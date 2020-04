DROGI: Analiza ruchu na drogach krajowych w czasie epidemii

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeanalizowała ruch w marcu 2020 r. i porównaliśmy go z ruchem w analogicznym okresie w latach ubiegłych. Znaczny spadek ruchu pojazdów osobowych świadczy tylko o tym, że, respektujemy ograniczenia związane ze stanem epidemii. Ruch pojazdów ciężkich, które mogą się swobodnie przemieszczać, nadal utrzymuje się na wysokim poziomie w stosunku do pozostałych pojazdów.

Na potrzeby bieżącej analizy danych wykorzystano dane ze stanowisk kontrolnych systemu viaTOLL, ze względu na ich wysoką dokładność, wynikającą z zastosowanej metody detekcji pojazdów. Do analiz wykorzystano dane z 33 takich stanowisk, zlokalizowanych na kluczowych dla kraju drogach.

Analizę rozpoczęto od zestawienia średniej wielkości natężenia ruchu pojazdów ogółem w wybranych okresach marca 2020 r. (tj. 10-16 marca, 17-23 marca, 24-30 marca) ze średnią wielkością ruchu w marcu 2019 r. i 2018 r. Wyraźnie widoczny jest stopniowy spadek ruchu w poszczególnych tygodniach marca, na każdym ze stanowisk pomiarowych. Widać to wyraźnie na poniższym wykresie.

Spadki wielkości ruchu nie są aż tak duże jak w przypadku pojazdów ogółem, gdzie największy udział w ruchu mają pojazdy osobowe. Powyższy wykres przedstawia średnią wielkość ruchu pojazdów ciężkich.

Zwiększył się udział pojazdów ciężkich w ogólnym ruchu, osiągając wartość ok. 26%, podczas gdy w normalnych warunkach oscylował on na poziomie ok. 18%. Również udział w ruchu pojazdów dostawczych, z poziomu ok. 12% na ok. 14%. Zatem dostawy są podtrzymywane i transport towarów dobrze funkcjonuje.

Jeszcze ciekawiej wypada analiza tydzień po tygodniu. Ruch ogółem spada znacznie, bo samochodów osobowych jeździ znacznie mniej. Ruch ciężarowy ma się dobrze, a ciężki transport przemieszcza się po drogach krajowych.

Ruch pojazdów ciężarowych z naczepą ruch zmniejszył się nieznacznie, tj. z ok. 140 tys. poj./dobę w roku 2019 do ok. 120-130 tys. poj./dobę w analizowanym okresie roku 2020. Podobnie małe zmiany obserwowane są dla pojazdów ciężarowych bez przyczep oraz z przyczepami. Nieznaczny jest również spadek ruchu pojazdów dostawczych, zmniejszył się on z ok. 110-120 tys. poj./dobę do ok. 80-90 tys. poj./dobę.

Istotnie zmniejszyła się liczba autobusów rejestrowanych. W roku 2019 rejestrowano średnio dziennie ok. 3 tys. takich pojazdów, obecnie jest to wartość poniżej 1,5 tys. poj./dobę.

