.

Arocs trafił do produkcji siedem lat temu, jako samochód przeznaczony do pracy na budowach czy w firmach komunalnych. Prezentowany egzemplarz w wersji Grounder, to samochód przygotowany do pracy w ciężkim terenie. Z tego powodu jego rama wykonana jest z zimnogiętego ceownika z wysokowytrzymałej, drobnoziarnistej stali o grubości 9 mm i wysokości 27,5 cm. Rozstaw podłużnic jest węższy niż w wersji szosowej o 9 cm i wynosi 74,4 cm. Takie rozwiązanie sprawia, że podczas jazdy w terenie rama jest bardziej podatna na skręcanie w granicach sprężystości konstrukcji. To z kolei pozwala na lepszy kontakt kół z terenem.

Zawieszenie jest typowe. Na przednich osiach pracują trzypiórowe resory paraboliczne oraz stabilizatory i teleskopy. Osie tylne wsparto na odwróconych resorach parabolicznych o czterech piórach. Wszystkie resory paraboliczne, które zwykle kojarzą się z miękkim zawieszeniem, cechuje twarda, budowlana charakterystyka pracy. Przy wszystkich osiach zamontowano stabilizatory (przy 4 osi jest on wzmocniony). Dopuszczalna masa całkowita (techniczna) wynosi 42 tony, z czego osie przednie są 8-tonowe, a tylne 13-tonowe. Administracyjne DMC to „ledwie” 32 tony przy oficjalnej ładowność 16.179 kg i masie własnej 15.821 kg.

Ciekawy układ napędowy

Samochód napędzany jest silnikiem OM 471 drugiej generacji o pojemności 12,8 litra, który generuje moc 449 KM (330 kW) przy 1800 obr./min i 2200 Nm maksymalnego momentu obrotowego przy 1100 obr./min. Sześciocylindrowa jednostka rzędowa zadebiutowała w 2011 roku w nowym, dalekobieżnym Actrosie i była pierwszym modelem zupełnie nowej generacji silników. Jej efektywny zakres obrotów rozpoczyna się już od około 800 obr./min, co przydaje się w terenie. Niemal pełna moc generowana jest już przy 1400 obr./min. Ciekawe w tym silniku jest to, że w odróżnieniu od wielu konstrukcji innych marek układ turbodoładowania wykorzystuje asymetryczną turbinę o stałej geometrii. Jet to rozwiązanie trwalsze i zapewnia szybką reakcję na dodanie gazu. Moc do skrzyni biegów przekazywana jest poprzez suche, dwutarczowe sprzęgło.

W ramach opcjonalnego wyposażenia zamawiający zażyczył sobie mechanicznej, 16-biegowej skrzyni G 260-16 z nadbiegiem (0,69) w układzie sterowania podwójnego H. Przyznać muszę, że taki mechanizm sterowania trąca myszką i przypomina czasy minionego stulecia. Dla młodych kierowców, którzy wcześniej nie mieli z tym do czynienia, jest udręką. Znacznie wygodniejszy w obsłudze byłby system dwóch przełączników (zakresów i połówek).

Stale załączona skrzynia rozdzielczo-redukcyjna VG 2800-3W, oprócz tylnych osi, napędza również pierwszą. Dzięki temu, w terenie, wywrotka łatwiej „wdrapuje” się na nierówności czy wygrzebuje się z piasku. Co ciekawe, na drugiej osi zamontowano specjalną podporę przedniego wału, która w terenie pracuje razem z osią. W ten sposób zapewniono odpowiedni kąt pracy przegubów i uniknięto groźby kolizji wału z osią podczas jazdy w terenie. Warto wspomnieć, że oś przednia, podobnie jak i tylne, wyposażone są w blokady. Cały układ napędowy zaprojektowano ze sporym zapasem, przystosowany jest on bowiem do pojazdów o DMC zestawu od 44 do 80 ton.

Układ hamulcowy budowlanego Arocsa bazuje na odpornych na zabrudzenie bębnach oraz wydajnym, turbodoładowanym dekompresyjnym hamulcu silnikowym, osiągającym moc hamowania 400 kW.

Prezentowany samochód, jak przystało na wersję off-road, ma przyzwoite parametry dzielności terenowej. Kąt natarcia i zejścia wynosi 25o, podobnie jak kąt rampowy. Prześwit pod osiami to równe 25 cm. Zadbano również o stalowe osłony reflektorów, spodu silnika i spodu zbiornika paliwa, którego pojemność wynosi 260 litrów (zbiornik AdBlue – 25 litrów).

Praca w komforcie

Kabina jest bardzo mocną stroną niemieckiej ciężarówki. Typ M Classic Space ma szerokość 230 cm i wyższy, 32-centymetrowy tunel silnika. Idealnie nadaje się do pracy na budowie. Jest wąska i możliwie nisko zawieszona. Mimo to pierwszy elastyczny stopień znajduje się na wysokości 64 cm. Wnętrze jak na samochód budowlany jest bardzo przyzwoicie wykonane. Deska rozdzielcza, znana od kilku lat, to typowy produkt Mercedesa. Jest tam wszystko, co potrzeba i w dodatku w zasięgu ręki. Na tunelu silnika znalazł się lewarek i wyłącznik blokad mostów, a także pojemnik na dokumenty.

Rzadko spotykany w pojazdach budowlanych jest elektronicznie sterowany wyłącznik hamulca postojowego oraz system MirrorCam, zastępujący tradycyjne lusterka. Do działania kamer nie można mieć zastrzeżeń. Widok jest przyzwoity, linia końca auta precyzyjnie określa położenia zderzaka, a tryb szerokokątny pomaga podczas manewrowania. Na plus zaliczyć należy także to, że ramiona kamer są wysoko umocowane i podczas np. mijania się na wąskiej drodze z inną ciężarówką nie grozi nam ich urwanie. Póki takich samochodów jest mało, możemy spać spokojnie. Pozostaje jednak pytanie: po co w aucie budowlanym tak kosztowne rozwiązanie. Pojazd budowlany ma bowiem wpisane w historię pracy różnorodne uszkodzenia mechaniczne, także lusterek. Tymczasem koszt wymiany kamer w okolicach 3500 zł to blisko dwukrotność ceny tradycyjnych kompletnych lusterek wymienionych w serwisie.

Na pochwałę zasługuje układ kierowania, którego praca wprawiała w wielkie zdziwienie kierowców jeżdżących na co dzień starszymi samochodami. Nawet z pełnym ładunkiem ster pracował nader lekko.

Zabudowa z potencjałem

Wywrotka otrzymała zabudowę firmy ELBO z Jelcza-Laskowic, która od ponad 30 lat produkuje wywrotki, zabudowy specjalistyczne, izotermy, skrzynie czy przyczepy i naczepy. Nasz samochód otrzymał wywrotkę typu 1WR przeznaczoną do montażu na podwoziach o DMC od 26-32 ton. W zależności od długości muldy ich ładowność administracyjna wynosi od 14-18 ton.

Przy długości muldy 5,58, wywrotka ma aż 19 m³ pojemności. Przy takiej rynnie samochód aż prosi się o „pełne wykorzystanie”. ELBO należy do grupy producentów, którzy stosują do budowy wywrotek stal o podwyższonej wytrzymałości HARDOX® 450, szwedzkiego koncernu SSAB. Generalnie, stale typu HARDOX® dzięki podatności na obróbkę warsztatową: gięcie, formowanie i spawanie, są najczęściej używane do produkcji wywrotek, ponieważ zachowują wysoką odporność na pękanie i propagację pęknięć. Blachy te są szczególnie polecane do wszelkich zastosowań o ekstremalnej eksploatacji. Warto wspomnieć, że stale HARDOX® są trzykrotnie bardziej wytrzymałe na ścieranie od zwykłych stali. Pozwala to na wydłużenie czasu eksploatacji wywrotki. W konstrukcji ELBO muldę wykonano z 4-milimetrowej blachy HARDOX® 450, a podłogę z tej samej blachy, ale o grubości 7 mm.

Wątpliwości budzi konieczność zapinania w trzech punktach przodu plandeki. Trudno tam się dostać. Praktyka pokazuje, że mało kto to robi.

Przy pracach drogowych czy współpracy z rozściełaczem asfaltu przyda się ogranicznik otwarcia klapy, wspomagający powolne opróżnianie muldy.

Przednia burta jest pochylona o 12˚, ograniczając w ten sposób przyleganie ładunku do muldy. Na przedniej ścianie znalazło się miejsce na koło zapasowe oraz drabinkę inspekcyjną. Niewielki daszek chroni zbiornik oleju hydraulicznego przed spadającym ładunkiem. Dostawcą układu hydraulicznego jest Hyva, która zdominowała nasz rynek. W kabinie kierowcy zamontowano sterowanie pneumatyczne, a muldę unosi pięciosegmentowy siłownik stabilizowany. Przy pracach drogowych czy współpracy z rozściełaczem asfaltu przyda się na pewno ogranicznik otwarcia klapy, wspomagający powolne opróżnianie muldy. Trzystopniowa regulacja zwykłym bolcem załatwia sprawę.







ELBO zamontowało drabinkę od tyłu. Dzięki temu kierowca nie musi wykonywać cyrkowych sztuczek, aby dostać się do zwijaka plandeki. Wysokość pierwszego stopnia to aż 80 cm. A wystarczyłoby wydłużyć drabinkę o jeden segment…

Zabudowa wykonana jest starannie i z punktu widzenia kierowcy/użytkownika ma sporo potencjału, choć nie wszystko jest na piątkę. Na początek sposób zapinania plandeki. Pasy są rozwiązaniem pewnym i solidnym, lecz zdecydowanie wygodniejsze dla kierowcy są expandery, szczególnie zimą czy podczas deszczu. Nie wymagają bowiem precyzyjnego przewlekania przez mechanizm napinania. Ze względu na ograniczniki wychyłu klapy konieczne stało się wydłużenie zwijadła plandeki. Wymusza to na kierowcy balansowanie na krawędzi rynny zsypowej i jest mało wygodne. Wątpliwości budzi także konieczność zapinania w trzech punktach przodu plandeki. Praktyka pokazuje, że mało kto to robi.

Z przodu, na daszku muldy brakuje uchwytów do wspinania się. Pochwała należy się za to za pomysł na wchodzenie na rynnę zsypową. Odmiennie od większości konkurentów ELBO zamontowało drabinkę od tyłu. Dzięki temu kierowca nie musi wykonywać cyrkowych sztuczek, aby dostać się do zwijaka plandeki. Niestety, podobnie jak u innych wysokość pierwszego stopnia to aż 80 cm. A wystarczyłoby wydłużyć drabinkę o jeden stopień. Miejsca jest pod dostatkiem. Przy okazji można by ją nieco poszerzyć. Generalnie, pomysł jest bardzo dobry i gdyby go jeszcze nieco dopracować, firma mogłaby być z tego dumna. Jest to bowiem drobny element, ale mimo to w znacznym stopniu rzutuje na funkcjonalność całej zabudowy.

Podsumowanie

450-konny Arocs w wersji Grounder z mechaniczną (jak mówią niektórzy „manualną”) skrzynią biegów to rozwiązanie dla przewoźników, którzy doświadczyli niemocy napędów 8×4 w terenie i chcą użytkować bardziej wszechstronne samochody, nawet kosztem niewielkiego wzrostu zużycia paliwa. Znakomite wspomaganie kierownicy, wygodna kabina i mocny silnik to jasne strony budowlanego Mercedesa.

O charakterze auta decyduje także zabudowa. W tym przypadku firma ELBO nie ma się czego wstydzić. Zarówno konstrukcja wywrotu, jak i dokładność spawów i montażu są na przyzwoitym poziomie. Gdyby trochę poprawić wchodzenie na muldę, uchwyty i zapinanie plandeki, zabudowa byłaby na piątkę.

Tekst i zdjęcia

Wojciech Mackiewicz