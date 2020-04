MICHELIN: Nowa, letnia opona Agilis 3 do aut dostawczych

Michelin wprowadza na rynek nową oponę letnią do samochodów dostawczych. Michelin Agilis 3 została zaprojektowana tak, by zapewnić trwałe osiągi i bezpieczeństwo, jednocześnie z myślą o środowisku naturalnym.

Nowa opona MMichelin Agilis 3 dzięki niskim oporom toczenia (klasa B) zapewnia mniejsze zużycie paliwa (klasa B oporu toczenia z europejskich etykiet w porównaniu z klasą C opony Agilis+) i znacznie niższy poziom emisji CO2 pojazdu, co oznacza nawet 100 kg dwutlenku węgla rocznie mniej. Jest to porównywalne z ilością tego gazu, jaką w ciągu roku absorbują 3 drzewa (Na podstawie wyników wewnętrznego badania „Analyse Cycle de Vie” (ACV) przeprowadzonego we wrześniu 2019 r. w Centrum Technologicznym Michelin i porównującego osiągi opon Agilis 3 i Agilis+ w rozmiarze 235/65 R16 115/113R. Jedna opona Agilis 3 generuje o 1,3 kg CO 2 /1000 km mniej od opony Agilis+. Przykładowy samochód dostawczy wyposażony w 4 opony Agilis 3 pokonujący 20.000 km rocznie, wygeneruje 104 kg CO 2 mniej na tym dystansie. Zakładając, że jedno drzewo absorbuje średnio 35 kg CO 2 rocznie (w zależności od rodzaju i wieku), obniżenie emisji CO 2 o 104 kg rocznie będzie stanowić równowartość ilości zaabsorbowanej przez 3 drzewa (źródło: CSR i Platforma Zrównoważonego Rozwoju).

Dodatkowo gama charakteryzuje się zoptymalizowaną wagą. Nowy model opony do samochodów dostawczych jest lżejszy o ok. 1,6 kg od opony poprzedniej generacji Agilis+, co przekłada się na mniej odpadów i mniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych.

Długotrwałe bezpieczeństwo

Znakomite osiągi w zakresie hamowania na mokrej nawierzchni od pierwszego do ostatniego kilometra (na podstawie wyników testów hamowania na mokrej nawierzchni od 80 do 20 km/h przeprowadzonego przez TÜV SÜV Product Service na zlecenie Michelina w sierpniu 2019 r. na oponach w rozmiarze 235/65 R16C 115/113 R zamontowanych na Mercedesie Sprinter 316 CDI; testowane opony: Michelin Agilis 3, Continental ContiVanContact 100, Goodyear Efficient Grip Cargo, Pirelli Carrier, Hankook Vantra LT RA18) są możliwe dzięki zastosowaniu technologii EverGrip.

W oponie Agilis 3 zastosowano bardziej pionowe ścianki rowków, które zapewniają stałą ilość gumy na styku z podłożem i gwarantują przez to skuteczne odprowadzanie wody. Osiągi Agilis 3 w rozmiarze 235/65 R16 115/113 R przewyższają progowe wartości przyczepności na mokro określone w regulaminie nr 117 EKG ONZ. Mieszkanka bieżnika zawiera innowacyjny polimer pozwalający zastosować większą ilość krzemionki i sadzy, co zwiększa przyczepność opony na mokrej nawierzchni.

Trwała i wytrzymała

Opona zapewnia przebieg większy nawet o 7 procent w porównaniu do opon poprzedniej generacji – od nowości do zużycia (zużycie oznacza opony z bieżnikiem startym maszynowo do głębokości wskaźnika zużycia bieżnika zgodnie z regulaminem nr 30 EWG (ECE R30r03f)).

Oponę Agilis 3 wykonano z odpornej na otarcia mieszanki gumowej powstałej dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii stosowanej w oponach ciężarowych.

Wyposażono ją w specjalne tarcze chroniące boki opony przed uszkodzeniem. To pierwsza opona dostawcza z opatentowanymi, stosowanymi dotychczas w oponach ciężarowych ewakuatorami, które zapobiegają zakleszczaniu się kamieni w rowkach bieżnika

Opona MMichelin Agilis 3 będzie dostępna od kwietnia 2020 r. w 14 rozmiarach o średnicach osadzenia 15” i 16”. W przypadku kamperów francuski producent zdecydowanie zaleca montaż opon z oznaczeniem CP o większej nośności, zaprojektowanych specjalnie do tych pojazdów. Oznaczenie CP mają opony gamy Michelin Agilis Camping.

Fot. Michelin