INTER CARS: Klimatyzator, który oszczędza pieniądze

Świeże i ciche środowisko do odpoczynku, niskie zużycie energii, zapewniające większy komfort podczas postoju pojazdu oraz ograniczona waga i zredukowane wibracje z doskonałym komfortem akustycznym. Wszystko to oferuje użytkownikom VIESA Kompressor III.

Wieloletnie doświadczenie konstruktorów i inżynierów sprawia, że VIESA Kompressor III zaprojektowany został tak, aby zapewnić najlepszy komfort klimatyczny podczas odpoczynku. Innowacyjne rozwiązania sprawiają, że urządzenie utrzymuje stałą temperaturę wewnątrz kabiny, co zapewnia wygodę i spokojny odpoczynek kierowcy podczas postojów.

Cieszący się coraz większym uznaniem użytkowników klimatyzator w Polsce dostępny jest w ofercie Inter Carsu, który jest autoryzowanym dystrybutorem marki VIESA.

Dlaczego użytkownicy wybierają VIESA Kompressor III? Bo to klimatyzator, który odpowiednio regulując temperaturę, pozwala na wymierne oszczędności finansowe. Korzyści płynące z użytkowania urządzenia to m.in. oszczędność paliwa – klimatyzacja działa podczas postoju, bez potrzeby uruchamiania silnika; skrócony czas przestoju pojazdu dzięki szybkiemu i prostemu montażowi; dłuższa żywotność baterii – obciążenie akumulatorów zostaje zmniejszone do niezbędnego minimum.

Innowacyjnym elementem klimatyzatora jest nowa obudowa stworzona poprzez formowanie ekspandowanego polipropylenu, bardzo lekkiego, ale odpornego na uderzenia materiału (używanego również do produkcji zderzaków samochodowych), a także izolacji dźwiękowej i doskonałego stopnia izolacji termicznej.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom masa klimatyzatora w porównaniu do poprzedniej wersji zmniejszona została o ponad 40% i nie przekracza 14 kg. To z kolei sprawiło, że poprawiona została aerodynamika, co bezpośrednio przełożyło się na zmniejszenie zużycia paliwa podczas jazdy.

Poprawie uległa także akustyka: zmniejszony został poziom hałasu i wibracji w kabinie, co znacząco przekłada się na komfort odpoczynku w pojeździe. Innym atutem klimatyzatora jest to, że urządzenie nie ma żadnych wystających części wewnątrz przedziału pasażerskiego – osłona wewnętrzna jest zlicowana z dachem kabiny i doskonale dopasowana, co umożliwia komfortowe poruszanie się w kabinie.

Zabezpieczenia w VIESA Kompressor III:

przed odwróceniem polaryzacji;

apobiegające rozładowaniu się akumulatorów;

przed zbyt niską ilością czynnika;

zapobiegające zamarzaniu parownika;

zapobiegające skokom ciśnienia.

Dzięki rotacyjnej sprężarce i właściwej równowadze pomiędzy wydajnością a zużyciem, VIESA Kompressor III gwarantuje idealny odpoczynek dla kierowcy, bez potrzeby utrzymywania silnika pojazdu w ruchu.

Urządzenie ma też nowy panel sterowania. Nawigacja menu jest uproszczona i bardzo intuicyjna, a wyświetlacz z regulowanym kontrastem i oświetleniem jest o 200% większy. Do dyspozycji jest 9 prędkości wentylatora. Poza tym są tam takie funkcje jak: programowalne włączanie i wyłączanie; automatyczne sterowanie temperaturą; włączanie i wyłączanie funkcji wentylacji; wyłącznik dźwięków klawiszy; autodiagnostyka; całkowity czas pracy w godzinach; wskazanie poziomu naładowania akumulatora.

W przypadku Viesa Kompressor III istnieje możliwość polakierowania urządzenia w kolorze kabiny pojazdu.

(s)

Fot. Inter Cars