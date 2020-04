GDDKiA: Umowa na zaprojektowanie i budowę odcinka autostrady A2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka autostrady A2 między węzłami Gręzów, zlokalizowanym w gminie Grębków i Siedlce Zachód (Swoboda) w gminie Siedlce. To druga z trzech umów na budowę A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce

Wykonawcą inwestycji jest firma Polaqua. Umowa o wartości ok. 559,2 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Przy czym najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2023 r. – Kolejny odcinek autostrady A2 wchodzi w fazę realizacji. To dobra wiadomość dla mieszkańców Siedlec i dla wszystkich, którzy poruszają się po Polsce w osi wschód-zachód. W bieżącym Programie Budowy Dróg Krajowych zbudujemy autostradę A2 do Białej Podlaskiej. Inwestycje publiczne, inwestycje w infrastrukturę są kołem zamachowym gospodarki, dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby prowadzić je sprawnie i zgodnie z harmonogramami – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie ok. 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Wybudowane zostaną węzły Gręzów i Siedlce Zachód (Swoboda). Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Na wschód od Warszawy w realizacji znajdują się już dwa odcinki autostrady A2 o łącznej długości 14,8 km: od węzła Lubelska do węzła Konik i od węzła Konik do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Koszt realizacji obu odcinków to 764,3 mln zł. Planowany termin udostępnienia drogi kierowcom to III kw. 2020 r.

5 marca 2020 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka autostrady A2 o długości 12 km pomiędzy węzłami Kałuszyn (Ryczołek) i Groszki. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r.

Trwają też przygotowania do realizacji kolejnych etapów autostrady A2 od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do granicy z Białorusią. Prace nad koncepcją programową dla odcinków od Siedlec przez Białą Podlaską do granicy państwa, o łącznej długości 95,5 km, zakończą się wiosną 2020 r. Budowa tych odcinków planowana jest na lata 2022-2025.

(s)

Fot. GDDKiA