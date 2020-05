SCANIA: Zatwierdzono Science Based Targets dla szwedzkiego producenta

Scania jest pierwszym dużym producentem ciężkich pojazdów użytkowych, którego długofalowe cele klimatyczne zostały oficjalnie zatwierdzone przez Science Based Target initiative (SBTi). Scania jest zaangażowana w realizację celów porozumienia paryskiego w zakresie ograniczenia wzrostu średniej temperatury globalnej do 1,5°C powyżej poziomu sprzed ery przemysłowej.

Scania obniży emisje CO2 ze swojej działalności o 50% do 2025 r. (przy założeniu 2015 r. jako poziomu bazowego)i zredukuje emisje ze swoich produktów w tym samym okresie o 20%. – Jako że do ponad 90% emisji CO2 w naszym biznesie dochodzi wtedy, gdy nasze produkty opuszczają fabrykę, niezbędne jest uwzględnienie również tego elementu. Ograniczenie się do redukcji wyłącznie własnych emisji to po prostu za mało. Będziemy więc ściśle współpracować z naszymi klientami, żeby użytkowanie pojazdów ciężarowych, autobusów i silników miało mniejszy wpływ na klimat – podkreślił Henrik Henriksson, prezes i dyrektor generalny Scania.

Aprobata SBTi potwierdza, że cele Scania pozostają w zgodzie z najostrzejszą z dotąd sformułowanych ścieżek dekarbonizacji – 1,5°C dla Obszaru 1 i Obszaru 2. Cele określone przez Scania obejmują zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie emisje z jej działalności (Obszar 1 i Obszar 2), jak również emisje występujące w czasie użytkowania produktów (Obszar 3).

– Gratulujemy firmie Scania zobowiązania do podjęcia pilnych działań na rzecz przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Scania jest pierwszym producentem ciężkich pojazdów użytkowych, który określił ambitny cel 1,5°C poprzez SBTi oraz zobowiązał się do ograniczenia emisji nie tylko z własnej działalności, lecz również z użytkowania swoich pojazdów – podkreślił Alexander Farsan, globalny lider ds. Science Based Targets w WWF, organizacji będącej jednym z partnerów Science Based Targets (SBTi).

– Nauka mówi dziś jasno, że nasza przyszłość na Ziemi zależy od utrzymania globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2°C, co oznacza ograniczanie emisji o połowę co dekadę. Cele oparte na dowodach naukowych mają krytyczne znaczenie dla powodzenia tego przedsięwzięcia. Ciężki transport jest kręgosłupem naszych społeczeństw, a zobowiązanie Scania do realizacji naukowo wyznaczonych celów dla klimatu, wraz z jej całym łańcuchem wartości, nie tylko przysłuży się ograniczeniu zagrożeń klimatycznych, lecz również będzie wysyłać silny sygnał do całej gospodarki, że dekarbonizacja jest rzeczywistością, dzieje się teraz i stanowi inwestycję w przyszłą konkurencyjność – powiedział Johan Rockström, profesor nauki o systemie ziemskim i dyrektor niemieckiego Instytutu Badań nad Oddziaływaniem na Klimat w Poczdamie.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat firma Scania znacząco ograniczyła emisje CO2 z własnej działalności, jak również ze swojego transportu i logistyki. Eksperci Scania pracują również nad redukcją emisji wynikającej z własnej produkcji poprzez ograniczanie zużycia paliwa. Od ponad 25 lat Scania oferuje najszerszą w branży gamę produktów wykorzystujących paliwa alternatywne w stosunku do paliw kopalnych.

We wrześniu 2019 r. Scania zapowiedziała swój zamiar określenia celów Science Based Targets. Obecne zatwierdzenie tych celów stanowi finał kolejnego etapu na drodze do transportu wolnego od paliw kopalnych. – Niezależnie od tego, czy jesteśmy w środku kryzysu, nie będziemy oszczędzać na ekologii. Przewodzenie zmianie w kierunku zrównoważonego systemu transportowego jest naszym celem i wciąż jesteśmy w pełni zdeterminowani, by go realizować – podkreślił Henrik Henriksson.

Fot. Scania