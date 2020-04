LOTOS: pierwsza stacja tankowania LNG

Grupa LOTOS, LOTOS Paliwa i Remontowa LNG Systems podpisały pod koniec marca umowę na budowę pilotażowej stacji dokującej LNG. Powstanie ona na stacji paliw LOTOS w Gdańsku-Osowej zlokalizowanej przy trójmiejskiej obwodnicy (w kierunku Gdyni). Planowany termin oddania do użytku to połowa 2021 roku.

LNG będzie magazynowany w intermodalnych, kriogenicznych zbiornikach kontenerowych. Umożliwi to np. jego dalszą dystrybucję do klientów końcowych, przy wykorzystaniu kołowych środków transportu.

– Grupa LOTOS niezmiennie stawia na rozwój poprzez innowacje. Chcemy podkreślić to zwłaszcza w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. Bez zakłóceń produkujemy i dostarczamy na rynek nasze produkty, wspieramy polskie służby w walce z koronawirusem, ale równolegle też cały czas pracujemy nad kolejnymi projektami – podkreśla Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS. – Inwestycja realizowana z Remontową LNG Systems umożliwi uzupełnienie oferty LOTOS Paliwa o LNG i CNG, nowoczesne paliwa alternatywne, bardziej ekonomiczne i niskoemisyjne, przeznaczone przede wszystkim dla ciężkiego transportu samochodowego. Tego typu inicjatywy to dla nas ważny kierunek, który zamierzamy aktywnie rozwijać.

Na stacji będzie można tankować pojazdy zasilane LNG oraz CNG. Zastosowana w niej skraplarka kriogeniczna pozwoli na skroplenie odparowanego gazu i ponowne wtłoczenie go do zbiornika, co z kolei przełoży się na zerową emisję metanu do atmosfery podczas pracy stacji. Co więcej, automatyczne sterowanie i monitoring umożliwi obsługę stacji dokującej przez jedną osobę oraz jej zdalne serwisowanie.

Unikalną funkcją stacji będzie długoterminowe utrzymywanie bezpiecznych parametrów technicznych LNG zmagazynowanego w intermodalnych, kriogenicznych zbiornikach kontenerowych. Umożliwi to np. dalszą dystrybucję LNG do klientów końcowych, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków transportu.

– Cieszę się, że wreszcie wprowadzamy na rynek rozwiązanie zaprojektowane przez polskich inżynierów i wyprodukowane w kraju. Szczególnie cieszy fakt, że stacja powstanie na Pomorzu we współpracy z najlepszym partnerem jakiego mogliśmy sobie wymarzyć w tym projekcie, czyli z LOTOSEM – liderem nowoczesności w przemyśle paliwowym – mówi Piotr Dowżenko, prezes zarządu spółki Remontowa LNG Systems z grupy Remontowa Holding. – Poprzez ten projekt wdrożymy co najmniej kilka bardzo wymagających technologii, poszerzymy gamę oferowanych przez nas rozwiązań dla LNG oraz wchodzimy na rynek lądowy z technologiami stosowanymi przez nas wcześniej w przemyśle morskim.

Stacja dokująca powstanie na stacji paliw LOTOS przy ul. Spacerowej 50 w Gdańsku-Osowej i będzie obsługiwana przez spółkę LOTOS Paliwa. Budowa w proponowanej lokalizacji przyczyni się do rozwoju infrastruktury transportowej w ramach korytarza sieci bazowej TEN-T. Wpłynie to nie tylko na stworzenie systemu dystrybucji paliwa LNG na terenie Gdańska. Oddziaływanie projektu obejmie też Gdynię (węzeł miejski sieci bazowej), a także co najmniej region województwa pomorskiego (w Polsce Północnej nie istnieje obecnie źródło paliwa LNG).

W przyszłości, poza funkcją stacji paliw, może pełnić ona również rolę bazy dla wirtualnych rurociągów LNG, stanowiąc klucz do nowoczesnej dystrybucji tego paliwa na obszarze Polski i poza nią. Obecnie realizowane są już pierwsze prace montażowe, trwają szkolenia m.in. z nakładania izolacji kriogenicznej MLI (Multi Layer Insulation) stosowanej, co ciekawe, także w przemyśle kosmicznym. Dobiega również końca kompletowanie niezbędnych, często trudno dostępnych komponentów. Podpisanie umowy, zakończenie prac projektowych i zakończenie dostaw oznacza przejście do fazy uzgodnień formalnych, budowy i uruchomienia.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF), a obejmuje zaprojektowanie, budowę oraz przeprowadzenie badań pilotażowej stacji dokującej LNG.

(s)

Fot. Lotos