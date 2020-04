SOLARIS: Elektryczne autobusy międzymiastowe. W 2020 premiera Urbino 15 LE electric

W tym roku powstanie zupełnie nowa generacja modelu Solaris Urbino 15 LE, stworzona wyłącznie z myślą o napędach bezemisyjnych. Autobus będzie certyfikowany i oferowany w specyfikacji charakterystycznej zarówno dla pojazdów klasy I – jako autobus miejski, ale także w klasie II – jako autobus do przewozów międzymiastowych.

Sama konstrukcja trójosiowego autobusu o długości 15 metrów nie jest dla firmy Solaris niczym nowym. Pierwsze pojazdy trójosiowe były produkowane już w roku 1999 roku i do tej pory dostarczono ich do klientów blisko 1300 sztuk. Były to jednak modele bazujące na konwencjonalnych silnikach spalinowych i CNG. – Jestem przekonany, że nasza najnowsza konstrukcja będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie europejskich przewoźników w tym segmencie. Premierę autobusu planujemy jeszcze w tym roku – zapowiada Petros Spinaris, wiceprezes firmy Solaris.

Na decyzję o budowie nowego autobusu, oprócz zainteresowania rynku, miał także wpływ niebywały postęp techniczny elektrobusów, w szczególności w obszarze magazynów energii. W przypadku Urbino 15 LE electric Solaris zdecydował się na nowe rozwiązanie bateryjne, zaprezentowane w ubiegłym roku.

Magazyny energii Solaris High Energy+ zapewnią zasięgi, które w każdych warunkach spełnią oczekiwania przewoźników miejskich oraz międzymiastowych. W pierwszych dwóch przedseryjnych pojazdach zamontowanych zostanie 6 packów bateryjnych o łącznej pojemności ponad 470 kWh – dwa na dachu pojazdu, cztery zaś w tylnej części autobusu.

Energia w bateriach będzie mogła być uzupełnia poprzez złącze plug-in, a na życzenie klientów również przez pantograf. W opcji będą zarówno pantografy montowane na dachu pojazdu, jak i tzw. odwrócone. Wszystkie możliwe rozwiązania będą przygotowane zgodnie z preferencjami użytkowników i kompatybilne z istniejącą lub planowaną infrastrukturą ładowania.

Jednostką napędową trójosiowej wersji Urbino będzie centralny silnik elektryczny CeTrax o mocy 300 kW, chłodzony cieczą. Napęd przenoszony będzie na drugą (środkową) oś pojazdu. Aby zminimalizować zużycie energii w obszarze napędu autobusu zastosowana zostanie technologia SiC.

Pierwsze dwa egzemplarze Solarisów Urbino 15 LE electric powstają głównie z myślą o przewoźnikach skandynawskich. Stąd też w autobusach zastosowane zostaną rozwiązania zgodne z normami „Busnordic” oraz tzw. pakietem skandynawskim. Obejmuje on między innymi specjalne rozwiązania zapewniające komfort termiczny w pojeździe, oświetlenie czy typ foteli pasażerskich do przewozów międzymiastowych.

Co ciekawe, autobus zostanie także wyposażony w piasecznicę, czyli rozwiązanie znane głównie z rynku tramwajowego. Urządzenie to pozwala ruszać nawet na najbardziej oblodzonych lub zaśnieżonych drogach. Urbino 15 LE electric dla optymalizacji zużycia energii zostanie wyposażony w ogrzewanie hybrydowe bazujące m.in. na pompie ciepła. Ponadto pojazd będzie miał rozwiązania z zakresu ADAS (Advanced Drivers Assistance Systems), czyli automatycznych systemów wsparcia kierowcy, takich jak MirrorEye, czy MobilEye Shield plus. – Pomimo tego, że budujemy nowy model niskowejściowego autobusu elektrycznego głównie z myślą o rynkach skandynawskich, to oczywiście nie ograniczamy się do oferowania tego pojazdu tylko w tych krajach. Będzie on dostępny dla wszystkich operatorów, którzy szukają trójosiowych autobusów LE do przewozów miejskich i międzymiastowych. To także całkowicie bezemisyjna alternatywa w tej klasie dla autobusów CNG – mówi o nowym produkcie Petros Spinaris.

Niskowejściowe elektrobusy będą oferowane w układzie z dwoma (2-2-0) lub trzema (2-2-1) parami drzwi. Pojemność pasażerska autobusu wynosić będzie aż 55 miejsc siedzących w klasie II.

(s)

Fot. Solaris