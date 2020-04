INTER CARS: Więcej światła dzięki technologii RFT

Więcej światła przy niższym koszcie zakupu, mniejszej liczbie diod i mniejszym poborze prądu… Czy to możliwe? Tak, to zalety świateł LED budowanych z zastosowaniem technologii odblasku – swobodnych pół FF i technologii Reflector Facing Technology. Charakteryzuje je lepszy rozkład światła, oświetlają szerszy obszar i dają przyjaźniejsze światło, a w efekcie większy komfort pracy.

Dzięki RFT udało się pokonać ograniczenia w budowie reflektora soczewkowego o małych gabarytach. Dioda kierowana jest na komputerowo zaprojektowany odblask, który odbija światło szerzej i bliżej niż soczewka. Co ważne, lepsze parametry, zaawansowanego technologicznie produktu, dostajemy w cenie rozwiązań starszego typu.

W świecie oświetlenia nastała era reflektorów LED. Lampy wzmacniają charakter marek i atrakcyjność wizualną poszczególnych modeli, znacznie lepiej niż wszechobecne jeszcze 5 lat temu żarówki. Jeśli chcemy reflektor małych gabarytów, to technologia RFT wydaje się doskonałym rozwiązaniem. Obudowy lamp RFT mogą być smuklejsze, same lampy mniejsze, a to oznacza większe możliwości dla designerów.

Co daje LED w technologii RFT?

Reflektory LED RFT to lepsze parametry światła i niższe koszty eksploatacji. Zaawansowany technicznie produkt, w cenie rozwiązań starszego typu. Kształt wiązki i jego kontrola dają więcej światła. Lampy w technologii RFT oświetlając szerszy zakres pobocza, gwarantują lepszy komfort pracy kierowcy, uczestnikom ruchu oferują bardzo przyjazne światło.

Wszystko przy mniejszej liczbie użytych diod i przy mniejszym poborze prądu. Reflektory RFT są tańsze w wykonaniu i w samej eksploatacji. Pobór prądu jest mniejszy, wynosi 12 W w porównaniu do 25-35 W, zarówno w lampie mijania, jak i drogowej. Dla producentów oznacza to niższy koszt zakupu oświetlenia. RFT to więcej światła za mniej.

Rozwój technologii

Rośnie popularność lamp z zastosowaniem technologii RFT w Polsce. W ofercie firmy Inter Cars znajdują się lampy przednie, ostrzegawcze, robocze, dodatkowe, pozwalające na doświetlenie oraz rozwiązania przeznaczone do montażu w pojazdach przygotowywanych indywidualnie. W przypadku reflektorów przednich niezmiernie ważne jest ukierunkowanie światła, tak by nie oślepiały innych użytkowników drogi. Technologia RFT wydaje się więc najlepszym rozwiązaniem, gdyż odbłyśnik może precyzyjnie ukierunkować wiązkę światła. W ofercie OE Industry znajdują się reflektory, które mogą stanowić zamiennik reflektorów seryjnych. W zestawie otrzymujemy wtedy całe okablowanie z wtyczką gotową do wpięcia w instalację seryjną.

W przypadku reflektorów dalekosiężnych, traktowanych jako oświetlenie dodatkowe, niezmiernie ważne jest ukierunkowanie wiązki światła, by nie tracić energii na oświetlenie obszaru powyżej drogi. Tego typu oświetlenie znakomicie sprawdza się we mgle. Od lamp roboczych oczekuje się doskonałego oświetlania szerokiej przestrzeni w odległości kilkunastu metrów. W przypadku zastosowania technologii RFT wykorzystana zostaje maksymalna ilość światła każdej z diod, co oznacza bardziej skoncentrowany strumień świetlny. Już to gwarantuje mniejsze zużycie prądu. Do tego obiektyw poliwęglanowy, zwarta i wytrzymała obudowa aluminiowa, która dużo lepiej odprowadza ciepło z chipów LED i ma dłuższą żywotność.

Podobnie jest ze światłami ostrzegawczymi, w przypadku których użytkownikowi bardziej niż na oszczędności akumulatora zależy na wydajności światła. W przypadku lamp oferowanych przez OE Industry zaletą są również kompaktowe kształty i nowoczesny design. Co ważne, wszystkie lampy ostrzegawcze OE Industry spełniają warunki dyrektywy ECE R65 i mogą być używane w publicznym ruchu drogowym. W przypadku pojazdów przygotowywanych indywidualnie pogodzić trzeba atrakcyjność wizualną i efektywność świetlną. Jak uzyskać doskonałą widoczność na długim i na krótkim dystansie? To wyzwanie jest ekscytujące w przypadku pojazdów specjalnych, off road i quadów.

Belki i szperacze

W Inter Cars polecają też belkę świetlną Explorer, czyli homologowany zamiennik lamp drogowych, który oferuje światła dalekosiężne i drogowe. To lampa zamknięta w lekkiej, aluminiowej obudowie, połączonej z elektroniką napięciową i optyką z wykorzystaniem technologii RFT. Parametry pozwoliły na homologacje ECE R10 i R112. Belka ma bardzo dobrą relację jakości do ceny. Zużywa mniej prądu przy większej wydajności świetlnej. Dodatkowo dostępna jest w 3 wersjach długości. Nad jej rozwojem pracowało wielu specjalistów z dziedziny optyki i designu. Przy projektowaniu uwzględniono także opinie użytkowników pojazdów.

Ofertę wzbogaca mobilny szperacz RFT w zakresie napięcia prądu stałego DC 9-36V o jasnym świetle 6000K z włącznikiem, odpornością IP68, pięciometrowym przewodem oraz wtykiem do gniazda zapalniczki. Wykorzystuje on technologię RFT, w której dioda kierowana jest na komputerowo zaprojektowany odblask odbijający światło szerzej i bliżej niż soczewka. Szperacz jest bardzo przydatny dla każdego kierowcy pojazdu ciężarowego lub autobusu, a także niezastąpiony dla kierujących samochodami osobowymi.

(s)

Fot. Inter Cars