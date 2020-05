OPEL: Elektryczny Vivaro-e dla bezemisyjnych dostaw (galeria zdjęć)

Opel Vivaro-e jest pierwszym w pełni elektrycznym samochodem użytkowym niemieckiego producenta. Pojawia się na rynku właśnie w czasie kiedy bezemisyjna dostawa towarów i usług staje się koniecznością w wielu miejscach.

Opel Vivaro-e

Nowy Vivaro-e zasilany elektrycznym napędem akumulatorowym, dostępny w trzech długościach i z wieloma wariantami nadwozia, pozwala profesjonalistom cieszyć się bezkompromisową, bezemisyjną mobilnością „door-to-door” – znacznie wykraczającą poza tzw. ostatnią milę. Całkowicie nowy Opel Vivaro-e to w pełni funkcjonalny samochód dostawczy dla firm o najwyższych wymaganiach, które oczekują, że pojazdy elektryczne płynnie wpasują się w ich zoptymalizowane procesy działania. Przyjmowanie zamówień planowane jest od tego lata, a w ciągu roku mają zostać zrealizowane pierwsze dostawy. Vivaro-e jest produkowany w tym samym zakładzie, na tej samej linii produkcyjnej, co wersje z silnikami Diesla.

– Nowy Opel Vivaro-e, jako pierwszy w pełni elektryczny lekki samochód użytkowy wprowadzony na rynek w segmencie średniej wielkości vanów (Van-D), o zasięgu do 330 kilometrów w cyklu WLTP, wyznacza standardy w zakresie łatwości obsługi, niezawodności i profesjonalizmu – mówi Michael Lohscheller, dyrektor generalny marki Opel.

Podczas gdy Vivaro-e jest tak samo wszechstronne i elastyczne jak wszystkie inne wersje tego modelu, jego ładowność jest porównywalna z podobnymi samochodami dostawczymi z silnikami spalinowymi. Vivaro-e oferuje ładowność nawet 1275 kg, a więc prawie tak dużą, jak wersje z silnikiem spalinowym. Na przykład Furgon w rozmiarze Compact z silnikiem wysokoprężnym o pojemności 2 litrów, ma maksymalną ładowność 1405 kg.

Vivaro-e jest również jedynym pojazdem elektrycznym producenta dostępnym „ex works” z opcjonalnym hakiem do przyczepy, który umożliwia maksymalny uciąg 1000 kg.

Zasięg według potrzeb

Chetni na zakup Vivaro-e mogą wybierać pomiędzy dwoma wariantami akumulatorów litowo-jonowych, w zależności od potrzeb: 75 kWh z zasięgiem do 330 km lub, w przypadku mniej intensywnego codziennego użytkowania pojazdu, 50kWh z zasięgiem do 230 km, obydwa mierzone zgodnie z cyklem testowym WLTP (zasięg określony zgodnie z metodologią badania procedury WLTP (R (WE) nr 715/2007, R (UE) nr 2017/1151). Rzeczywisty zakres może się różnić w warunkach codziennej eksploatacji i zależy od różnych czynników, w szczególności od indywidualnego stylu jazdy, charakterystyki trasy, temperatury zewnętrznej, stosowania ogrzewania i klimatyzacji oraz wstępnego nagrzewania.

Akumulatory składają się odpowiednio z 27 i 18 modułów. Ponieważ od początku planowano elektryczną wersję, są one umieszczone pod przestrzenią ładunkową w taki sposób, aby nie ograniczały możliwości jej użytkowania. Zaawansowany system hamowania regeneracyjnego, który odzyskuje energię wytwarzaną podczas hamowania lub zwalniania, dodatkowo zwiększa wydajność.

Dzięki mocy 100kW (136 KM) i pochodzącemu z napędu elektrycznego momentowi obrotowemu 260 Nm, Vivaro-e oferuje wyższe osiągi niż większość elektrycznych pojazdów użytkowych. Elektronicznie ograniczona prędkość maksymalna wynosząca 130 km/h umożliwia jazdę z prędkością autostradową, przy jednoczesnym zachowaniu elektrycznego zasięgu.

Akumulator umieszczony pod przestrzenią ładunkową dodatkowo obniża środek ciężkości, co korzystnie wpływa na pokonywanie zakrętów i odporność na boczne podmuchy wiatru Vivaro-e nawet przy pełnym obciążeniu, a jednocześnie przyczynia się do większej przyjemności z jazdy.



















Łatwy w obsłudze

Wypełniając do perfekcji swoją rolę niezawodnego partnera dla dużych i małych flot, rzemieślników i przedsiębiorstw, Vivaro-e jest tak samo łatwy w ładowaniu jak i w użytkowaniu. Każdy Vivaro-e jest gotowy do różnych opcji ładowania, poprzez terminal Wall Box, szybkie ładowanie, a w razie potrzeby nawet kabel do ładowania z domowego gniazda.

Przy użyciu publicznej stacji ładowania prądem stałym (DC) o mocy 100 kW, ładowanie akumulatora 50 kWh do 80% stanu pojemności trwa tylko ok. 30 minut (ok. 45 minut dla akumulatora 75 kWh). Opel oferuje pokładowe ładowarki, które zapewniają możliwie najkrótszy czas ładowania i długą żywotność akumulatora (objętego gwarancją na osiem lat/160.000 km). W zależności od rynku i infrastruktury, Vivaro-e jest standardowo wyposażony w wydajną trójfazową ładowarkę pokładową o mocy 11 kW lub jednofazową o mocy 7,4 kW.

Oferta kabli i terminali Wall Box różni się w zależności od infrastruktury energetycznej każdego rynku, dzięki czemu użytkownicy Vivaro-e mogą znaleźć i korzystać ze stacji ładowania prawie wszędzie.

Aby korzystanie z Vivaro-e było jeszcze bardziej praktyczne, „OpelConnect”, aplikacja „myOpel” i „Free2Move Services” – oferująca innowacyjne usługi związane z mobilnością (to marka Grupy PSA) – mają specjalne rozwiązania dla pojazdów elektrycznych. Usługi te są dostępne za pośrednictwem aplikacji. Aplikacje, oferowane przez nie usługi oraz funkcje mogą być dostępne i działać tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą. Aplikacja „Free2Move Services” wraz z funkcją „Charge My Car” nie jest obecnie dostępna na polskim rynku.

Funkcja „Charge My Car” z aplikacji „Free2Move Services” umożliwia dostęp do ponad 140.000 punktów ładowania w całej Europie, łącznie z płatnościami. Aby jeszcze bardziej ułatwić klientom wybór właściwego punktu ładowania, aplikacja „Free2Move Services” automatycznie dokonuje wstępnego wyboru na podstawie odległości do punktu ładowania, szybkości ładowania i aktualnej ceny możliwych publicznych opcji ładowania.

Dzięki funkcjom zdalnego sterowania „OpelConnect”, klienci mogą korzystać ze swoich smartfonów, aby sprawdzić stan naładowania baterii lub zaprogramować klimatyzację i czas ładowania. Ponadto oferta „OpelConnect” sięga od eCall i połączeń awaryjnych po wiele innych usług, takich jak status i informacje o pojeździe. Nawigacja Online dostarcza informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym.

Do wszystkich zadań

Opel dostosował Vivaro-e do potrzeb różnych klientów, oferując również wersję Furgon z kabiną załogową, platformę i osobowe kombi, o ładowności do 1275 kg i masie całkowitej pojazdu od 2800 do 3100 kg. Szczególnie kompaktowa wersja o długości 4,60 m wypełnia lukę między małym a średnim pojazdem dostawczym. Przy średnicy zawracania wynoszącej tylko 11,3 m jest on również bardzo zwrotny w ciasnych przestrzeniach. Ponieważ większość wariantów ma około 1,90 m wysokości, Vivaro-e ma dostęp do parkingów podziemnych lub w centrach handlowych o niskim zadaszeniu.

Dzięki praktycznemu otworowi ładunkowemu FlexCargo, umieszczonemu po stronie pasażera z przodu, pojemność ładunkowa najkrótszej wersji Compact wynosząca 4,6 m3 wzrasta do 5,1 m3. Umożliwia to również transport przedmiotów o długości do 3,32 m.

Wersje 4,95 m i 5,30 m Long i Extra Long mają maksymalną pojemność ładunkową wynoszącą odpowiednio 5,8 i 6,6 m3. Drabiny lub panele o długości do 3,67 m lub 4,02 m można bezpiecznie przewozić, a kokpit z elektrycznym hamulcem postojowym wygodnie mieści wiele mniejszych przedmiotów.

Szerokie tylne i przesuwne drzwi boczne Vivaro-e zapewniają nieograniczony dostęp do przestrzeni ładunkowej lub przedziału pasażerskiego. Szczególnie praktyczne są elektryczne przesuwne drzwi boczne, które otwierają się automatycznie – wystarczy ruch stopą pod progiem, aby otworzyć drzwi z zewnątrz.

Systemy wspomagania

Podobnie jak jego rodzeństwo z silnikami spalinowymi, Vivaro-e oferuje niezwykle szeroką gamę systemów wspomagania kierowcy, które zwiększają bezpieczeństwo profesjonalistów. Oprócz wyświetlacza projekcyjnego Head Up Display, Vivaro-e wyposażone jest w system wspomagania utrzymania pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych, układ ostrzegający o zmęczeniu kierowcy, tempomat adaptacyjny hamujący silnikiem, alarm kolizji przedniej i automatyczne hamowanie awaryjne.

Czujniki ultradźwiękowe w przednich i tylnych zderzakach Vivaro-e ostrzegają kierowcę o przeszkodach podczas parkowania i monitorują boczne martwe pole. W zależności od poziomu wyposażenia, obraz z kamery cofania 180 stopni pojawia się na siedmiocalowym ekranie dotykowym.

Systemy multimedialne Multimedia i Multimedia Navi Pro, oferowane w Vivaro-e, wyposażone są w duży 7,0-calowy ekran dotykowy. Oba można zintegrować z telefonem poprzez aplikacje Apple CarPlay i Android Auto. System Multimedia Navi Pro wyposażony jest dodatkowo w europejską nawigację z widokiem 3D.

Vivaro-e kontynuuje nie tylko ofensywę elektryfikacyjną Opla, ale także historię sukcesu Vivaro, która rozpoczęła się wraz z pierwszą generacją w 2001 roku. Następny elektryczny samochód użytkowy marki Opel – Combo-e, pojawi się w 2021 roku. Do 2024 r. Opel zaoferuje zelektryfikowaną wersję każdego modelu samochodu osobowego i dostawczego.

Fot. Opel