WABCO: poprawa efektywności systemów telematycznych i bezpieczeństwa floty bliskowschodniej firmy Almajdouie

Firma WABCO Holdings Inc., dostawca zespołów sterujących do układów hamulcowych oraz zaawansowanych technologii mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa, efektywności i łączności pojazdów użytkowych ogłosiła podpisanie kontraktu ze spółką Almajdouie Logistics Company (ALC) z Arabii Saudyjskiej.

Suzanna Perrier, lider ds. sprzedaży regionalnej WABCO w Dziale Usług Cyfrowych na rzecz klientów (DCS) na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, Eyad Hamzah Arafah, dyrektor generalny Almajdouie ds. logistyki przewozów nienormatywnych oraz Osama Mohamed Zeid, menedżer ds. klienta WABCO w dziale DCS na obszar Bliskiego Wschodu podczas podpisywania kontraktu.

WABCO wyposaża 1200 samochodów ciężarowych i 1400 naczep tego liczącego się w Arabii Saudyjskiej spedytora w zaawansowane rozwiązania telematyczne, zapewniając jednocześnie usługi wsparcia, które zastąpią obecnie stosowane przez ALC podstawowe systemy służące do identyfikowania i śledzenia pojazdów (track-and-trace).

Wdrożenie nowego rozwiązania pomoże Almajdouie w realizacji ambitnego planu transformacji cyfrowej, co umożliwi jej dalszy rozwój działalności dzięki możliwości zarządzania flotą pojazdów w czasie rzeczywistym i wglądowi opartemu na danych.

Oferowane przez WABCO Zaawansowane Systemy Zarządzania Flotą (FMS) umożliwią Almajdouie silnie zróżnicować i podnieść jakość obsługi klienta. Technologia FMS w sposób znaczący przyczyni się do zwiększenia efektywności operacji w zakresie floty i usług wsparcia, obniżenia kosztów operacyjnych, spełnienia coraz bardziej rygorystycznych wymogów wynikających z lokalnych wymogów prawnych, a także zwiększenia bezpieczeństwa kierowcy i ładunku.

– Almajdouie od lat korzysta z podstawowych rozwiązań w zakresie wskazywania miejsca i śledzenia pojazdów w celu dokładnej identyfikacji należących do jej floty jednostek. Niestety, przestały one być wystarczające w sytuacji coraz większej konkurencji i stale poprawiającej się łączności współczesnego rynku usług logistycznych – wyjaśnił Eyad Hamzah Arafah, dyrektor generalny ds. logistyki ładunków nienormatywnych Almajdouie. – W obliczu wzrostu kosztów operacyjnych, zwłaszcza paliwa, chcieliśmy uzyskać większą kontrolę zarówno nad należącymi do naszej floty jednostkami, jak i przewożonym przez nie ładunkiem, jednocześnie zwiększając wydajność naszych kierowców i usług wsparcia w celu zapewnienia lepszej obsługi naszej bazy klientów. Nowe rozwiązanie umożliwi nam sprostanie, w jeszcze większym stopniu, rygorystycznym wymogom w zakresie bezpieczeństwa, co stanowi dla nas główny priorytet.

Po przeprowadzeniu dogłębnego badania rynku, Almajdouie wybrała WABCO na swojego partnera. Zgodnie z kontraktem oferowane przez WABCO zaawansowane komputery pokładowe TX-GO 2 zostaną zainstalowane we wszystkich samochodach ciężarowych Almajdouie za deską rozdzielczą i podłączone do systemu magistralą CAN. TX-GO 2 zapewnia zaawansowane możliwości zarządzania paliwem, monitorowania ładunku i temperatury, raportowania trendów, autentykacji (to proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości podmiotu biorącego udział w procesie komunikacji) i badania jakości pracy kierowcy.

Należące do Almajdouie naczepy zostaną wyposażone w produkowane przez WABCO systemy telematyczne TX-TRAILERGUARD, które po podłączeniu do różnych urządzeń peryferyjnych i czujników będą monitorować wagę ładunku w sposób spełniający wymogi określone w nowych przepisach prawnych.

Dzięki temu dyspozytorzy w biurze zarządzającym flotą będą mogli łatwo zarządzać, śledzić i kontrolować zdalnie poszczególne naczepy. – Ze wszystkich podmiotów tego sektora, WABCO oferuje najszerszy i najbardziej kompletny portfel rozwiązań, który łączy w sobie rozwiązania przeznaczone dla samochodów ciężarowych, naczep i dyspozytorni w ramach jednego ekosystemu – dodał Eyad Hamzah Arafah. – Inne kluczowe względy, które przesądziły o wyborze WABCO to ekstensywny program ECO i płynna integracja z zainstalowanymi u nas systemami TMS i ERP.

Przewoźnik ma nadzieję, że nowe rozwiązania telematyczne pomogą mu w osiągnięciu świadczenia usług w sposób bardziej efektywny, ekologiczny i bezpieczny. Połączone rozwiązanie obsługujące zarówno samochody ciężarowe, jak i naczepy, zapewni uzyskanie widoczności w czasie rzeczywistym zarówno floty i ładunku, a także optymalne dysponowanie ładownością i możliwościami pojazdów i naczep, jak również zwiększenie ich dyspozycyjności.

Almajdouie to druga co do wielkości spółka logistyczna z Bliskiego Wschodu, która zdecydowała się na wybór rozwiązań oferowanych przez WABCO. Dzięki podpisaniu tego kontraktu WABCO w sposób znaczący wzmocni swoją pozycję na szybko rozwijającym się rynku usług logistycznych w regionie Bliskiego Wschodu. – Jesteśmy pewni, że nasze rozwiązania udoskonalą ambitne plany digitalizacji i umożliwią Almajdouie przeniesienie swoich usług na rzecz klientów na wyższy poziom – powiedział Peter Bal, lider ds. rozwoju działalności w zakresie rozwiązań stosowanych we flotach pojazdów w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w WABCO.

(s)

Fot. WABCO