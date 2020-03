THERMO KING: Flota Tesco Dot-Com z nowymi agregatami chłodniczymi E-200

Tesco, największa sieć detaliczna w Wielkiej Brytanii i jeden z czołowych międzynarodowych sprzedawców detalicznych, powiększyła swoją flotę pojazdów dostawczych w Wielkiej Brytanii o 52 nowe samochody z zasilanymi falownikiem, w pełni elektrycznymi agregatami chłodniczymi E-200 firmy Thermo King.

Firma Tesco postanowiła jeszcze bardziej postawić na zrównoważony rozwój i elastyczność swoich pojazdów dot-com obsługujących różnorodne usługi dostaw do domu, usługi na obszarach podmiejskich oraz typu „kliknij i odbierz”. Potrzebowała do tego kompleksowego rozwiązania, aby utrzymać nieprzerwany łańcuch chłodniczy podczas wielu codziennych przejazdów między magazynami a domami klientów. Jednym z głównych wymagań, które spełnia agregat E-200, była ochrona ładunku przez cały czas, nawet przy wyłączonym zapłonie samochodu dostawczego.

W przeciwieństwie do typowych rozwiązań z napędem bezpośrednim, zaprojektowanych dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym, agregat E-200 zapewnia stałą wydajność niezależnie od obrotów silnika pojazdu. Funkcja podtrzymania w agregatach E-200 jest obsługiwana przez akumulator pomocniczy pojazdu, umożliwiając również działanie funkcji Start/Stop w celu oszczędzania paliwa, zmniejszenia hałasu i emisji spalin.

Funkcja podtrzymania utrzymuje agregat chłodniczy w stanie pracy bez emisji spalin, podczas gdy kierowca zatrzymuje się na dostawę, ma przerwę lub podczas innego dłuższego unieruchomienia pojazdu. Daje to kierowcy możliwość zatrzymania w dowolnej chwili, bez konieczności zostawiania pojazdu na biegu jałowym w celu utrzymania chłodzenia przewożonego towaru. – Technologia E-200 zapewnia naszym klientom wyjątkowe połączenie kontroli, wygody i użytkowania oraz niezawodności, które pomaga usprawnić operacje transportowe – mówi Steve Williams, kierownik sprzedaży w Thermo King. – E-200 reprezentuje nową generację naszych w pełni elektrycznych agregatów chłodniczych i spotkał się z dużym uznaniem klientów. Uzyskują oni korzyści w postaci wydajnego zarządzania temperaturą, zerowej emisji spalin, niskiego poziomu hałasu, co pozwala na przewożenie żywności i towarów z maksymalną wygodą dla mieszkańców obszarów miejskich.

W przeciwieństwie do typowych rozwiązań z napędem bezpośrednim przeznaczonych do pojazdów z silnikiem wysokoprężnym, napędzany falownikiem agregat E-200 zapewnia stałą wydajność niezależnie od działania silnika pojazdu i może współpracować zarówno z pojazdami elektrycznymi, jak i spalinowymi. Dzięki rozwiązaniu „gotowy do pracy” agregat E-200 nie wymaga zestawu montażowego, sprężarki ani modyfikacji pojazdu. Wykorzystuje on opatentowane rozwiązanie zarządzania energią, które przyczynia się do niższego zużycia energii, większej autonomii pojazdu oraz wyższej wydajności i niezawodności.

Zmieniając parametry energii elektrycznej doprowadzanej do agregatu chłodniczego, falownik może w razie potrzeby zapewnić większą moc, co powoduje szybsze obniżenie temperatury podczas chłodzenia wstępnego. Przez precyzyjne sterowanie zasilaniem falownik zapewnia dokładną kontrolę układu chłodniczego i wydajności chłodzenia lub grzania, potrzebną do uzyskania żądanej temperatury.

Dzięki całkowicie elektrycznemu agregatowi E-200 pojazdy mogą spełniać wymagania normy PIEK i przepisów dotyczących dostępu pojazdów do miast (UVAR) w zakresie poziomów hałasu w warunkach miejskich, wjeżdżać do stref niskiej emisji, a także pracować odpowiednio cicho podczas dostaw nocnych.

Rozwój produktów E-200 wpisuje się w aspiracje dotyczące zobowiązań Trane Technologies 2030 w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z zobowiązaniem do zmniejszenia śladu węglowego klienta wynikającego z ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz z transportu chłodniczego o jedną gigatonę CO2, co odpowiada rocznej emisji we Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii razem wziętych.

(s)

Fot. Thermo King