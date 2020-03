SOLARIS: Pierwsze ze 130 elektrycznych przegubowców już wożą pasażerów w Warszawie!

– To wielki krok dla mieszkańców Warszawy ku poprawie jakości powietrza w stolicy. To również doskonały przykład zarządzania nowoczesną komunikacją miejską i transformacji transportu miejskiego na zrównoważony – przekonuje Javier Calleja, prezes zarządu Solaris Bus & Coach S.A. – Mieszkańcy Warszawy będą mogli korzystać z udogodnień związanych z włączeniem do taboru MZA wszystkich 130 elektryków jeszcze w tym roku.

Każdy ze 130 przegubowych, elektrycznych Urbino to niezwykle cichy, w pełni bezemisyjny autobus komunikacji miejskiej, o pojemności pasażerskiej 133 osób. Pojazdy są wyposażone w baterie typu Solaris High Power o pojemności 150 kWh. Są to baterie o dużej gęstości mocy, co oznacza, że mogą zostać naładowane w bardzo krótkim czasie prądem o dużym natężeniu. Co ważne, baterie te charakteryzują się długim czasem życia i dużą liczbą cykli ładowania. Podobne rozwiązania bateryjne producent zastosował m.in. w autobusach elektrycznych jeżdżących w Brukseli czy Barcelonie.

Uzupełnianie energii w bateriach jest możliwe poprzez ładowarki zajezdniowe typu plug-in i za pomocą pantografów. Każdy z warszawskich przegubowych elektryków jest wyposażony w dwa gniazda ładowania: nad prawym, przednim nadkolem oraz za ostatnimi drzwiami, pantograf zaś został zamontowany na dachu pojazdu.

– Zakup 130 elektrycznych autobusów przegubowych marki Solaris jest dla nas wielkim wydarzeniem. Dzięki tej i innym naszym inwestycjom taborowym będziemy mogli szczycić się już wkrótce niemal 500 pojazdami zeroemisyjnymi i niskoemisyjnymi. To jeden z najlepszych wyników w Europie i bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Warszawy – mówi Jan Kuźmiński, prezes Miejskich Zakładów Autobusowych.

Współpraca producenta z Bolechowa z MZA Warszawa sięga 1997 roku. To do dziś największy klient Solarisa. Na przestrzeni 24 lat producent autobusów dostarczył tam już ponad 1100 pojazdów, w tym 21 napędzanych energią elektryczną. Zgodnie z założeniami spółki MZA, do roku 2022 jedną trzecią warszawskiego taboru będą stanowiły pojazdy z napędem alternatywnym: elektrycznym, hybrydowym lub gazowym.

(s)

Fot. Solaris